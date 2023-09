Großaufträge voraus – Massives Kaufsignal. 549% Drone Hot Stock jetzt kaufen. Diese 566% Drone Hot Stock jetzt kaufen nach 1.546% mit Rheinmetall ($RHM), 25.920% mit Honeywell ($HON), 25.947% mit Raytheon (RTX) und 37.503% mit Northrop Grumman ($NOC). Jet

Großaufträge voraus – 549% Drone Hot Stock jetzt kaufen nach 1.546% mit Rheinmetall und 37.503% mit Northrop Grumman

07.09.23 08:02

AC Research

Saskatoon ( www.aktiencheck.de, Anzeige)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71881/AC_Draganfly_070923.001.png

Link zum Report:

https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Grossauftraege_voraus_549_Drone_Hot_Stock_jetzt_kaufen_1_546_Rheinmetall_und_37_503_Northrop_Grumman-16111860

Executive Summary

07.09.2023

Großaufträge voraus – 549% Drone Hot Stock jetzt kaufen

nach 1.546% mit Rheinmetall ($RHM) und 37.503% mit Northrop Grumman ($NOC)

Unser 549% Drone Hot Stock 2023 Draganfly Inc. (ISIN CA26142Q2053 / WKN A3CSQN, Ticker: 3U8, CNX: DPRO, NASDAQ: DPRO) steht Unternehmenskreisen zufolge unmittelbar vor weiteren Großaufträgen. Unser Drohnen Aktientip 2023 wird auf seinem wegweisenden Branchenevent Draganflyer Xperience am 13. und 14. September über 30 prominente Behörden und Kunden empfangen und ihnen Live-Drohnen-Demonstrationen, praktische Flüge, Partner-Präsentationen und Workshops zu Anwendungsszenarien bieten. Schon in wenigen Tagen könnte dieser bedeutende Branchenevent zu neuen Großaufträgen für unseren Drohnen Hot Stock Draganfly Inc. führen. Zudem haben Drohnen-Aktien unseres Drohnen Aktientips Draganfly Inc. die massive horizontale Unterstützung im Bereich von rund 0,70 EUR erfolgreich nach oben verteidigt und damit ein massives Kaufsignal der Chartanalyse ausgelöst. Clevere Anleger nutzen die günstige Gelegenheit jetzt zum Einstieg und kaufen die Drohnen-Aktien unseres Drone Hot Stock 2023 Draganfly Inc. Mit dem im Rahmen eines garantierten öffentlichen Emissionsangebotes eingeworbenen frischen Kapital von 8 Mio. $ will CEO Cameron Chell die riesige Nachfrage nach den Drohnen unseres Drohnen Aktientips 2023 Draganfly Inc. befriedigen und zudem Ausschau nach attraktiven Übernahmezielen halten. Zuletzt hat unser Drone Hot Stock 2023 einen weiteren Riesendeal in der Ukraine gemeldet. Unser Drohnen Aktientip 2023 Draganfly Inc. wurde nach der Staudammsprengung in der Ukraine mit Evakuierungs-, Hochwasserschutz- und Minenräumungseinsätze in Kherson beauftragt. Die Drohnenindustrie steht mit der Herausgabe der gestrafften Vorschriften für Flüge außerhalb der Sichtverbindung unmittelbar vor dem massiven Durchbruch nach oben. Die FAA hat neue Sonderfreigaben und Vorlagen eingeführt, welche den Genehmigungsprozess für den Drohnenbetrieb straffen, insbesondere im Bereich der öffentlichen Sicherheit. Die Bestimmung Drone as a First Responder (DFR) BVLOS/FR-BVLOS reduziert den Zeitrahmen für Genehmigungen signifikant von mehr als sechs Monaten auf wenige Tage. Diese bahnbrechende Neuregelung dürfte zum Umsatzbooster für die boomende Drohnenbranche werden. Nach einem Umsatzanstieg von 7,8% auf 7.605.059 US$ und einen Anstieg von 49% auf 2.767.189 US$ beim bereinigten Bruttogewinn für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 soll sich das Wachstum im laufenden Geschäftsjahr 2023 massiv beschleunigen. Die infolge des Russland-Ukraine-Krieges weltweit boomenden Rüstungsausgaben dürften im laufenden Geschäftsjahr 2023 zu einer zusätzlichen Wachstumsbeschleunigung führen. Erst kürzlich sorgte unser Drohnen Aktientip 2023 Draganfly Inc. mit einem Riesendeal über 200 Drohnen in der Ukraine für eine Börsensensation. Unser Drohnen Aktientip 2023 wird bis zu 200 mit Künstlicher Intelligenz ausgestattete Drohnen in die Ukraine liefern. Dem Riesenauftrag von bis zu 200 Drohnen für die Ukraine sollen schon in Kürze weitere Großaufträge folgen. Unser Drone Hot Stock 2023 Draganfly Inc. könnte seine Umsätze bereits mit einem einzigen Großauftrag aus dem Verteidigungssektor vervielfachen. Die Drohnen unseres Drohnen Aktientips 2023 Draganfly Inc. liefern dank der Integration der branchenführenden Künstliche Intelligenz (KI)-Softwarelösung von SkyeBrowse 3D-Karten mit einer Genauigkeit von weniger als 1 cm. Mit dieser neuen KI-Technologie können Einsatzkräfte schnell und effizient auf kritische Vorfälle reagieren, um Zeit und Leben zu retten. Bis zu 200 Drohnen wird unser Drohnen Aktientip 2023 Draganfly Inc. in die Ukraine liefern und befindet sich seitdem im steilen Aufwärtstrend. Die globale Nachfrage nach Drohnen boomt. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine sorgt für eine explodierende Nachfrage nach Drohnen. Unternehmenskreisen zufolge könnten weitere Riesendeals schon in Kürze in trockene Tücher gebracht werden. Aus 10.000 EUR wurden mit Drohnen-Aktien bis zu 3.760.342 EUR. Nach Kursgewinnen von bis zu 1.546% mit den Aktien des Deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN:703000, OTC: RNMBY, #RHM.DE, $RHM.DE), bis zu 2.884% mit den Aktien des US-Drohnen-Herstellers Lockheed Martin Corporation (ISIN: US5398301094, WKN: 894648, FSE: LOM.F, NYSE:LMT, #LMT, $LMT), bis zu 25.920% mit den Aktien des US-Amerikanischen Drohnen-Herstellers Honeywell International Inc. (ISIN: US4385161066, WKN: 870153, NASDAQ:HON, FSE: ALD.F, #HON, $HON), bis zu 25.947% mit den Aktien des des US-Rüstungsriesen und Drohnen-Produzenten Raytheon Technologies Corporation (ISIN: US75513E1010 , WKN: A2PZ0R, NYSE:RTX, FSE: 5UR.F, #RTX, $RTX) und bis zu 37.503% mit den Aktien des US-Drohnen-Produzenten Northrop Grumman Corp. (ISIN: US6668071029, WKN: 851915, NYSE: NOC, FSE: NTH, #NOC, $NOC) bietet Ihnen heute unser neuer Drohnen Aktientip 2023 Draganfly Inc. (ISIN CA26142Q2053 / WKN A3CSQN, Ticker: 3U8, CNX: DPRO, NASDAQ: DPRO) die Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Drohnen-Sektor. Unser neuer Drone Hot Stock 2023 Draganfly Inc. ist ein weltweit führender nordamerikanischer Anbieter von Drohnenlösungen mit einer starken finanziellen Position. Nach Kursgewinnen von bis zu 1.546% mit den Aktien des Deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN:703000, OTC: RNMBY, #RHM.DE, $RHM.DE), bis zu 2.884% mit den Aktien des US-Drohnen-Herstellers Lockheed Martin Corporation (ISIN: US5398301094, WKN: 894648, FSE: LOM.F, NYSE:LMT, #LMT, $LMT), bis zu 25.920% mit den Aktien des US-Amerikanischen Drohnen-Herstellers Honeywell International Inc. (ISIN: US4385161066, WKN: 870153, NASDAQ:HON, FSE: ALD.F, #HON, $HON), bis zu 25.947% mit den Aktien des des US-Rüstungsriesen und Drohnen-Produzenten Raytheon Technologies Corporation (ISIN: US75513E1010 , WKN: A2PZ0R, NYSE:RTX, FSE: 5UR.F, #RTX, $RTX) und bis zu 37.503% mit den Aktien des US-Drohnen-Produzenten Northrop Grumman Corp. (ISIN: US6668071029, WKN: 851915, NYSE: NOC, FSE: NTH, #NOC, $NOC) bietet Ihnen heute unser neuer Drone Hot Stock 2023 Draganfly Inc. (ISIN CA26142Q2053 / WKN A3CSQN, Ticker: 3U8, CNX: DPRO, NASDAQ: DPRO) die Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Drohnen-Sektor.

61% Umsatzanstieg von 4,36 Mio. CAD$ auf 7,05 Mio. CAD$

Break Even im ersten Halbjahr 2022

Unser Drone Hot Stock Draganfly Inc. konnte seine Umsatzerlöse um 61% von 4,36 Mio. CAD$ im Fiskaljahr 2020 auf 7,05 Mio. USD im Fiskaljahr 2021 steigern. Im ersten Halbjahr des Fiskaljahres 2022 erzielte unser Drohnen Aktientip Draganfly Inc. Umsatzerlöse von 4,41 Mio. CAD$. Im ersten Halbjahr 2022 konnte unser Drone Hot Stock Draganfly Inc. erstmals einen Gewinn von 640.324 CAD$ erzielen.

