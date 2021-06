Growth Stage Funding bei der iCOGNIZE GmbH

Mit neuen Investoren startet die iCOGNIZE GmbH in die nächste Wachstumsrunde

Der Innovationsführer aus dem Rhein/Main Gebiet im Bereich der biometrischen Zugangskontrolle begibt sich mit einem Funding in Millionenhöhe auf einen weiteren, expansiven Wachstumspfad.

Die iCOGNIZE GmbH beschäftigt sich seit der Gründung mit dem Thema der digitalen Bild- und Videodatenverarbeitung in Echtzeit, speziell mit biometrischer Erkennung. Hier wurden bereits viele innovative Lösungen entwickelt. Das unterstreichen verschiedene Preise, Förderungen und auch Patente. Z.B. entwickelte die iCOGNIZE das derzeit wohl kleinste und professionelle System zur Handvenenerkennung.

Als eines von sehr wenigen Unternehmen kann die iCOGNIZE dabei auf eine umfangreiche Expertise im Bereich Hardware- als auch Softwareentwicklung zurückgreifen. Nicht zuletzt der Gründer Dr. Alexander W. Lenhardt sorgt mit seinem Hintergrund und dem unbändigen Drang neue Technologien umzusetzen und bestehende zu verbessern dafür, dass die iCOGNIZE in ihren Bereichen auf dem aktuellen Stand der Technik bleibt. Dabei gilt es Trends zu setzen, ohne jedem Trend hinterherzulaufen.

Das aktuell “heißeste Eisen” ist die biometrische Authentifizierung mittels Venenmustererkennung. Dieses Verfahren bietet das derzeit höchste Sicherheitsniveau bei gleichzeitig schneller und vor allem kontaktloser Erkennung. Auch hier können die Lösungen von iCOGNIZE immer wieder überzeugen, so dass zahlreiche renommierte Partner wie z.B. Bosch und Siemens auf diese Produkte setzen. Tausende installierter Systeme belegen dies jeden Tag.

Auch sind in nächster Zeit viele, neue Entwicklungen und Produkten zu erwarten, um damit den Vorsprung gegenüber den Marktbegleitern weiter auszubauen. Hier sollen vor allem die Felder “Fälschungssicherheit”, “Multimodalität”, “Mobile Devices” und “Consumer Market” bedient werden.

Produkte aus dem Bereich (I)IoT vervollständigen das Portfolio der iCOGNIZE, auch hier wird das Portfolio konsequent und Schritt für Schritt ausgebaut werden. Das wird es der iCOGNIZE zukünftig ermöglichen, noch besser abgestimmte, gesamtheitliche Lösungen anzubieten.

Um die Zukunfts- und Investitionssicherheit der Kunden zu garantieren, werden die Produkte schließlich über eine offene Plattform integriert, welche erstmalig überhaupt Identity Management und IoT zusammenführt. So kann die Marktposition in der DACH-Region weiter gefestigt werden und es eröffnet sich die Möglichkeit in neue Märkte zu expandieren und besser zu internationalisieren. Das Ziel ist klar definiert: auch hier einen Standard zu setzen!

Durch das aktuelle SmartMoney-Invest wird das Unternehmen als auch zukünftig noch massiver seine Forschung und Entwicklung in den Bereichen Biometrie, Access Control, Identity Management und (I)IoT vorantreiben und die vorhandene Technologieführerschaft weiter und schneller ausbauen. Bereits in der Entwicklung befindliche Produkte erlangen jetzt noch schneller die Marktreife.

Zitat Dr. Alexander W. Lenhardt CEO und Gründer der iCOGNIZE GmbH:

“Wir sind sicher mit diesem strategischen Investment die richtigen Partner für unsere Wachstumsziele gefunden zu haben, um so auch in Zukunft für unsere Kunden und Partner innovative Produkte und Lösungen auf höchstem Level realisieren zu können.”

iCOGNIZE setzt mit seinen am Markt etablierten Produkte im Bereich Handvenenscanner Standards im biometrischen Zutritt. Seit Jahren vertrauen die namhaftesten Unternehmen auf diese Lösungen und integrieren sie in Ihre Projekte.

