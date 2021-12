Grundstein für hochmodernes Diagnostiklabor gelegt

Köln, 10. Dezember 2021. Medizinische Analytik auf höchstem Niveau – das wird ab 2023 im neuen Diagnostiklabor von Labor Dr. Quade & Kollegen in Köln möglich sein. Planung und Bau verantwortet Gebäudeexperte Vollack. Eine Fläche von rund 12.000 Quadratmetern bietet künftig Platz für vollautomatisierte Laborstraßen, auf denen täglich tausende Tests analysiert werden. Heute legte das Unternehmen den Grundstein für dieses zukunftsweisende Projekt.

„Unser Laborbetrieb ist in der Vergangenheit kontinuierlich gewachsen – eine Entwicklung, über die wir uns sehr freuen. Das Neubauprojekt verleiht diesem Erfolg Ausdruck. Unser hochmodernes Diagnostiklabor wird unsere Arbeitsabläufe und den Materialfluss optimieren und uns Raum für weiteres Wachstum bieten“, sagt Dr. Annegret Quade, Bauherrin und Geschäftsführerin von Labor Dr. Quade & Kollegen, anlässlich der Grundsteinlegung. Aktuell beteiligt sich das Unternehmen am Lolli-Schulprojekt in Nordrhein-Westfalen. Mit diesem Testverfahren werden auch die Kölner Kindergärten und Kindertagespflege-Einrichtungen betreut. „Die Maßnahmen sind ein integraler Bestandteil zur Bekämpfung der Coronapandemie. Das Labor Dr. Quade und Kollegen leistet damit eine wichtige Aufgabe zum Schutz unserer Gesellschaft“, sagt der Ehrenfelder Bezirksbürgermeister Volker Spelthann. Auch Dr. Jürgen Zastrow, Vorsitzender der Kreisstelle Köln der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein, würdigt die Leistung der Labore: „Für die ambulante Betreuung der Patienten ist die Labordiagnostik von großer Bedeutung. Auch in Coronazeiten hat sich das erneut gezeigt.“

Umfassende Infrastruktur für E-Mobilität

Der neue Gebäudekomplex wird aus einem Laborgebäude und einer Verwaltung bestehen, in der unter anderem labornahe Praxen Platz finden. Zwischen den beiden Baukörpern wird ein Seminarraum „schweben“, der die unterschiedlichen Bereiche miteinander verbindet. Zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist für den Nachwuchs der Mitarbeitenden des inhabergeführten Unternehmens ein eigener Kindergarten mit Außenflächen geplant. Eine Tiefgarage mit 133 Stellplätzen wird komfortable Parkmöglichkeiten bieten. Darüber hinaus wird es eine umfassende Infrastruktur für E-Mobilität geben.

Sichere Versorgung und sichere Arbeitswelt

Für Konzeption, Planung und Bau zeichnet Vollack verantwortlich, Experte für methodische Gebäudekonzeption. Ein Fokus bei der Planung des Gebäudes lag auf der effizienten und zuverlässigen Energie-, Kälte- und Wärmeversorgung des Labors, denn: „Als Laborbetreiber ist Dr. Quade & Kollegen Teil der kritischen Infrastruktur in der Gesundheitsversorgung der Stadt Köln. Wir haben deshalb eine autarke Strom-, Wärme- und Kälteversorgung vorgesehen, die den Normalbetrieb auch bei einem Ausfall der öffentlichen Infrastruktur aufrechterhält“, sagt Bernd Hartmann, Partner bei Vollack. Dazu gehören unter anderem ein biogasbetriebenes Blockheizkraftwerk in Kombination mit Wärmepumpen und Kältemaschinen sowie eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Ein modernes Belüftungs- und Filterkonzept wird unter Berücksichtigung der Pandemiebedingungen für optimale Luftqualität sorgen. Das nachhaltige Gebäude wird als Effizienzhaus 55 errichtet und durch die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) gefördert.

Das Projekt ist eines von mehreren, die die Vollack Gruppe am Butzweilerhof geplant hat und derzeit realisiert.

Vollack

Design + Build: Mit einem Team von 300 Mitarbeitenden, davon circa zwei Drittel Architekten und Ingenieure, ist Vollack Spezialist für die methodische Planung, den Bau sowie für die Revitalisierung nachhaltiger, energieeffizienter Gebäude im Bereich Büro, Industrie, Gesundheit. Je nach Kundenwunsch übernimmt Vollack die Generalplanung und Projektsteuerung, die komplett schlüsselfertige Ausführung oder realisiert als Projektentwickler individuelle Mietflächen für Unternehmen, die nicht selbst investieren möchten. Methodisch konzipierte Arbeitswelten für die stetige Optimierung ihres Geschäfts machen Vollack zu einem langjährigen Wegbegleiter namhafter Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen. Genau zugeschnitten auf den Bedarf und die Prozesse der Kunden entstehen nach der Phase NULL® kundenindividuelle Lösungen mit Alleinstellungscharakter. Dezentral organisiert unterstützt die Unternehmensgruppe Auftraggeber bundesweit.

Labor Dr. Quade & Kollegen

Dr. Quade & Kollegen ist ein inhabergeführtes medizinisches Labor in Köln. Es wird bereits seit 50 Jahren privatärztlich geführt und bietet Labordienstleistungen für niedergelassene Ärzte, Krankenhäuser und weitere regionale sowie internationale Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen an. Im Rahmen von Studien arbeitet das Labor mit verschiedenen Großforschungseinrichtungen und der pharmazeutischen Industrie zusammen. Das Labor besitzt eine deutsche und eine amerikanische Akkreditierung.

Bildquelle: Vollack