Über 30 Mio. Drohnen im Jahr 2022 ausgeliefert

Boomender Drohnen-Markt wächst auf über 65 Mrd. $ im Jahr 2025

Der rasant wachsende Drohnen-Markt boomt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 wurden weltweit über 30 Mio. Drohnen ausgeliefert. Bis zum Jahr 2025 soll der boomende Drohnenmarkt auf über 63 Mrd. $ wachsen. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine sowie die wachsenden Spannungen zwischen China und Taiwan sorgen weltweit für Rekordinvestitionen im Verteidigungssektor. Die Analysten von Goldman Sachs erwarten für die kommenden Jahre ein rasantes Wachstum des Drohnenmarktes auf über 100 Mrd. $. Drohnen sind die Zukunft der Kriegsführung und dürften daher von dem Wachstumstrend im Rüstungssektor besonders stark profitieren.

Aus 10.000 EUR wurden mit Drohnen-Aktien bis zu 3.760.342 EUR

Verpassen Sie jetzt nicht die nächste Vervielfachungschance im boomenden Drohnen-Sektor

Aus 10.000 EUR wurden mit Drohnen-Aktien bis zu 3.760.342 EUR. Nach Kursgewinnen von bis zu 1.546% mit den Aktien des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN:703000, OTC: RNMBY, #RHM.DE, $RHM.DE), bis zu 2.884% mit den Aktien des US-Drohnen-Herstellers Lockheed Martin Corporation (ISIN: US5398301094, WKN: 894648, FSE: LOM.F, NYSE:LMT, #LMT, $LMT), bis zu 25.920% mit den Aktien des US-Amerikanischen Drohnen-Herstellers Honeywell International Inc. (ISIN: US4385161066, WKN: 870153, NASDAQ:HON, FSE: ALD.F, #HON, $HON), bis zu 25.947% mit den Aktien des des US-

Rüstungsriesen und Drohnen-Produzenten Raytheon Technologies Corporation (ISIN: US75513E1010 , WKN: A2PZ0R, NYSE:RTX, FSE: 5UR.F, #RTX, $RTX) und bis zu 37.503% mit den Aktien des US-Drohnen-Produzenten Northrop Grumman Corp. (ISIN: US6668071029, WKN: 851915, NYSE: NOC, FSE: NTH, #NOC, $NOC) bietet Ihnen heute unser neuer Drone Hot Stock Draganfly Inc. (ISIN: CA26142Q2053, WKN: A3CSQN, Ticker: 3U8A, CNX: DPRO, NASDAQ: DPRO) die Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Drohnen-Sektor.

Im Branchenvergleich günstig bewertet

Wettbewerber bis zu 4.352 mal höher bewertet – Heißer Übernahmekandidat

Die börsennotierten Wettbewerber unseres Drohnen Aktientips Draganfly Inc. sind bis zu 4.352 mal höher bewertet. Aktuell wird das deutsche Rüstungs-Unternehmen Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN:703000, OTC: RNMBY, #RHM.DE, $RHM.DE) an der Börse mit rund 10,80 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 408 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Drohnen Aktientips Draganfly Inc. Der US-Drohnen-Hersteller Lockheed Martin Corporation (ISIN: US5398301094, WKN: 894648, FSE: LOM.F, NYSE:LMT, #LMT, $LMT) wird an der Börse derzeit mit rund 104,79 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 3.971 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Drone Hot Stock Draganfly Inc. Der US-Drohnen-Produzent Honeywell International Inc. (ISIN: US4385161066, WKN: 870153, NASDAQ:HON, FSE: ALD.F, #HON, $HON) wird an der Börse zur Zeit mit rund 115,00 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 4.358 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Drohnen Aktientips Draganfly Inc. Aktuell wird der US-Hersteller von Drohnen Raytheon Technologies Corporation (ISIN: US75513E1010 , WKN: A2PZ0R, NYSE:RTX, FSE: 5UR.F, #RTX, $RTX) an der Börse mit rund 114,84 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 4.352 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Drohnen Aktientips Draganfly Inc. Der US-Rüstungsriese Northrop Grumman Corp. (ISIN: US6668071029, WKN: 851915, NYSE: NOC, FSE: NTH, #NOC, $NOC) wird an der Börse aktuell mit rund 60,79 Mrd. bewertet. Das ist rund 2.304 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Drohnen Aktientips Draganfly Inc. Der US-Hersteller von Drohnen Joby Aviation Inc. (ISIN: KYG651631007, WKN: A3CWWU, NYSE: JOBY, #JOBY, $JOBY) wird an der Börse zur Zeit mit 5,14 Mrd. USD bewertet. Damit wird der US-Drohnen-Hersteller Joby Aviation Inc. (ISIN: KYG651631007, WKN: A3CWWU, NYSE: JOBY, #JOBY, $JOBY) rund 182 mal hoch bewertet als unser neuer Drohnen Aktientip Draganfly Inc. Mit einem attraktiven Portfolio von 24 Patenten ist unser rasant wachsender Drone Hot Stock Draganfly Inc. einer der heißesten Übernahmekandidaten in der boomenden Drohnen-Branche.

Drone Hot Stock 2023 – Strong Outperformer – Kursziel 24M 5,00 EUR – 549% Aktienchance

Link zum Report:

https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Grossauftraege_voraus_549_Drone_Hot_Stock_jetzt_kaufen_1_546_Rheinmetall_und_37_503_Northrop_Grumman-16111860

Großaufträge voraus – 549% Drone Hot Stock jetzt kaufen

nach 1.546% mit Rheinmetall ($RHM) und 37.503% mit Northrop Grumman ($NOC)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71881/AC_Draganfly_070923.002.jpeg

Unser 549% Drone Hot Stock 2023 Draganfly Inc. (ISIN CA26142Q2053 / WKN A3CSQN, Ticker: 3U8, CNX: DPRO, NASDAQ: DPRO) steht Unternehmenskreisen zufolge unmittelbar vor weiteren Großaufträgen. Unser Drohnen Aktientip 2023 wird auf seinem wegweisenden Branchenevent Draganflyer Xperience am 13. und 14. September über 30 prominente Behörden und Kunden empfangen und ihnen Live-Drohnen-Demonstrationen, praktische Flüge, Partner-Präsentationen und Workshops zu Anwendungsszenarien bieten. Schon in wenigen Tagen könnte dieser bedeutende Branchenevent zu neuen Großaufträgen für unseren Drohnen Hot Stock Draganfly Inc. führen. Zudem haben Drohnen-Aktien unseres Drohnen Aktientips Draganfly Inc. die massive horizontale Unterstützung im Bereich von rund 0,70 EUR erfolgreich nach oben verteidigt und damit ein massives Kaufsignal der Chartanalyse ausgelöst. Clevere Anleger nutzen die günstige Gelegenheit jetzt zum Einstieg und kaufen die Drohnen-Aktien unseres Drone Hot Stock 2023 Draganfly Inc. Mit dem im Rahmen eines garantierten öffentlichen Emissionsangebotes eingeworbenen frischen Kapital von 8 Mio. $ will CEO Cameron Chell die riesige Nachfrage nach den Drohnen unseres Drohnen Aktientips 2023 Draganfly Inc. befriedigen und zudem Ausschau nach attraktiven Übernahmezielen halten. Zuletzt hat unser Drone Hot Stock 2023 einen weiteren Riesendeal in der Ukraine gemeldet. Unser Drohnen Aktientip 2023 Draganfly Inc. wurde nach der Staudammsprengung in der Ukraine mit Evakuierungs-, Hochwasserschutz- und Minenräumungseinsätze in Kherson beauftragt. Die Drohnenindustrie steht mit der Herausgabe der gestrafften Vorschriften für Flüge außerhalb der Sichtverbindung unmittelbar vor dem massiven Durchbruch nach oben. Die FAA hat neue Sonderfreigaben und Vorlagen eingeführt, welche den Genehmigungsprozess für den Drohnenbetrieb straffen, insbesondere im Bereich der öffentlichen Sicherheit. Die Bestimmung Drone as a First Responder (DFR) BVLOS/FR-BVLOS reduziert den Zeitrahmen für Genehmigungen signifikant von mehr als sechs Monaten auf wenige Tage. Diese bahnbrechende Neuregelung dürfte zum Umsatzbooster für die boomende Drohnenbranche werden. Nach einem Umsatzanstieg von 7,8% auf 7.605.059 US$ und einen Anstieg von 49% auf 2.767.189 US$ beim bereinigten Bruttogewinn für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 soll sich das Wachstum im laufenden Geschäftsjahr 2023 massiv beschleunigen. Die infolge des Russland-Ukraine-Krieges weltweit boomenden Rüstungsausgaben dürften im laufenden Geschäftsjahr 2023 zu einer zusätzlichen Wachstumsbeschleunigung führen. Erst kürzlich sorgte unser Drohnen Aktientip 2023 Draganfly Inc. mit einem Riesendeal über 200 Drohnen in der Ukraine für eine Börsensensation. Unser Drohnen Aktientip 2023 wird bis zu 200 mit Künstlicher Intelligenz ausgestattete Drohnen in die Ukraine liefern. Dem Riesenauftrag von bis zu 200 Drohnen für die Ukraine sollen schon in Kürze weitere Großaufträge folgen. Unser Drone Hot Stock 2023 Draganfly Inc. könnte seine Umsätze bereits mit einem einzigen Großauftrag aus dem Verteidigungssektor vervielfachen. Die Drohnen unseres Drohnen Aktientips 2023 Draganfly Inc. liefern dank der Integration der branchenführenden Künstliche Intelligenz (KI)-Softwarelösung von SkyeBrowse 3D-Karten mit einer Genauigkeit von weniger als 1 cm. Mit dieser neuen KI-Technologie können Einsatzkräfte schnell und effizient auf kritische Vorfälle reagieren, um Zeit und Leben zu retten. Bis zu 200 Drohnen wird unser Drohnen Aktientip 2023 Draganfly Inc. in die Ukraine liefern und befindet sich seitdem im steilen Aufwärtstrend. Die globale Nachfrage nach Drohnen boomt. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine sorgt für eine explodierende Nachfrage nach Drohnen. Unternehmenskreisen zufolge könnten weitere Riesendeals schon in Kürze in trockene Tücher gebracht werden. Aus 10.000 EUR wurden mit Drohnen-Aktien bis zu 3.760.342 EUR. Nach Kursgewinnen von bis zu 1.546% mit den Aktien des Deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN:703000, OTC: RNMBY, #RHM.DE, $RHM.DE), bis zu 2.884% mit den Aktien des US-Drohnen-Herstellers Lockheed Martin Corporation (ISIN: US5398301094, WKN: 894648, FSE: LOM.F, NYSE:LMT, #LMT, $LMT), bis zu 25.920% mit den Aktien des US-Amerikanischen Drohnen-Herstellers Honeywell International Inc. (ISIN: US4385161066, WKN: 870153, NASDAQ:HON, FSE: ALD.F, #HON, $HON), bis zu 25.947% mit den Aktien des des US-Rüstungsriesen und Drohnen-Produzenten Raytheon Technologies Corporation (ISIN: US75513E1010 , WKN: A2PZ0R, NYSE:RTX, FSE: 5UR.F, #RTX, $RTX) und bis zu 37.503% mit den Aktien des US-Drohnen-Produzenten Northrop Grumman Corp. (ISIN: US6668071029, WKN: 851915, NYSE: NOC, FSE: NTH, #NOC, $NOC) bietet Ihnen heute unser neuer Drohnen Aktientip 2023 Draganfly Inc. (ISIN CA26142Q2053 / WKN A3CSQN, Ticker: 3U8, CNX: DPRO, NASDAQ: DPRO) die Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Drohnen-Sektor. Unser neuer Drone Hot Stock 2023 Draganfly Inc. ist ein weltweit führender nordamerikanischer Anbieter von Drohnenlösungen mit einer starken finanziellen Position. Nach Kursgewinnen von bis zu 1.546% mit den Aktien des Deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN:703000, OTC: RNMBY, #RHM.DE, $RHM.DE), bis zu 2.884% mit den Aktien des US-Drohnen-Herstellers Lockheed Martin Corporation (ISIN: US5398301094, WKN: 894648, FSE: LOM.F, NYSE:LMT, #LMT, $LMT), bis zu 25.920% mit den Aktien des US-Amerikanischen Drohnen-Herstellers Honeywell International Inc. (ISIN: US4385161066, WKN: 870153, NASDAQ:HON, FSE: ALD.F, #HON, $HON), bis zu 25.947% mit den Aktien des des US-Rüstungsriesen und Drohnen-Produzenten Raytheon Technologies Corporation (ISIN: US75513E1010 , WKN: A2PZ0R, NYSE:RTX, FSE: 5UR.F, #RTX, $RTX) und bis zu 37.503% mit den Aktien des US-Drohnen-Produzenten Northrop Grumman Corp. (ISIN: US6668071029, WKN: 851915, NYSE: NOC, FSE: NTH, #NOC, $NOC) bietet Ihnen heute unser neuer Drone Hot Stock 2023 Draganfly Inc. (ISIN CA26142Q2053 / WKN A3CSQN, Ticker: 3U8, CNX: DPRO, NASDAQ: DPRO) die Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Drohnen-Sektor.

