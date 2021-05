Große Wiedersehensfreude in Südtirol

Durch die langersehnten Lockerungen der Corona-Regeln dürfen die Mitgliedsbetriebe der Vitalpina® Hotels Südtirol endlich wieder ihrer großen Leidenschaft nachgehen: dem Gastgeber sein

München, 31. Mai 2021 (vk): Sportliche Radtouren, ausgiebige Wanderungen, eine atemberaubende Naturkulisse sowie Restaurantbesuche und Nutzung von Wellnessbereichen und Schwimmbädern; das alles ist nun endlich auch wieder für Südtirol-Urlauber erlebbar, denn die Provinz ist aktuell als “gelbe Zone” ausgewiesen und dieser Status bringt einige Freiheiten mit sich. Die niedrigen Neuinfektionszahlen schlagen sich auch positiv auf die Einreisebestimmungen von EU-Gästen nach Südtirol nieder: Seit dem 16. Mai 2021 entfällt die Quarantänepflicht für negativ getestete Besucher. Dies brachte den lang erhoffenden Startschuss auch für die Hotels. So haben 24 der insgesamt 32 Vitalpina Hotels ihre Pforten wieder für Gäste geöffnet und sind voller Vorfreude in die Sommersaison gestartet, weitere acht Häuser ziehen bis Ende Juni nach – selbstverständlich achten alle Hoteliers weiterhin auf ein absolut sicheres Urlaubsambiente.

No risk, more fun

Seitdem ihre Gäste wieder ohne Quarantänepflicht in Südtirol einreisen dürfen, können die Vitalpina Hoteliers ihre Freude kaum in Worte zu fassen. Endlich dürfen sie sich wieder liebevoll um die Besucher kümmern und ihnen ein nachhaltiges Urlaubserlebnis bereiten. Damit Gäste ihren Aufenthalt mit viel Sicherheit und Freiheiten genießen können, werden die geltenden Hygienevorschriften selbstverständlich genaustens eingehalten, wobei jedem Einzelnen viel Platz, nicht nur in der weitläufigen Natur, sondern auch in den öffentlichen Räumen zur Verfügung steht.

An der frischen Bergluft, draußen in der traumhaften Natur können Outdoorfans allerweil sorglos aktiv sein, erholsame Momente genießen und mal wieder richtig tieeeeef durchatmen. Und in den Hotelrestaurants verwöhnen die Küchenchefs wie gewohnt mit kulinarischen Hochgenüssen, die sie Vitalpina-typisch aus regionalen und saisonalen Produkten zubereiten. Dabei sind die Tische so angeordnet, dass in alle Richtungen ein Abstand von einem Meter zwischen den Personen gewährleistet ist. Das Servicepersonal trägt die vorgesehenen Masken und desinfiziert nach dem Gästewechsel stets die Tische.

Um im Wellnessbereich zu entspannen oder Zutritt zu den Fitnessanlagen im Hotel zu erlangen, wird jedem Gast der sogenannte “CoronaPass Südtirol” empfohlen. Er bescheinigt sowohl den Einheimischen als auch den Touristen eines der drei G”s (negativ-getestet, geimpft oder genesen) und bringt so zusätzliche Vorteile während des Urlaubs. Bei dem “Pass” handelt es sich vielmehr um einen QR-Code, der den negativen Corona-Status beinhaltet und der digital zugeschickt oder auf Papier ausgehängt wird. Dieser ist dann ganz einfach am Eintritt beispielsweise zu Theateraufführungen, Kinos und Konzerten vorzulegen. Außerdem können sich Reisende mit dem Pass auch zwischen den roten und orangen italienischen Zonen frei bewegen. Alle wichtigen Informationen zu den aktuellen Coronaauflagen sowie zur Einreise sind hier übersichtlich zusammengefasst:

https://www.suedtirol.info/de/informationen/coronavirus/sicherheitsmassnahmen/sicherheitsmassnahmen-in-beherbergungsbetrieben

Für noch mehr Wohlgefühl

Während der Schließzeit waren die Vitalpina® Hotels Südtirol nicht untätig und haben die Zeit des Lockdowns bestens genutzt. Einige Häuser haben liebevoll und mit Rücksichtnahme auf die Umwelt renoviert. So begrüßt der Terentnerhof seine Gäste zum Saisonstart mit modernisierten Junior-Suiten, in denen komplett auf Plastik, Plexiglas, Laminate oder chemische Materialien verzichtet wurde. Eine komfortable Tiefgarage ermuntert die Gäste dazu das Auto während ihres Aufenthaltes auch mal stehen zu lassen und die ursprüngliche Landschaft zu erkunden. Auf der neuen Terrasse mit Blick auf das UNESCO Naturerbe der Dolomiten lässt sich bei gesunder Bergluft herrlich entspannen.

Auch die Gastgeberfamilie Sattler hat mit viel Fleiß das Erscheinungsbild ihres Hotels ICARO erneuert. Das Ergebnis der umfangreichen Renovierungen, insbesondere im Inneren des Hauses, kann sich wirklich sehen lassen. So strahlt nicht nur das Entree, die Rezeption und der Speisesaal im neuen Glanz, auch die Zimmer haben einen frischen Anstrich bekommen. Das Ursprünglichste respektierend begrüßt das verwandelte ICARO ab dem 1. Juli 2021 wieder seine Gäste und macht somit die Vitalpina-Hotelfamilie pünktlich zur Hochsaison komplett.

Weitere Informationen zu allen 32 Vitalpina® Hotels Südtirol sowie zum Bildmaterial gibt es unter www.comeo.de/vitalpina Das Copyright liegt bei der genannten Quelle. Der Abdruck ist bei Nennung honorarfrei.

Die Vitalpina® Hotels Südtirol sind eine Hotelgruppe mit 32 familiengeführten Südtiroler Hotelbetrieben im 3S- bis 5-Sterne Bereich, die für einen naturnahen Erlebnis- und Wohlfühlurlaub vom Ortlergebiet im Westen bis zu den Dolomiten im Osten stehen. Eine gesunde Ernährung aus lokalen und regionalen Köstlichkeiten, eine durchdachte Wellness mit heimischen Naturprodukten und ein umfangreiches Angebot an alpinen Wander- und Aktiverlebnissen bilden die Kernbereiche aller Vitalpina®-Gastgeberfamilien. Im Zentrum stehen dabei die Vermittlung des für Südtirol typischen vital-alpinen Lebensgefühls und einer bewussten Lebensweise, die nachwirkt – auch wenn der Urlaub schon lange vorbei ist. Eine gemeinsame Philosophie und geprüfte Qualitätskriterien sichern den sehr hohen Standard und garantieren Urlaub auf höchstem Niveau.

