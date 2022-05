Größtes B2C-Netzwerk für Digital Fueling schließt Partnerschaft mit Mönneke / TAS Tankstellen – ryd pay nun auch an Bungalski Kassen verfügbar

München/Delligsen, 23.05.2022: Mönneke und ryd bringen ab sofort gemeinsam das digitale Bezahlen an TAS-Tankstellen. ryd pay stärkt mit der Partnerschaft sein Netzwerk in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Zugleich wird mit den TAS-Tankstellen von Mönneke auch das Kassensystem Bungalski neu an ryd angeschlossen. Damit wächst das kontaktlose In-App und In-Car Bezahlen an der Zapfsäule regional.

Mit dem familiengeführten Energiedienstleister Mönneke Energiehandel GmbH integriert ryd einen weiteren wichtigen Partner in das größte offene B2C-Netzwerk für mobiles Bezahlen an der Tankstelle. Durch die Anbindung wächst ryd erneut regional. Ganz dem Ziel folgend: durch lokale Kooperation in Europa nicht nur flächendeckend, sondern noch lückenloser zu werden. Das vom Münchner IoT-Spezialisten ryd aufgebaute offene Ökosystem umfasst bereits allein in Deutschland mehrere tausend Tankstellen. Diesen sollen zeitnah weitere folgen. Dafür hat man mit der Anbindung an das Kassensystem Bungalski einen weiteren wichtigen Grundstein gelegt. Mönneke ist der erste Tankstellenpartner im ryd-Netz mit Bungalski-Anbindung.

Das kontaktlose und komfortable Zahlen an der Tankstelle von ryd pay kann ab sofort an etwa 30 TAS-Tankstellen genutzt werden. Der Energiedienstleister hat seine Stationen in Südniedersachsen und Ostwestfalen Lippe, z. B. in Hildesheim, Hannover, Hameln, Minden, und Northeim. „ryd wächst europäisch. Das gelingt aber nur durch Partnerschaft mit großartigen, lokalen Unternehmen wie Mönneke. Dementsprechend freut es uns sehr gemeinsam den Kundenservice an den TAS-Tankstellen noch zu steigern“, erläutert Thomas Kempf, Head of Energy Networks bei ryd, und ergänzt: „Unsere Kunden wollen überall das gleiche Zahlungsmittel nutzen. Dennoch bezahlen sie meist an den gleichen – regional konzentrierten – Tankstellen. Wir sind daher sehr froh mit Bungalski ein weiteres Kassensystem mit hoher Akzeptanz angebunden zu haben. Das wird uns unterstützen, neue Tankstellenpartner zu gewinnen, um das ryd-Netzwerk noch lückenloser zu machen.“

Auch Eike Mönneke, Geschäftsführer, zeigt sich erfreut: „Für uns stand immer der Kundenanspruch im Vordergrund. In den fast hundert Jahren unseres Bestehens war der Alltag unserer Kunden stets im Wandel und darauf haben wir immer reagiert. Der Alltag ist extrem digital geworden, da möchten und müssen wir als Tankstelle mitziehen. Wir freuen uns über Partnerschaften, die uns dabei unterstützen noch serviceorientierter zu werden.“

Kontaktloses Bezahlen hat sich in den letzten Jahren etabliert und erfährt einen immer stärkeren Zuwachs. ryd will Tankstellen-Partner dabei unterstützen, das gesteigerte Bewusstsein für das Thema nachhaltig zu nutzen und durch zukunftsorientierten Service Kunden für sich werben.

Über Mönneke:

Mönneke Energiehandel GmbH ist ein 1925 gegründeter Energiedienstleister und wird in fünfter Generation familiengeführt. Durch die langjährige Tradition im Bereich der Energieversorgung sind die Geschäftsführer bestrebt die neuesten Produkte und Dienstleistungen der Branche anzubieten. Mit den zwei Unternehmen Mönneke Energiehandel GmbH und TAS & autoSPA Dienstleistungen GmbH steht die Firma mit etwa 200 Mitarbeitenden an 20 Standorten für einen besonders kundenorientierten Service, Innovationsfreude, regionale Verbundenheit und umfassende Nachhaltigkeitskonzepte.

ryd ist ein europaweit agierendes FinTech-Unternehmen im Bereich Mobile Payment mit den Schwerpunkten ryd pay und ryd data.

Mit ryd bezahlt man an der Tankstelle per App oder Infotainmentsystem vom Auto aus. Schnell, komfortabel und sicher. ryd ist ein digitales Ökosystem. Zusätzlich zur ryd app, ermöglicht ryd pay inside die einfache Integration von ryd für Drittanbieter wie Navigationssysteme, Automobilhersteller oder Smartphone-Apps. Schon heute ist ryd das größte europäische B2C Netzwerk für Digital Fueling. Ob Tanken, Laden oder Parken, die offene ryd Plattform wächst und ihr sind keine Grenzen gesetzt.

Finanziell und strategisch unterstützt wird ryd von AXA, bp, Mastercard und Mercedes-Benz, internationale Weltkonzerne aus den ryd Geschäftsbereichen: Mobility, Finance, Energy und Insurance.

2014 in München gegründet, wächst ryd kontinuierlich und ist bereits in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Portugal und Spanien und Dänemark aktiv und rollt kontinuierlich in weitere europäische Länder aus.