Unser Drone Hot Stock Draganfly Inc. konnte seine Umsatzerlöse um 61% von 4,36 Mio. CAD$ im Fiskaljahr 2020 auf 7,05 Mio. USD im Fiskaljahr 2021 steigern. Im ersten Halbjahr des Fiskaljahres 2022 erzielte unser Drohnen Aktientip Draganfly Inc. Umsatzerlöse von 4,41 Mio. CAD$. Im ersten Halbjahr 2022 konnte unser Drone Hot Stock Draganfly Inc. erstmals einen Gewinn von 640.324 CAD$ erzielen.

Der rasant wachsende Drohnen-Markt boomt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 wurden weltweit über 30 Mio. Drohnen ausgeliefert. Bis zum Jahr 2025 soll der boomende Drohnenmarkt auf über 63 Mrd. $ wachsen. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine sowie die wachsenden Spannungen zwischen China und Taiwan sorgen weltweit für Rekordinvestitionen im Verteidigungssektor. Die Analysten von Goldman Sachs erwarten für die kommenden Jahre ein rasantes Wachstum des Drohnenmarktes auf über 100 Mrd. $. Drohnen sind die Zukunft der Kriegsführung und dürften daher von dem Wachstumstrend im Rüstungssektor besonders stark profitieren.

Aus 10.000 EUR wurden mit Drohnen-Aktien bis zu 3.760.342 EUR. Nach Kursgewinnen von bis zu 1.546% mit den Aktien des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN:703000, OTC: RNMBY, #RHM.DE, $RHM.DE), bis zu 2.884% mit den Aktien des US-Drohnen-Herstellers Lockheed Martin Corporation (ISIN: US5398301094, WKN: 894648, FSE: LOM.F, NYSE:LMT, #LMT, $LMT), bis zu 25.920% mit den Aktien des US-Amerikanischen Drohnen-Herstellers Honeywell International Inc. (ISIN: US4385161066, WKN: 870153, NASDAQ:HON, FSE: ALD.F, #HON, $HON), bis zu 25.947% mit den Aktien des des US-Rüstungsriesen und Drohnen-Produzenten Raytheon Technologies Corporation (ISIN: US75513E1010 , WKN: A2PZ0R, NYSE:RTX, FSE: 5UR.F, #RTX, $RTX) und bis zu 37.503% mit den Aktien des US-Drohnen-Produzenten Northrop Grumman Corp. (ISIN: US6668071029, WKN: 851915, NYSE: NOC, FSE: NTH, #NOC, $NOC) bietet Ihnen heute unser neuer Drone Hot Stock Draganfly Inc. (ISIN CA26142Q2053 / WKN A3CSQN, Ticker: 3U8A, CNX: DPRO, NASDAQ: DPRO) die Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Drohnen-Sektor. Die börsennotierten Wettbewerber unseres Drohnen Aktientips Draganfly Inc. sind bis zu 4.352 mal höher bewertet. Mit einem attraktiven Portfolio von 24 Patenten ist unser rasant wachsender Drone Hot Stock Draganfly Inc. einer der heißesten Übernahmekandidaten in der boomenden Drohnen-Branche.

Die börsennotierten Wettbewerber unseres Drohnen Aktientips Draganfly Inc. sind bis zu 4.352 mal höher bewertet. Aktuell wird das deutsche Rüstungs-Unternehmen Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN:703000, OTC: RNMBY, #RHM.DE, $RHM.DE) an der Börse mit rund 10,80 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 408 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Drohnen Aktientips Draganfly Inc. Der US-Drohnen-Hersteller Lockheed Martin Corporation (ISIN: US5398301094, WKN: 894648, FSE: LOM.F, NYSE:LMT, #LMT, $LMT) wird an der Börse derzeit mit rund 104,79 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 3.971 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Drone Hot Stock Draganfly Inc. Der US-Drohnen-Produzent Honeywell International Inc. (ISIN: US4385161066, WKN: 870153, NASDAQ:HON, FSE: ALD.F, #HON, $HON) wird an der Börse zur Zeit mit rund 115,00 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 4.358 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Drohnen Aktientips Draganfly Inc. Aktuell wird der US-Hersteller von Drohnen Raytheon Technologies Corporation (ISIN: US75513E1010 , WKN: A2PZ0R, NYSE:RTX, FSE: 5UR.F, #RTX, $RTX) an der Börse mit rund 114,84 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 4.352 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Drohnen Aktientips Draganfly Inc. Der US-Rüstungsriese Northrop Grumman Corp. (ISIN: US6668071029, WKN: 851915, NYSE: NOC, FSE: NTH, #NOC, $NOC) wird an der Börse aktuell mit rund 60,79 Mrd. bewertet. Das ist rund 2.304 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Drohnen Aktientips Draganfly Inc. Der US-Hersteller von Drohnen Joby Aviation Inc. (ISIN: KYG651631007, WKN: A3CWWU, NYSE: JOBY, #JOBY, $JOBY) wird an der Börse zur Zeit mit 5,14 Mrd. USD bewertet. Damit wird der US-Drohnen-Hersteller Joby Aviation Inc. (ISIN: KYG651631007, WKN: A3CWWU, NYSE: JOBY, #JOBY, $JOBY) rund 182 mal hoch bewertet als unser neuer Drohnen Aktientip Draganfly Inc. Mit einem attraktiven Portfolio von 24 Patenten ist unser rasant wachsender Drone Hot Stock Draganfly Inc. einer der heißesten Übernahmekandidaten in der boomenden Drohnen-Branche.

