GS YUASA gewinnt Award für Hybridfahrzeug-Batterie

Toyota Technology & Development Award

Krefeld, Juni 2021 – Die Toyota Motor Corporation hat ihren renommierten “Technology & Development Award” an GS YUASA und deren Tochtergesellschaft Blue Energy als Anerkennung für die Entwicklung einer neuen fortschrittlichen Lithium-Ionen-Batteriezelle verliehen.

Die Technology & Development Awards werden an Zulieferer der Toyota Motor Corporation überreicht, die dazu beitragen, die Produktion mittels innovativer Technologien voranzutreiben. Zum ersten Mal haben diese beiden Unternehmen nun den angesehenen Preis gewonnen.

Mit der Verleihung des Awards wurde die Entwicklung der EHW4S-Lithium-Ionen-Zelle für Hybridfahrzeuge anerkannt, die von Blue Energy hergestellt und von der GS YUASA Corporation an die Toyota Motor Corporation geliefert wurde. Die Zelle kommt im Hybrid Synergy Drive System von Toyota zum Einsatz.

Bei der Entwicklung der EHW4S-Zelle setzte GS YUASA verbesserte Technologien zur Widerstandsreduzierung ein, um die Energie der Batterie für Hybridfahrzeuganwendungen zu optimieren. Das Ergebnis war eine um mehr als 10% leichtere und 20% kleinere EHW4S-Zelle, während Eingangs- und Ausgangsleistung erhalten blieben.

James Douglas, European Group Marketing Manager von GS YUASA Europe, sagt: “Wir freuen uns sehr, dass unsere japanische Muttergesellschaft GS YUASA Corporation diese hoch angesehene Auszeichnung zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft Blue Energy erhalten hat. Die Anerkennung durch solch eine Auszeichnung auf internationalem Niveau unterstreicht nicht nur unsere Leistungen an der Spitze der zukünftigen Batterietechnologie für Elektrofahrzeuge, sondern hebt auch unsere starken Beziehungen als Erstausrüster für die weltweit führenden Fahrzeugmarken hervor.”

GS YUASA gründete Blue Energy in 2009 als Joint Venture für die Entwicklung, Produktion und den Verkauf von Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterien für Hybridfahrzeuge.

Bis heute sorgt Blue Energy für eine kontinuierliche Versorgung mit Batterien, die in über 1,4 Millionen Hybridfahrzeugen installiert sind. Auch in Zukunft wird Blue Energy zur Popularisierung umweltfreundlicher Fahrzeuge beitragen, indem sie auf ihre einmalige Erfolgsbilanz und ihre fortschrittlichen technologischen Fähigkeiten zurückgreift.

Hier mehr über GS YUASA & Blue Energy erfahren: http://www.yuasa.com

GS YUASA ist einer der größten Hersteller und Lieferanten von wiederaufladbaren Batterien mit Produktionsstätten weltweit sowie Erstausrüster vieler großer Marken.

Die GS YUASA Battery Germany GmbH, gegründet 1983 als YUASA Battery (Europe) GmbH, hat ihren Sitz in Krefeld und betreut von dort aus 15 Länder innerhalb Europas. Zu den drei Geschäftsbereichen zählen neben dem Bereich Automotive (Automobil-Starterbatterien) zudem Motorcycle (Motorrad-Starterbatterien) und Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen).

GS YUASA ist Sponsor des Repsol Honda Teams HRC in der MotoGP.

