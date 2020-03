Große Schuhe für Damen und Herren bei schuhplus im Saterland am c-Port

Große Schuhe in Sedelsberg von vielen namhaften Herstellern

Viele Damen und Herren kennen das Gefühl: Es werden dringend modische Schuhe in Übergröße benötigt, aber der Schuhladen um die Ecke oder sogar das Internet halten wieder keine passenden Modelle bereit. Ab sofort hat das leidige Problem ein Ende, denn mit schuhplus – Schuhe in Übergrößen im Saterland am c-Port wird Damen und Herren eine breite Auswahl an hochwertigen und trendigen Schuhen geboten. Das Unternehmen hält die Modelle für Damen in den Größen 42 bis 46 bereit und für Herren gibt es die Schuhe in den Übergrößen 46 bis 54. Dabei erhalten Interessierte eine breite Auswahl an Modellen für jede Jahreszeit und jeden Einsatzzweck.

Natürlich ist es nicht so, dass die großen Marken keine Damen- und Herrenschuhe in Übergröße bieten. Doch die Einzelhändler halten sich mit den Angeboten gern zurück, weil sie Sorge haben, die Ware nicht verkaufen zu können. Daher hat schuhplus in Sedelsberg das breite Angebot an großen Schuhen für Damen und Herren bei sich im Angebot gebündelt und bietet Modelle unter anderem der Marken Gabor, Josef Seibel, Columbia oder Grünwald an.

Schuhe in Übergröße in trendigen Farben

Der Trend geht immer mehr zu einem von Kopf bis Fuß abgestimmten Outfit, zu dem ein passender Schuh natürlich ebenfalls gehört. Die Schuhe in Übergrößen bietet schuhplus daher in vielen zeitgemäßen Farben an. Das können neben den Klassikern Schwarz und Braun ebenfalls Dunkelblau, Anthrazit, Rot oder Grün sein. Vor allem im Bereich der Damenschuhe sind edle Prints mit Blüten oder Karomustern aktuell ebenfalls sehr beliebt und werden daher im Geschäft von schuhplus im Landkreis Cloppenburg angeboten.

Neben dem Einkauf im Internet bietet schuhplus seine Damen- und Herrenschuhe im Ladengeschäft an

Wer es vorzieht, seine Schuhmodelle in Übergröße direkt im Geschäft zu erwerben, kann dies bei schuhplus im Saterland am c-Port auf 800 qm Verkaufsfläche tun. In dem Laden gibt es neben einer breiten Auswahl an Modellen für Damen und Herren mit großen Füßen ebenfalls die Möglichkeit, sich durch das Verkaufspersonal kompetent beraten zu lassen.

Mit trendigen Schuhen von schuhplus ab sofort perfekt gekleidet in den Tag starten

Wer jetzt an den trendigen Schuhmodellen des Unternehmens schuhplus interessiert ist, sollte nicht lange zögern und gleich ein oder mehrere Paar Damen- oder Herrenschuhe im Geschäft anprobieren. Sämtliche Schuhmodelle sind perfekt verarbeitet und überzeugen durch einen tadellosen Sitz und ein angenehmes Laufgefühl!

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