Wir bekräftigen daher unsere Einschätzung „Strong Outperformer“ für unseren neuen Drohnen Aktientip Draganfly Inc. (ISIN CA26142Q2053 / WKN A3CSQN, Ticker: 3U8A, CNX: DPRO, NASDAQ: DPRO). Das Kursziel auf Sicht von 12 Monaten veranschlagen wir für unseren Drone Hot Stock Draganfly Inc. zunächst auf 3,00 EUR. Das entspricht einer Aktienchance von zunächst 290% mit den Drohnen-Aktien unseres Drohnen Aktientips Draganfly Inc. Auf Sicht von 24 Monaten halten wir für unseren Drohnen Aktientip Draganfly Inc. ein Kursziel von 5,00 EUR für realistisch. Das entspricht einer Aktienchance von bis zu 549% mit den Drohnen-Aktien unseres Drohnen Aktientips Draganfly Inc.

Riesendeal mit der Ukraine

Erste Lieferung von 13 Drohnen und die potenzielle Bestellung von bis zu 200 Drohnen

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71881/AC_Draganfly_070923.003.jpeg

Unser neuer Drone Hot Stock Draganfly Inc. (ISIN CA26142Q2053 / WKN A3CSQN, Ticker: 3U8A, CNX: DPRO, NASDAQ: DPRO) ist ein weltweit führender nordamerikanischer Anbieter von Drohnenlösungen mit einer starken finanziellen Position.

Unser Drohnen Aktientip Draganfly Inc., gegründet 1998, ist das älteste Drohnenunternehmen in den USA. Mit 24 Jahren Erfahrung ist unser Drone Hot Stock Draganfly Inc. das einzige Unternehmen, das über das nötige Fachwissen verfügt, um komplexe humanitäre Einsätze in Kriegsgebieten durchzuführen.

Die Drohnen der nächsten Generation unseres Drohnen Aktientips Draganfly Inc. werden auf dem Schlachtfeld eingesetzt, um Minen zu räumen, Aufklärungsarbeit zu leisten, medizinische Versorgung zu liefern und belagerte Städte zu entlasten.

Die Nachfrage nach Drohnen wird auch in der Zukunft rasant steigen. Diese Drohnen sind in drei verschiedenen Phasen des Krieges in der Ukraine nützlich – in der ersten Phase, bei den Aufräumarbeiten und beim Wiederaufbau. Es gibt noch mindestens 20 Jahre Arbeit zu tun und es wurden bereits Milliardenbeträge für die Sache zugesagt.

Aber die Ukraine ist nur der Anfang. Der Markt für diese Drohnen wird sich auf alle Bereiche ausdehnen, von der Unterstützung lokaler Regierungen über staatliche Notfallteams bis hin zu landwirtschaftlichen Familienbetrieben.

Die Ukraine ist heute der wichtigste Ort auf der Welt. Nicht nur geopolitisch – so wichtig das auch ist. Und nicht nur auf humanitärer Ebene.Die Ukraine steht an der Spitze eines gewaltigen technologischen Wandels in der Kriegsführung – und in der Technologie im weiteren Sinne. Und die Drohnen von Draganfly Inc. (ISIN CA26142Q2053 / WKN A3CSQN, Ticker: 3U8A, CNX: DPRO, NASDAQ: DPRO) stehen im Mittelpunkt des Geschehens. Im Moment bleiben die Drohnen von Draganfly noch unentdeckt, da die Nachrichten von militärischen Drohnen dominiert wurden – wie Irans Kamikaze-Drohnen oder die türkischen Bayraktar. Sie haben zweifelsohne das Schlachtfeld verändert, wie Russland jetzt erfährt. Draganfly produziert Drohnen für militärische Zwecke wie Aufklärung, Überwachung, medizinische Logistik, Munition, humanitäre Hilfe, Suche und Rettung sowie Minensuche.

Die erste Lieferung von 13 Drohnen und die potenzielle Bestellung von bis zu 200 Drohnen für die medizinische Versorgung und Rettung in der Ukraine ist ein entscheidender Schritt für unseren Drohnen Aktientip Draganfly Inc.

Revived Soldiers Ukraine ist eine gemeinnützige humanitäre Hilfsorganisation, die sich auf die medizinische Versorgung und Rehabilitation von verletzten Soldaten in der Ukraine konzentriert.

Ihr Ziel ist es, den Menschen in der Ukraine zu helfen, damit sie ihre Grundrechte wie das Recht auf Leben, das Recht auf angemessene und erschwingliche medizinische Versorgung, die Glaubensfreiheit und das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard wahrnehmen können.

Die Leiterin der RSU, Irina Vashchuk Disciple, wurde kürzlich mit dem Orden der Prinzessin Olga ausgezeichnet, der höchsten Auszeichnung, die einem ukrainischen Zivilisten verliehen werden kann. Sie wird hier vom ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelenskyy überreicht.

Die Medical Response-Drohnen von Draganfly sind mit einer innovativen, temperaturgesteuerten Medical Response Payload Box ausgestattet.

Die Nutzlastbox von Draganfly kann bis zu 35 Behälter mit medizinischen Hilfsgütern transportieren, darunter Blut, Arzneimittel, Insulin/Medikamente, Impfstoffe, Wasser und Wundversorgungssets.

Außerdem ist sie einzigartig von oben montiert, um Lieferungen sicherer und leichter zugänglich zu machen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71881/AC_Draganfly_070923.004.jpeg

61% Umsatzanstieg von 4,36 Mio. CAD$ auf 7,05 Mio. CAD$

Break Even im ersten Halbjahr 2022

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71881/AC_Draganfly_070923.005.jpeg

Unser Drohnen Aktientip Draganfly Inc. (ISIN CA26142Q2053 / WKN A3CSQN, Ticker: 3U8A, CNX: DPRO, NASDAQ: DPRO) wird in den kommenden Jahren von dem rasanten Wachstum des boomenden Drohnen-Marktes profitieren.

Branchenanalysten erwarten für die kommenden Jahre ein Wachstum von 20 Milliarden USD im Jahr 2022 auf 43 Milliarden USD im Jahr 2028.

Die Drohnenbranche ist stark fragmentiert und wächst schnell. Private Equity unterstützt Start-ups.

Der kommerzielle Drohnenmarkt ist ein Wendepunkt in der Nachfrage nach Hardware, Dienstleistungen und Lösungen.

Neue aufkommende Technologien: Sensoren, künstliche Intelligenz, Autonomie, Hybriddrohnen (vertikales Starten und Landen oder VTOU).

Große Märkte (Zustellung) sind für ein signifikantes Wachstum positioniert.

Verlagerung der Regulierung auf inländische Drohnen gegenüber Drohnen außerhalb Nordamerikas.

Die FAA sorgt für Klarheit bei der Regulierung von Drohnenlieferungen.

Fortschritte in der Technologie schaffen ein effizientes Geschäftsmodell.

Einführung von Drohnen in neuen vertikalen Märkten.

Unser Drone Hot Stock Draganfly Inc. konnte seine Umsatzerlöse um 61% von 4,36 Mio. CAD$ im Fiskaljahr 2020 auf 7,05 Mio. USD im Fiskaljahr 2021 steigern. Im ersten Halbjahr des Fiskaljahres 2022 erzielte unser Drohnen Aktientip Draganfly Inc. Umsatzerlöse von 4,41 Mio. CAD$. Im ersten Halbjahr 2022 konnte unser Drone Hot Stock Draganfly Inc. erstmals einen Gewinn von 640.324 CAD$ erzielen.

Nach Kursgewinnen von bis zu 1.546% mit den Aktien des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN:703000, OTC: RNMBY, #RHM.DE, $RHM.DE), bis zu 2.884% mit den Aktien des US-Drohnen-Herstellers Lockheed Martin Corporation (ISIN: US5398301094, WKN: 894648, FSE: LOM.F, NYSE:LMT, #LMT, $LMT), bis zu 25.920% mit den Aktien des US-Amerikanischen Drohnen-Herstellers Honeywell International Inc. (ISIN: US4385161066, WKN: 870153, NASDAQ:HON, FSE: ALD.F, #HON, $HON), bis zu 25.947% mit den Aktien des des US-Rüstungsriesen und Drohnen-Produzenten Raytheon Technologies Corporation (ISIN: US75513E1010 , WKN: A2PZ0R, NYSE:RTX, FSE: 5UR.F, #RTX, $RTX) und bis zu 37.503% mit den Aktien des US-Drohnen-Produzenten Northrop Grumman Corp. (ISIN: US6668071029, WKN: 851915, NYSE: NOC, FSE: NTH, #NOC, $NOC) bietet Ihnen heute unser neuer Drone Hot Stock Draganfly Inc. (ISIN CA26142Q2053 / WKN A3CSQN, Ticker: 3U8A, CNX: DPRO, NASDAQ: DPRO) die Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Drohnen-Sektor. Die börsennotierten Wettbewerber unseres Drohnen Aktientips Draganfly Inc. sind bis zu 4.352 mal höher bewertet. Mit einem attraktiven Portfolio von 24 Patenten ist unser rasant wachsender Drone Hot Stock Draganfly Inc. einer der heißesten Übernahmekandidaten in der boomenden Drohnen-Branche.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71881/AC_Draganfly_070923.006.jpeg

Starkes Partnernetzwerk mit Global Playern wie

Ford, Shell, Red Bull und Viacom

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71881/AC_Draganfly_070923.007.jpeg

Das Geschäftsmodell unseres Drone Hot Stock Draganfly Inc. (ISIN CA26142Q2053 / WKN A3CSQN, Ticker: 3U8A, CNX: DPRO, NASDAQ: DPRO) umfasst die vier Geschäftsbereiche Auftragstechnik, Flugservice, Produktentwicklung und Vertrieb sowie Software, Daten und Künstliche Intelligenz.

Der Geschäftsbereich Auftragstechnik umfasst die Bereiche Prototyping, Design und Technik.

