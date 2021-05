Größeres Gebiet für erfolgreichen Yanmar-Partner

Die Fischer u. Schweiger GmbH ist ab sofort auch in der Region München aktiv.

Augsburg/München, 04.05.2021 – Yanmar Compact Equipment EMEA (Yanmar) und die Fischer u. Schweiger GmbH (Fischer u. Schweiger) aus dem Landkreis Augsburg arbeiten bereits seit 2017 partnerschaftlich zusammen. Mit seinem zertifizierten Premium-Service ist das Familienunternehmen ein Yanmar-Kompetenzcenter sowie exklusiver Vertriebspartner in Bayern. Ab sofort überträgt Yanmar dem erfolgreichen Händler zusätzlich zum bisherigen Vertragsgebiet die Verantwortung auch für die Region München.

“Wir blicken positiv in die Zukunft und freuen uns, nun auch in der Region München für Yanmar aktiv zu werden. Wir sehen hier großes Potenzial, denn in Stadtgebieten sind kompakte Maschinen besonders gefragt”, sagt Armin Stark, Geschäftsführer bei Fischer u. Schweiger GmbH.

“Mit Fischer u. Schweiger haben wir einen wirklich starken und erfahrenen Partner an unserer Seite. Die Zusammenarbeit läuft seit Jahren sehr gut. Dies belohnen wir gern mit der Erweiterung des Vertragsgebietes”, erklärt Stefan Mittelmeier, Area Sales Manager bei Yanmar Compact Equipment EMEA.

Fischer u. Schweiger ist bereits seit über 30 Jahren am Markt aktiv und verfügt somit über umfassende Erfahrungen in Vertrieb und Service in Bayern. Das Familienunternehmen führt in seinem Sortiment das gesamte Yanmar-Produktportfolio zur Miete und zum Kauf: leistungsstarke Minibagger, Kompaktbagger und Dumper in verschiedenen Größen und Ausführungen sowie Radlader und Mobilbagger. Auch der Verkauf von Gebrauchtmaschinen und ein umfassender Service sind Teil der Leistungen des Familienunternehmens.

Fischer u. Schweigers neues Gebiet reicht von München Rosenheim bis nach Erding und zum Chiemsee. Mit seinem Partnernetz in der Region stellt das Unternehmen die gute und schnelle Erreichbarkeit für alle Kunden sicher. Stützpunkte befinden sich unter anderem in 81245 München-Aubing, 85560 Ebersberg und 83139 Söchtenau.

Yanmar Compact Equipment EMEA baut und vertreibt kompakte Baumaschinen für den Straßen- und Tiefbau, den Galabau und die Landwirtschaft. Die Produktionsstätten befinden sich in Saint-Dizier, Nordost-Frankreich, Fukuoka, Japan und in Crailsheim, Baden-Württemberg, Deutschland. Die Vertriebszentrale für Europa liegt im französischen Bezannes bei Reims. Das Unternehmen verfügt über ein Netz von über 170 Vertragshändlern und Importeuren aus ganz Europa.

Firmenkontakt

YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE S.A.S.

Anne Chatillon

Rue René Cassin 8

51430 Bezannes

+33 3 25 55 29 66

anne_chatillon@yanmar.com

http://www.yanmarconstruction.eu

Pressekontakt

CREAM COMMUNICATION

Anne Bettina Leutner

Schauenburgerstraße 37

20095 Hamburg

+49 40 401 131 010

yanmar@cream-communication.com

http://www.cream-communication.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.