Großes Aufgebot für Solarpionier aus dem Unterallgäu

ÖKO-HAUS feiert 25-jähriges Bestehen mit zahlreichen Gästen

Eppishausen, 12. Juli 2023 – Seit einem Vierteljahrhundert setzt ÖKO-HAUS auf nachhaltige, umweltfreundliche Lösungen für die Energiegewinnung. Der Photovoltaik-Pionier aus dem Unterallgäu feierte sein Jubiläum am ersten Juliwochenende gleich doppelt: mit einem Festakt sowie einer Job-Show mit Hausmesse am Firmenstandort in Eppishausen, Ortsteil Weiler.

Joana Steber, Enkelin der Firmengründer Lisa und Gerhard Steber, begrüßte die Gäste beim feierlichen Festakt am Freitagabend. Gekommen waren sie zahlreich: Neben langjährigen Kunden und Wegbegleitern war viel politische Prominenz vor Ort, darunter Alex Eder, Landrat des Landkreises Unterallgäu, Susanne Nieberle, Bürgermeisterin von Eppishausen, sowie der Präsident der IHK Schwaben, Gerhard Pfeifer. Geschäftsführer Felix Steber führte durch den Abend und blickte stolz zurück auf 25 Jahre ÖKO-HAUS, geprägt vom Pioniergeist der Eltern, einem starken Zusammenhalt im Team und einer großen Leidenschaft für die Energiegewinnung aus der Sonne.

Vorreiter der Energiewende

„Wir freuen uns sehr, dass so viele Menschen unserer Einladung gefolgt sind“, sagt Felix Steber. „Das zeigt, dass Politik und Gesellschaft den Ausbau der erneuerbaren Energien als eine der wichtigsten Aufgaben unserer Zeit sehen und unseren Beitrag dazu wahrnehmen.“ Die Gäste waren sich einig: Ein innovatives Unternehmen wie ÖKO-HAUS, das Vorreiter in Sachen Energiewende ist, hat Vorbildcharakter und ist ein großer Gewinn für die Gemeinde, den Landkreis und die gesamte Region.

Hausmesse mit über 2.000 Besucherinnen und Besucher

Mehr als einen Blick hinter die Kulissen bot das Unternehmen Kunden und Interessierten bei der Job-Show und Hausmesse am Sonntag. Über 2.000 Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, Mitarbeitenden des Photovoltaik-Unternehmens bei ihrer Arbeit über die Schulter zu blicken, sich bei Vorträgen über die Themen Photovoltaik, Stromspeicherung und Wärmepumpe zu informieren oder eine Probefahrt mit verschiedenen Elektroautos, E-Bikes oder Pedelecs zu unternehmen. Lieferanten für Batteriespeicher, PV-Module und Ladestationen präsentierten ihr Angebot und beantworteten Fragen. Ein Kinderprogramm, Musik sowie ein umfangreiches gastronomisches Angebot rundeten das Event ab.

„Wir haben sehr viel positives Feedback zu unserer Veranstaltung erhalten. Vielen Gästen war beispielsweise gar nicht bewusst, wie groß ÖKO-HAUS ist und wie viele Menschen bei uns arbeiten“, fasst Steber zusammen. Sein Fazit zum Jubiläum: „Wir sind dankbar für das überragende Interesse, den Zuspruch und den Rückhalt, den wir von allen Seiten erfahren haben. Das motiviert uns, auch weiterhin mit aller Kraft die Zukunft der Energiegewinnung mitzugestalten.“

Als Komplettanbieter von Photovoltaikanlagen ist die ÖKO-HAUS GmbH seit 1998 im südbayerischen Raum und als Partner von Baufritz deutschlandweit tätig. Von der Planung, Projektierung über den Bau und die Wartung bietet das Unternehmen alles aus einer Hand. Mit über 2800 realisierten PV-Anlagen für private, gewerbliche und kommunale Betreiber verfügt ÖKO-HAUS über fundiertes Know-how und langjährige Erfahrung. Die Tochterfirma fagus energieprojekte gmbh baut und verwaltet Bürgeranlagen. Mit einem großen Portfolio an Batteriespeichersystemen hat sich ÖKO-Haus in dem stark wachsenden Markt positioniert. Am Firmenstandort Eppishausen, Ortsteil Weiler, beschäftigt das Familienunternehmen 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