Der Geschäftsbereich Flugservice umreißt die Segmente Kartierung, Vermessung, Datenerfassung, Lieferung.

Der Geschäftsbereich Produktentwicklung und Betrieb beinhaltet die Kategorien Multi-Rotors, Fixed Wing, Controllers, Ground Robotics, Sensors, Software, AI.

Der Geschäftsbereich Software, Daten und KI betrifft die Unterbereiche Energie, Bergbau, Militär, Sicherheit, Infrastruktur.

Unser Drohnen Aktientip Draganfly Inc. Über ein großes Partnernetzwerk mit renommierten Partnern wie z.B. Ford, Shell, Red Bull und Viacom, Canfor, CP Rail, Lafarge, Axiom Group, Meridian Surveys, Lakeland College, The University of British Columbia, CN, GIVIC, BC Oil and Gas Commission, AeroVironment, Ford, Warner Brothers, Suncor Energy, Mc Elhanney, Dow, LCRA, Viacom, Canada, Nutrient Feeding the Future, Forsythe, UND, STRATEGIC, TOLKO, Taseko, ASU Alabama State University, Olsson Associates, University of Saskatchewan, Newmont Goldcorp, Red Bull, TransAlta, Enderby Entertainment, Shell, McGill, GIBRALTAR Industries, University of Nebraska, LSU, DRL, FOBI, University of South Australia, TALLADEGA College, CLEAR und Gold Chain Technologies.

Unser Drohnen Aktientip Draganfly Inc. will in den kommenden Jahren sowohl organisch, als auch durch Übernahmen wachsen.

Das organische Wachstum unseres Drohnen Aktientips Draganfly Inc. Soll durch die Entwicklung neuer Produkte, den Ausbau der Technik-Sparte, die Erschließung neuer vertikaler Geschäftsfelder, Joint Ventures und Strategische Partnerschaften stimuliert werden.

Das externe Wachstum soll durch den Erwerb von Unternehmen in verschiedenen vertikalen Bereichen, fortschrittliche spezifische Technologielösungen, Erwerb strategischer Partner und die Übernahme von Joint-Venture-Partnern beschleunigt werden.

Nach Kursgewinnen von bis zu 1.546% mit den Aktien des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN:703000, OTC: RNMBY, #RHM.DE, $RHM.DE), bis zu 2.884% mit den Aktien des US-Drohnen-Herstellers Lockheed Martin Corporation (ISIN: US5398301094, WKN: 894648, FSE: LOM.F, NYSE:LMT, #LMT, $LMT), bis zu 25.920% mit den Aktien des US-Amerikanischen Drohnen-Herstellers Honeywell International Inc. (ISIN: US4385161066, WKN: 870153, NASDAQ:HON, FSE: ALD.F, #HON, $HON), bis zu 25.947% mit den Aktien des des US-Rüstungsriesen und Drohnen-Produzenten Raytheon Technologies Corporation (ISIN: US75513E1010 , WKN: A2PZ0R, NYSE:RTX, FSE: 5UR.F, #RTX, $RTX) und bis zu 37.503% mit den Aktien des US-Drohnen-Produzenten Northrop Grumman Corp. (ISIN: US6668071029, WKN: 851915, NYSE: NOC, FSE: NTH, #NOC, $NOC) bietet Ihnen heute unser neuer Drone Hot Stock Draganfly Inc. (ISIN CA26142Q2053 / WKN A3CSQN, Ticker: 3U8A, CNX: DPRO, NASDAQ: DPRO) die Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Drohnen-Sektor. Die börsennotierten Wettbewerber unseres Drohnen Aktientips Draganfly Inc. sind bis zu 4.352 mal höher bewertet. Mit einem attraktiven Portfolio von 24 Patenten ist unser rasant wachsender Drone Hot Stock Draganfly Inc. einer der heißesten Übernahmekandidaten in der boomenden Drohnen-Branche.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71881/AC_Draganfly_070923.008.jpeg

Erfahrenes Top-Management mit

exzellentem Track Record

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71881/AC_Draganfly_070923.009.jpeg

Unser Drohnen Aktientip Draganfly Inc. (ISIN CA26142Q2053 / WKN A3CSQN, Ticker: 3U8A, CNX: DPRO, NASDAQ: DPRO) verfügt über ein sehr erfahrenes Top-Management mit exzellentem Track Record.

CEO Cameron Chell ist der Mitbegründer der Business Instincts Group, Inc. einem Beschleuniger für Unternehmensgründung, Geschäftsentwicklung und Produktentwicklung. Cameron Chell ist seit über 30 Jahren als Technologieunternehmer tätig und hat seine Karriere damit verbracht, eine Reihe von Ideen mit hohem Potenzial zu revolutionären Unternehmen zu entwickeln, die die Art und Weise, wie wir die Welt erleben, verändert haben. Herr Cameron Chell nimmt bei Projekten eine sehr praktische Führungsrolle ein, indem er die Kultur jedes Unternehmens, mit dem er zusammenarbeitet, mit den Grundsätzen der Klarheit, der Ausrichtung und der Messung von Innovation und Adoption bereichert.

COO Paul Mullen war in den letzten 15 Jahren für die operative Strategie und Ausführung verantwortlich, wobei sein Aufgabenbereich die Produkterweiterung, Fusionen und Übernahmen, die Organisationsentwicklung und die Überwachung der Markteinführung sowohl für Unternehmen als auch für neu gegründete Organisationen umfasste. Paul Mullen bringt die Bereitschaft mit, kühne Ideen zu fördern, und verfügt über langjährige Erfahrung in der Zusammenführung und Entwicklung unterschiedlicher Teams. Paul Mullen ist hochmotiviert durch Innovation und fühlt sich wohl bei der Entwicklung und Verfolgung von strategischen Zielen der nächsten Generation.

CFO Paul Sun ist ein Kapitalmarktexperte und ausgebildeter Ingenieur mit über 25 Jahren Geschäftserfahrung. Paul Sun war in leitenden Positionen bei Investmentbanken wie Scotia Capital, Desjardins und Beacon Securities tätig. Paul Sun hat Finanzlösungen für ein breites Spektrum von Unternehmen – von kleinen Start-ups bis hin zu milliardenschweren Unternehmen – bereitgestellt und war an zahlreichen Transaktionen über die gesamte Kapitalstruktur hinweg beteiligt. Paul Sun war außerdem in verschiedenen privaten und börsennotierten Unternehmen in der Projekt- und Betriebsleitung tätig und hat ein umfangreiches Investorennetzwerk aufgebaut.

Der leitende Direktor Scott Larson bringt über 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Unternehmensfinanzierung, Technologieentwicklung und Unternehmertum in den Vorstand ein. Derzeit ist Scott Larson CEO von Kater, einem in Vancouver ansässigen Unternehmen für Mobilität als Dienstleistung (MaaS), das eine integrierte intermodale Transportplattform aufbaut, die öffentliche Verkehrsmittel, Busse, Taxis und Mitfahrgelegenheiten in einem einzigen Dienst vereint. Zuvor war Herr Scott Larson CEO und Mitbegründer von Helios Wire, einem Satellitenunternehmen, das ein weltraumfähiges IoT/M2M-Netzwerk aufbaut, und er war CEO und Mitbegründer von UrtheCast. Herr Scott Larson half dabei, das Unternehmen von Anfang an zu skalieren, brachte es an die Torontoer Börse, sammelte 200 Millionen Dollar ein und führte das Unternehmen innerhalb von fünf Jahren zu 250 Mitarbeitern mit sieben Niederlassungen auf der ganzen Welt.

Der Chairman John Mitnick ist ein amerikanischer Rechtsanwalt mit 32 Jahren Erfahrung auf höchster Regierungsebene und in der Privatwirtschaft. Von Februar 2018 bis September 2019 war John Mitnick General Counsel des US-Heimatschutzministeriums (DHS), nachdem er vom US-Senat einstimmig für diese Position bestätigt worden war. In dieser Funktion war John Mitnick der oberste Rechtsberater einer Bundesbehörde für Sicherheit und Strafverfolgung mit mehr als 240.000 Mitarbeitern, verantwortlich für die Rechtsberatung des DHS und aller seiner Komponenten und beaufsichtigte mehr als 2.500 Anwälte. Von März 2014 bis Februar 2018 war John Mitnick Senior Vice President, Chefsyndikus und Sekretär der Heritage Foundation, einer einflussreichen Denkfabrik, und von November 2007 bis April 2013 war John Mitnick Vice President, Chefsyndikus und Sekretär eines Geschäftsbereichs von Raytheon mit einem Jahresumsatz von mehr als 3 Milliarden US-Dollar, mehr als 9.000 Mitarbeitern und Geschäftsaktivitäten in mehr als 40 Ländern und auf allen Kontinenten.

