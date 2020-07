Gruppenfotos in Zeiten von Corona

Ein Weg aus dem Dilemma mit dem Sicherheitsabstand bei Gruppenfotos

Seit Beginn der Pandemie sehen verantwortungsvolle Entscheider in Unternehmen und Organisationen die Aufgabenstellung “Gruppenfoto” in einem anderen Licht. Der gebotene Mindestabstand zwischen den Gruppenmitgliedern macht ratlos. Eine Gruppe mit positiver Ausstrahlung ist das Gegenteil von distanziert. Man steht als Team zusammen und teilt Überzeugung, Erfahrung und Erfolge.

Wer dennoch, ohne Masken und Lücken zwischen den Teilnehmern eines Fototermins, ein überzeugendes Gruppenfoto für PR und Marketing benötigt, findet jetzt die Lösung in einem Verfahren, das CAPITAL HEADSHOTS BERLIN für spezielle Anforderungen entwickelt hat:

Die Gruppenmitglieder werden nach festgelegtem Zeitplan einzeln in das mobile Studio gebeten, das der Anbieter für Businessfotografie direkt im Unternehmen vor Ort aufgebaut hat. Dort wird jeder Teilnehmer mit gebotenem Sicherheitsabstand einzeln fotografiert und später mit den anderen Teilnehmern in ein großes Gruppenfoto eingefügt. Es entstehen hochaufgelöste Gruppenfotos, die in ihrer optischen Qualität und Vergrößerungsmöglichkeit jedes konventionelle Gruppenfoto übertreffen. Diese Gruppenfotos sind zudem nachhaltig, weil sich auch zu einem späteren Zeitpunkt weitere Gruppenmitglieder einfügen oder austauschen lassen.

Vorteilhaft ist das beschriebene Composing-Verfahren für Gruppen zwischen 10 und 100 Teilnehmern. Der Spezialist Capital Headshots Berlin arbeitet bundesweit und im deutschsprachigen Ausland.

