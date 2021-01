Größtes Investitionsförderprogramm in BW beschlossen

Landesregierung von Baden-Württemberg hat mit Invest BW das größte Förderprogramm in der Geschichte des Landes beschlossen. Damit sollen Unternehmen noch schneller unterstützt und aus der Corona-Krise herausgeführt werden. Hierfür stellt das Land innovativen Unternehmen 350 Millionen Euro zur Verfügung.

Mittel stammen aus der Rücklage “Zukunftsland BW – Stärker aus der Krise”

Am 15.12.2020 hat der Ministerrat des Landes Baden-Württemberg wohl das größte Investitions- und Innovationsförderprogramm beschlossen. Mit dem Programm Invest BW werden aus der Rücklage “Zukunftsland BW – Stärker aus der Krise” rund 350 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Damit hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann gute Neuigkeiten für innovative Unternehmen, welche in Medizin, Quantentechnologie und KI investieren.

Vornehmlich Zukunftstechnologien sollen unterstützt werden

Mit dem Invest BW Förderprogramm sollen Unternehmen noch stärker aus der Corona-Pandemie hervorgehen. Wie Kretschmann mitteilt, soll die internationale Wettbewerbsfähigkeit auf diese Weise noch mehr gestärkt werden. Zur Entwicklung zukunftsträchtiger Produkte stellt das Land Baden-Württemberg daher 350 Millionen Euro zur Verfügung.

Forschungsstandort Baden-Württemberg gestärkt

Mit dem Förderprogramm Invest BW soll aber auch der Forschungsstandort Baden-Württemberg nach vorne gebracht werden. Aus dessen Spitzenforschung könnten noch schneller innovative Produkte und auch Geschäftsideen auf den Weg gebracht werden. Immerhin schläft die Konkurrenz nicht, sodass man vorbereitet sein sollte.

Schnelle und unbürokratische Hilfe

Wie Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut mitteilt, sollen mit dem Förderprogramm Unternehmen unbürokratisch und schnell unterstützt werden. Die meisten Unternehmen sind bereits durch den harten Lockdown geschwächt und benötigen daher eine rasche Hilfe. Das Förderprogramm richtet sich an die gesamte Wirtschaft. Mit zukunftsträchtigen Produkten und Ideen lassen sich Wirtschaft und auch Arbeitsplätze in Baden-Württemberg halten.

Digitalisierung und Klimaschutz im Fokus

Die Wirtschaft stand schon vor der Corona-Krise vor einem Strukturwandel in Bezug auf Digitalisierung und Klimaschutz. Aufgrund des derzeitigen Einbruchs bei der Auftragsentwicklung fällt es jedoch vielen Unternehmen schwer, die finanziellen Mittel für ihre Forschungsaktivitäten aufzubringen. Zukunftsinvestitionen sind vielen daher zu unsicher geworden.

Branchenübergreifende Innovationsförderung

Damit es die Unternehmen einfacher haben und ihre ursprüngliche Forschung aufnehmen können, werden diese durch gezielte Zuschüsse unterstützt. Damit sind diese auch wieder in der Lage, neue Zukunftstechnologien zu entwickeln, die zu branchenübergreifenden Innovationen führen. Darüber hinaus hat das Land BW eine zusätzliche Investitionsförderung ins Leben gerufen, um in wichtige Zukunftsfelder zu investieren.

Invest BW stammt aus dem zweiten Nachtrag zum Doppelhaushalt

Die Landesregierung hat am 23. September 2020 mit dem zweiten Nachtrag zum Doppelhaushalt das Maßnahmepaket “Zukunftsland BW – Stärker aus der Krise” beschlossen. Mit dem darin enthaltenen Projekt Invest BW soll auch der Forschungsstandort in Baden-Württemberg gestärkt werden.