Herr John Mitnick war außerdem von März 2016 bis Februar 2018 und seit Oktober 2019 Mitglied des Board of Directors von Valaurum, Inc. einer privaten Münzanstalt. John Mitnick erwarb seinen Juris Doctor-Abschluss an der University of Virginia School of Law und einen Bachelor of Arts-Abschluss in Rechtswissenschaften an der University of Oxford. Außerdem hat er einen Bachelor of Arts in Geschichte und Politikwissenschaft (summa cum laude) von der Emory University.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71881/AC_Draganfly_070923.010.jpeg

Aus 10.000 EUR wurden mit Drohnen-Aktien bis zu 3.760.342 EUR

Wettbewerber bis zu 4.352 mal höher bewertet

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71881/AC_Draganfly_070923.011.jpeg

Aus 10.000 EUR wurden mit Drohnen-Aktien bis zu 3.760.342 EUR. Nach Kursgewinnen von bis zu 1.546% mit den Aktien des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN:703000, OTC: RNMBY, #RHM.DE, $RHM.DE), bis zu 2.884% mit den Aktien des US-Drohnen-Herstellers Lockheed Martin Corporation (ISIN: US5398301094, WKN: 894648, FSE: LOM.F, NYSE:LMT, #LMT, $LMT), bis zu 25.920% mit den Aktien des US-Amerikanischen Drohnen-Herstellers Honeywell International Inc. (ISIN: US4385161066, WKN: 870153, NASDAQ:HON, FSE: ALD.F, #HON, $HON), bis zu 25.947% mit den Aktien des des US-Rüstungsriesen und Drohnen-Produzenten Raytheon Technologies Corporation (ISIN: US75513E1010 , WKN: A2PZ0R, NYSE:RTX, FSE: 5UR.F, #RTX, $RTX) und bis zu 37.503% mit den Aktien des US-Drohnen-Produzenten Northrop Grumman Corp. (ISIN: US6668071029, WKN: 851915, NYSE: NOC, FSE: NTH, #NOC, $NOC) bietet Ihnen heute unser neuer Drone Hot Stock Draganfly Inc. (ISIN CA26142Q2053 / WKN A3CSQN, Ticker: 3U8A, CNX: DPRO, NASDAQ: DPRO) die Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Drohnen-Sektor. Die börsennotierten Wettbewerber unseres Drohnen Aktientips Draganfly Inc. sind bis zu 4.352 mal höher bewertet. Mit einem attraktiven Portfolio von 24 Patenten ist unser rasant wachsender Drone Hot Stock Draganfly Inc. einer der heißesten Übernahmekandidaten in der boomenden Drohnen-Branche.

Die Aktien des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN:703000, OTC: RNMBY, #RHM.DE, $RHM.DE) kletterten in den vergangenen Jahren um beeindruckende 1.546% von 16,72 EUR auf in der Spitze 275,80 EUR in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Aktien Waffenhersteller Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN:703000, OTC: RNMBY, #RHM.DE, $RHM.DE) in der Spitze ein kleines Vermögen von 164.952 EUR. Aktuell wird das deutsche Rüstungs-Unternehmen Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN:703000, OTC: RNMBY, #RHM.DE, $RHM.DE) an der Börse mit rund 10,80 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 408 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Drohnen Aktientips Draganfly Inc.

Die Aktien des US-Drohnen-Herstellers Lockheed Martin Corporation (ISIN: US5398301094, WKN: 894648, FSE: LOM.F, NYSE:LMT, #LMT, $LMT) stiegen in den vergangenen Jahren um beachtliche 2.884% von 16,63 US$ auf in der Spitze 496,23 US$ in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Aktien des US-Rüstungsriesen Lockheed Martin Corporation (ISIN: US5398301094, WKN: 894648, FSE: LOM.F, NYSE:LMT, #LMT, $LMT) ein Vermögen von bis zu 298.394 EUR. Aktuell wird der US-Drohnen-Hersteller Lockheed Martin Corporation (ISIN: US5398301094, WKN: 894648, FSE: LOM.F, NYSE:LMT, #LMT, $LMT) an der Börse mit rund 104,79 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 3.971 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Drone Hot Stock Draganfly Inc.

Die Aktien des US-Amerikanischen Drohnen-Herstellers Honeywell International Inc. (ISIN: US4385161066, WKN: 870153, NASDAQ:HON, FSE: ALD.F, #HON, $HON) stiegen in den vergangenen Jahren um sagenhafte 25.920% von 0,90 US$ auf in der Spitze 234,18 US$ in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Aktien des US-Rüstungskonzerns Honeywell International Inc. (ISIN: US4385161066, WKN: 870153, NASDAQ:HON, FSE: ALD.F, #HON, $HON) in der Spitze ein stattliches Vermögen von bis zu 2.602.000 EUR. Aktuell wird der US-Drohnen-Produzent Honeywell International Inc. (ISIN: US4385161066, WKN: 870153, NASDAQ:HON, FSE: ALD.F, #HON, $HON) an der Börse mit rund 115,00 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 4.358 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Drohnen Aktientips Draganfly Inc.

Die Aktien des US-Rüstungsriesen und Drohnen-Produzenten Raytheon Technologies Corporation (ISIN: US75513E1010 , WKN: A2PZ0R, NYSE:RTX, FSE: 5UR.F, #RTX, $RTX) schoss in den vergangenen Jahren um unglaubliche 25.947% von 0,403 US$ auf in der Spitze 104,97 US$ in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Aktien des US-Rüstungskonzerns Raytheon Technologies Corporation (ISIN: US75513E1010 , WKN: A2PZ0R, NYSE:RTX, FSE: 5UR.F, #RTX, $RTX) ein beeindruckendes Vermögen von bis zu 2.604.714 EUR. Aktuell wird der US-Hersteller von Drohnen Raytheon Technologies Corporation (ISIN: US75513E1010 , WKN: A2PZ0R, NYSE:RTX, FSE: 5UR.F, #RTX, $RTX) an der Börse mit rund 114,84 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 4.352 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Drohnen Aktientips Draganfly Inc.

Die Aktien des US-Rüstungsherstellers Northrop Grumman Corp. (ISIN: US6668071029, WKN: 851915, NYSE: NOC, FSE: NTH, #NOC, $NOC) schossen in den vergangenen Jahren um sagenhafte 37.503% von 1,46 US$ auf in der Spitze 549,01 US$ in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Aktien des Drohnen-Herstellers Northrop Grumman Corp. (ISIN: US6668071029, WKN: 851915, NYSE: NOC, FSE: NTH, #NOC, $NOC) ein stattliches Vermögen von bis zu 3.760.342 EUR. Aktuell wird der US-Rüstungsriese Northrop Grumman Corp. (ISIN: US6668071029, WKN: 851915, NYSE: NOC, FSE: NTH, #NOC, $NOC) an der Börse mit rund 60,79 Mrd. bewertet. Das ist rund 2.304 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Drohnen Aktientips Draganfly Inc.

Der US-Hersteller von Drohnen Joby Aviation Inc. (ISIN: KYG651631007, WKN: A3CWWU, NYSE: JOBY, #JOBY, $JOBY) wird an der Börse zur Zeit mit 5,14 Mrd. USD bewertet. Damit wird der US-Drohnen-Hersteller Joby Aviation Inc. (ISIN: KYG651631007, WKN: A3CWWU, NYSE: JOBY, #JOBY, $JOBY) rund 182 mal hoch bewertet als unser neuer Drohnen Aktientip Draganfly Inc.

Drone Hot Stock 2023 – Strong Outperformer – Kursziel 24M 5,00 EUR – 549% Aktienchance

549% Drohnen Aktientip nach 25.947% mit Raytheon und 37.503% mit Northrop Grumman

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71881/AC_Draganfly_070923.012.jpeg

Unser 549% Drone Hot Stock 2023 Draganfly Inc. (ISIN CA26142Q2053 / WKN A3CSQN, Ticker: 3U8, CNX: DPRO, NASDAQ: DPRO) steht Unternehmenskreisen zufolge unmittelbar vor weiteren Großaufträgen. Unser Drohnen Aktientip 2023 wird auf seinem wegweisenden Branchenevent Draganflyer Xperience am 13. und 14. September über 30 prominente Behörden und Kunden empfangen und ihnen Live-Drohnen-Demonstrationen, praktische Flüge, Partner-Präsentationen und Workshops zu Anwendungsszenarien bieten. Schon in wenigen Tagen könnte dieser bedeutende Branchenevent zu neuen Großaufträgen für unseren Drohnen Hot Stock Draganfly Inc. führen. Zudem haben Drohnen-Aktien unseres Drohnen Aktientips Draganfly Inc. die massive horizontale Unterstützung im Bereich von rund 0,70 EUR erfolgreich nach oben verteidigt und damit ein massives Kaufsignal der Chartanalyse ausgelöst. Clevere Anleger nutzen die günstige Gelegenheit jetzt zum Einstieg und kaufen die Drohnen-Aktien unseres Drone Hot Stock 2023 Draganfly Inc. Mit dem im Rahmen eines garantierten öffentlichen Emissionsangebotes eingeworbenen frischen Kapital von 8 Mio. $ will CEO Cameron Chell die riesige Nachfrage nach den Drohnen unseres Drohnen Aktientips 2023 Draganfly Inc. befriedigen und zudem Ausschau nach attraktiven Übernahmezielen halten. Zuletzt hat unser Drone Hot Stock 2023 einen weiteren Riesendeal in der Ukraine gemeldet. Unser Drohnen Aktientip 2023 Draganfly Inc. wurde nach der Staudammsprengung in der Ukraine mit Evakuierungs-, Hochwasserschutz- und Minenräumungseinsätze in Kherson beauftragt. Die Drohnenindustrie steht mit der Herausgabe der gestrafften Vorschriften für Flüge außerhalb der Sichtverbindung unmittelbar vor dem massiven Durchbruch nach oben. Die FAA hat neue Sonderfreigaben und Vorlagen eingeführt, welche den Genehmigungsprozess für den Drohnenbetrieb straffen, insbesondere im Bereich der öffentlichen Sicherheit. Die Bestimmung Drone as a First Responder (DFR) BVLOS/FR-BVLOS reduziert den Zeitrahmen für Genehmigungen signifikant von mehr als sechs Monaten auf wenige Tage. Diese bahnbrechende Neuregelung dürfte zum Umsatzbooster für die boomende Drohnenbranche werden. Nach einem Umsatzanstieg von 7,8% auf 7.605.059 US$ und einen Anstieg von 49% auf 2.767.189 US$ beim bereinigten Bruttogewinn für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 soll sich das Wachstum im laufenden Geschäftsjahr 2023 massiv beschleunigen. Die infolge des Russland-Ukraine-Krieges weltweit boomenden Rüstungsausgaben dürften im laufenden Geschäftsjahr 2023 zu einer zusätzlichen Wachstumsbeschleunigung führen. Erst kürzlich sorgte unser Drohnen Aktientip 2023 Draganfly Inc. mit einem Riesendeal über 200 Drohnen in der Ukraine für eine Börsensensation. Unser Drohnen Aktientip 2023 wird bis zu 200 mit Künstlicher Intelligenz ausgestattete Drohnen in die Ukraine liefern. Dem Riesenauftrag von bis zu 200 Drohnen für die Ukraine sollen schon in Kürze weitere Großaufträge folgen. Unser Drone Hot Stock 2023 Draganfly Inc. könnte seine Umsätze bereits mit einem einzigen Großauftrag aus dem Verteidigungssektor vervielfachen. Die Drohnen unseres Drohnen Aktientips 2023 Draganfly Inc. liefern dank der Integration der branchenführenden Künstliche Intelligenz (KI)-Softwarelösung von SkyeBrowse 3D-Karten mit einer Genauigkeit von weniger als 1 cm. Mit dieser neuen KI-Technologie können Einsatzkräfte schnell und effizient auf kritische Vorfälle reagieren, um Zeit und Leben zu retten. Bis zu 200 Drohnen wird unser Drohnen Aktientip 2023 Draganfly Inc. in die Ukraine liefern und befindet sich seitdem im steilen Aufwärtstrend. Die globale Nachfrage nach Drohnen boomt. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine sorgt für eine explodierende Nachfrage nach Drohnen. Unternehmenskreisen zufolge könnten weitere Riesendeals schon in Kürze in trockene Tücher gebracht werden. Aus 10.000 EUR wurden mit Drohnen-Aktien bis zu 3.760.342 EUR. Nach Kursgewinnen von bis zu 1.546% mit den Aktien des Deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN:703000, OTC: RNMBY, #RHM.DE, $RHM.DE), bis zu 2.884% mit den Aktien des US-Drohnen-Herstellers Lockheed Martin Corporation (ISIN: US5398301094, WKN: 894648, FSE: LOM.F, NYSE:LMT, #LMT, $LMT), bis zu 25.920% mit den Aktien des US-Amerikanischen Drohnen-Herstellers Honeywell International Inc. (ISIN: US4385161066, WKN: 870153, NASDAQ:HON, FSE: ALD.F, #HON, $HON), bis zu 25.947% mit den Aktien des des US-Rüstungsriesen und Drohnen-Produzenten Raytheon Technologies Corporation (ISIN: US75513E1010 , WKN: A2PZ0R, NYSE:RTX, FSE: 5UR.F, #RTX, $RTX) und bis zu 37.503% mit den Aktien des US-Drohnen-Produzenten Northrop Grumman Corp. (ISIN: US6668071029, WKN: 851915, NYSE: NOC, FSE: NTH, #NOC, $NOC) bietet Ihnen heute unser neuer Drohnen Aktientip 2023 Draganfly Inc. (ISIN CA26142Q2053 / WKN A3CSQN, Ticker: 3U8, CNX: DPRO, NASDAQ: DPRO) die Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Drohnen-Sektor. Unser neuer Drone Hot Stock 2023 Draganfly Inc. ist ein weltweit führender nordamerikanischer Anbieter von Drohnenlösungen mit einer starken finanziellen Position. Nach Kursgewinnen von bis zu 1.546% mit den Aktien des Deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN:703000, OTC: RNMBY, #RHM.DE, $RHM.DE), bis zu 2.884% mit den Aktien des US-Drohnen-Herstellers Lockheed Martin Corporation (ISIN: US5398301094, WKN: 894648, FSE: LOM.F, NYSE:LMT, #LMT, $LMT), bis zu 25.920% mit den Aktien des US-Amerikanischen Drohnen-Herstellers Honeywell International Inc. (ISIN: US4385161066, WKN: 870153, NASDAQ:HON, FSE: ALD.F, #HON, $HON), bis zu 25.947% mit den Aktien des des US-Rüstungsriesen und Drohnen-Produzenten Raytheon Technologies Corporation (ISIN: US75513E1010 , WKN: A2PZ0R, NYSE:RTX, FSE: 5UR.F, #RTX, $RTX) und bis zu 37.503% mit den Aktien des US-Drohnen-Produzenten Northrop Grumman Corp. (ISIN: US6668071029, WKN: 851915, NYSE: NOC, FSE: NTH, #NOC, $NOC) bietet Ihnen heute unser neuer Drone Hot Stock 2023 Draganfly Inc. (ISIN CA26142Q2053 / WKN A3CSQN, Ticker: 3U8, CNX: DPRO, NASDAQ: DPRO) die Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Drohnen-Sektor.

Unser Drone Hot Stock Draganfly Inc. konnte seine Umsatzerlöse um 61% von 4,36 Mio. CAD$ im Fiskaljahr 2020 auf 7,05 Mio. USD im Fiskaljahr 2021 steigern. Im ersten Halbjahr des Fiskaljahres 2022 erzielte unser Drohnen Aktientip Draganfly Inc. Umsatzerlöse von 4,41 Mio. CAD$. Im ersten Halbjahr 2022 konnte unser Drone Hot Stock Draganfly Inc. erstmals einen Gewinn von 640.324 CAD$ erzielen.

Der rasant wachsende Drohnen-Markt boomt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 wurden weltweit über 30 Mio. Drohnen ausgeliefert. Bis zum Jahr 2025 soll der boomende Drohnenmarkt auf über 63 Mrd. $ wachsen. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine sowie die wachsenden Spannungen zwischen China und Taiwan sorgen weltweit für Rekordinvestitionen im Verteidigungssektor. Die Analysten von Goldman Sachs erwarten für die kommenden Jahre ein rasantes Wachstum des Drohnenmarktes auf über 100 Mrd. $. Drohnen sind die Zukunft der Kriegsführung und dürften daher von dem Wachstumstrend im Rüstungssektor besonders stark profitieren.

Aus 10.000 EUR wurden mit Drohnen-Aktien bis zu 3.760.342 EUR. Nach Kursgewinnen von bis zu 1.546% mit den Aktien des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN:703000, OTC: RNMBY, #RHM.DE, $RHM.DE), bis zu 2.884% mit den Aktien des US-Drohnen-Herstellers Lockheed Martin Corporation (ISIN: US5398301094, WKN: 894648, FSE: LOM.F, NYSE:LMT, #LMT, $LMT), bis zu 25.920% mit den Aktien des US-Amerikanischen Drohnen-Herstellers Honeywell International Inc. (ISIN: US4385161066, WKN: 870153, NASDAQ:HON, FSE: ALD.F, #HON, $HON), bis zu 25.947% mit den Aktien des des US-Rüstungsriesen und Drohnen-Produzenten Raytheon Technologies Corporation (ISIN: US75513E1010 , WKN: A2PZ0R, NYSE:RTX, FSE: 5UR.F, #RTX, $RTX) und bis zu 37.503% mit den Aktien des US-Drohnen-Produzenten Northrop Grumman Corp. (ISIN: US6668071029, WKN: 851915, NYSE: NOC, FSE: NTH, #NOC, $NOC) bietet Ihnen heute unser neuer Drone Hot Stock Draganfly Inc. (ISIN CA26142Q2053 / WKN A3CSQN, Ticker: 3U8A, CNX: DPRO, NASDAQ: DPRO) die Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Drohnen-Sektor. Die börsennotierten Wettbewerber unseres Drohnen Aktientips Draganfly Inc. sind bis zu 4.352 mal höher bewertet. Mit einem attraktiven Portfolio von 24 Patenten ist unser rasant wachsender Drone Hot Stock Draganfly Inc. einer der heißesten Übernahmekandidaten in der boomenden Drohnen-Branche.

Die börsennotierten Wettbewerber unseres Drohnen Aktientips Draganfly Inc. sind bis zu 4.352 mal höher bewertet. Aktuell wird das deutsche Rüstungs-Unternehmen Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN:703000, OTC: RNMBY, #RHM.DE, $RHM.DE) an der Börse mit rund 10,80 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 408 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Drohnen Aktientips Draganfly Inc. Der US-Drohnen-Hersteller Lockheed Martin Corporation (ISIN: US5398301094, WKN: 894648, FSE: LOM.F, NYSE:LMT, #LMT, $LMT) wird an der Börse derzeit mit rund 104,79 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 3.971 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Drone Hot Stock Draganfly Inc. Der US-Drohnen-Produzent Honeywell International Inc. (ISIN: US4385161066, WKN: 870153, NASDAQ:HON, FSE: ALD.F, #HON, $HON) wird an der Börse zur Zeit mit rund 115,00 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 4.358 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Drohnen Aktientips Draganfly Inc. Aktuell wird der US-Hersteller von Drohnen Raytheon Technologies Corporation (ISIN: US75513E1010 , WKN: A2PZ0R, NYSE:RTX, FSE: 5UR.F, #RTX, $RTX) an der Börse mit rund 114,84 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 4.352 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Drohnen Aktientips Draganfly Inc. Der US-Rüstungsriese Northrop Grumman Corp. (ISIN: US6668071029, WKN: 851915, NYSE: NOC, FSE: NTH, #NOC, $NOC) wird an der Börse aktuell mit rund 60,79 Mrd. bewertet. Das ist rund 2.304 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Drohnen Aktientips Draganfly Inc. Der US-Hersteller von Drohnen Joby Aviation Inc. (ISIN: KYG651631007, WKN: A3CWWU, NYSE: JOBY, #JOBY, $JOBY) wird an der Börse zur Zeit mit 5,14 Mrd. USD bewertet. Damit wird der US-Drohnen-Hersteller Joby Aviation Inc. (ISIN: KYG651631007, WKN: A3CWWU, NYSE: JOBY, #JOBY, $JOBY) rund 182 mal hoch bewertet als unser neuer Drohnen Aktientip Draganfly Inc. Mit einem attraktiven Portfolio von 24 Patenten ist unser rasant wachsender Drone Hot Stock Draganfly Inc. einer der heißesten Übernahmekandidaten in der boomenden Drohnen-Branche.

Wir bekräftigen daher unsere Einschätzung „Strong Outperformer“ für unseren neuen Drohnen Aktientip Draganfly Inc. (ISIN CA26142Q2053 / WKN A3CSQN, Ticker: 3U8A, CNX: DPRO, NASDAQ: DPRO). Das Kursziel auf Sicht von 12 Monaten veranschlagen wir für unseren Drone Hot Stock Draganfly Inc. zunächst auf 3,00 EUR. Das entspricht einer Aktienchance von zunächst 290% mit den Drohnen-Aktien unseres Drohnen Aktientips Draganfly Inc. Auf Sicht von 24 Monaten halten wir für unseren Drohnen Aktientip Draganfly Inc. ein Kursziel von 5,00 EUR für realistisch. Das entspricht einer Aktienchance von bis zu 549% mit den Drohnen-Aktien unseres Drohnen Aktientips Draganfly Inc.

Ausführliche Informationen zu Draganfly Inc.

Ausführliche Informationen zu Draganfly Inc. (ISIN: CA26142Q2053, WKN: A3CSQN, Ticker: 3U8A, CNX: DPRO) erhalten Sie auf der Unternehmens-Website:

https://www.draganfly.com

Einschätzung

Strong Outperformer

Kursziele

Kursziel 12M: 3,00 EUR

Kurschance: 290%

Kursziel 24M: 5,00 EUR

Kurschance: 549%

Stammdaten

ISIN: CA26142Q2053

WKN: A3CSQN

Ticker: 3U8A

CNX: DPRO

NASDAQ: DPRO

Kursdaten

Kurs: 0,770 EUR

52W Hoch: 2,250 EUR

52W Tief: 0,518 EUR

Aktienstruktur

Aktienanzahl: 34,27 Mio.

Market Cap (€): 26,39 Mio.

Chance / Risiko

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71881/AC_Draganfly_070923.013.png

Interessenkonflikte

Es liegen Interessenkonflikte nach §34 WpHG vor. Bitte lesen Sie dazu unseren Disclaimer.

Risiken

Wie jedes Investment in Unternehmen unterliegt auch das Investment in Draganfly Inc. dem Totalverlust-Risiko.

Draganfly Inc. befindet sich noch in einem sehr frühen Unternehmensstadium und generiert derzeit noch geringe Umsätze. Scheitert das Management mit seinem Businessplan, dann droht schlimmstenfalls der Totalverlust für die Aktionäre der Draganfly Inc.

Die Aktien von Draganfly Inc. sind in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet. Den großen Chancen stehen daher auch erhebliche Risiken gegenüber. Wer in börsennotierte Start-ups investiert, der sollte für den schlimmsten Fall auch mit einem möglichen Totalverlust rechnen.

Börse ist keine Einbahnstraße. Das Investment in Aktien der Draganfly Inc. unterliegt wie jedes andere Aktieninvestment auch dem Kursänderungsrisiko. Investoren in Aktien der Draganfly Inc. müssen daher jederzeit damit rechnen, dass es zu starken Kursschwankungen und mithin auch zu starken Kursabschlägen kommen kann. Starken Kurssteigerungen können starke Kursverluste folgen. Vor Kursrückschlägen sind Aktionäre generell nicht gefeit. Gegen mögliche Kursverluste sichern Sie sich am besten durch ein Stop-Loss-Limit ab.

Die Expansion und die Weiterentwicklung der Platform der Draganfly Inc. ist kapitalintensiv. Für das künftige Unternehmenswachstum benötigt Draganfly Inc. zusätzliches Kapital. Die Aufnahme von frischem Eigenkapital sorgt für Verwässerung der Altaktionäre. Diese könnte den Aktienkurs der Draganfly Inc.-Aktie zumindest zeitweise belasten.

Diese Publikation enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, die durch Formulierungen wie ‚erwarten‘, ‚wollen‘, ‚antizipieren‘, ‚beabsichtigen‘, ‚planen‘, ‚glauben‘, ‚anstreben‘, ‚einschätzen‘, ‚werden‘ oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf den heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von der Draganfly Inc. tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Die Draganfly Inc. und die aktiencheck.de AG übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

Zu den weiteren Risiken lesen Sie bitte auch unbedingt unseren nachfolgenden Disclaimer.

Interessenkonflikte

Die aktiencheck.de AG und mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen.

Die Auftraggeber und/oder deren Mitarbeiter sind Aktionäre der Draganfly Inc. Es besteht also ein Interessenkonflikt nach §34 WpHG auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.

Bei den Veröffentlichungen von AC Research handelt es sich ausdrücklich nicht um Finanzanalysen. Vielmehr sind die Besprechungen von Aktien als Vorstellungen rein werblichen Charakters zu werten.

Ferner geben wir zu bedenken, dass die Auftraggeber dieser Studie und andere Aktionäre in naher Zukunft beabsichtigen, sich von eigenen Aktienbeständen in der Draganfly Inc. zu trennen und damit von steigenden Kursen der Aktie profitieren werden. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenkonflikt.

Wir gehen davon aus, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Researchfirmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.

Weder der Redakteur noch ein Mitglied des Haushalts des Redakteurs der aktiencheck.de AG besitzen Wertpapiere der besprochenen Gesellschaft.

Disclaimer

Diese Publikation wurde durch Herrn Stefan Lindam, Vorstand und Redakteur der aktiencheck.de AG, erstellt. Die hierin geäußerten Ansichten stellen ausschließlich die Ansichten des Redakteurs und der aktiencheck.de AG dar. Die aktiencheck.de AG ist nicht berechtigt, eine Zusicherung oder Gewähr im Namen der Draganfly Inc. oder anderer in dieser Publikation genannter Unternehmen abzugeben, noch dürfen in diesem Dokument enthaltene Informationen oder Meinungen als von Draganfly Inc. autorisiert oder gebilligt angesehen werden. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen können ohne vorherige Ankündigung jederzeit geändert werden.

Diese Publikation stellt nur die persönliche Meinung des Redakteurs dar und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich.

Diese Publikation stellt kein Verkaufsangebot für Wertpapiere dar und ist nicht Teil eines solchen und keine Aufforderung für ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren und ist nicht in diesem Sinne auszulegen; noch darf sie oder ein Teil davon als Grundlage für einen verbindlichen Vertrag, welcher Art auch immer, dienen oder in einem solchen Zusammenhang als verlässlich herangezogen werden. Eine Entscheidung im Zusammenhang mit einem voraussichtlichen Verkaufsangebot für Wertpapiere von der Draganfly Inc. sollte ausschließlich auf der Grundlage von Informationen in Prospekten oder Angebotsrundschreiben getroffen werden, die in Zusammenhang mit einem solchen Angeboten herausgegeben werden.

Die Verfasser dieser Publikation stützen sich auf als zuverlässig und genau geltende Quellen und haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten Fakten und dargestellten Meinungen angemessen und zutreffend sind. Gleichwohl sind die in diesem Dokument enthaltenen Informationen von der aktiencheck.de AG nicht gesondert geprüft worden, daher übernimmt die aktiencheck.de AG für die Angemessenheit, Genauigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen sowie für Übersetzungsfehler keine Haftung oder Gewährleistung – weder ausdrücklich noch stillschweigend. Für unvollständige oder falsch wiedergegebene Meldungen sowie für redaktionelle Versehen in Form von Schreibfehlern, Übersetzungsfehlern, falschen Kursangaben o.ä. wird ebenfalls keine Haftung übernommen. Wir übernehmen auch keine Garantie dafür, dass der angedeutete Ertrag oder die angedeuteten Kursziele erreicht werden. Weder die aktiencheck.de AG noch die Draganfly Inc. übernehmen eine Haftung für Schäden, die auf Grund der Nutzung dieses Dokumentes oder seines Inhaltes oder auf andere Weise in diesem Zusammenhang entstehen. Wir geben zu bedenken, dass Investments in Aktien grundsätzlich mit Risiken verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.

Diese Dokumentation ist Ihnen lediglich zur Information zugegangen. Sie darf zu keinem Zweck vollständig oder teilweise nachgedruckt, vervielfältigt, veröffentlicht oder an andere Personen weitergegeben werden.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solche Staaten verbreitet werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Personen, die in den Besitz dieser Information gelangt sind, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschr

Firmenkontakt

aktiencheck.de AG

Stefan Lindam

Bahnhofstr. 6

56470 Bad Marienberg

+49 266128495 0



http://www.aktiencheck.de

Pressekontakt

aktiencheck.de AG

Stefan Lindam

Bahnhofstr. 6

56470 Bad Marienberg

+49 266128495 0



http://www.aktiencheck.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.