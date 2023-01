GS YUASA: Lückenschluss bei den 3 – 5-Jahresbatterien

Neue 12V-Batterie mit 5Ah und AGM Technologie ab sofort bei GS YUASA

Krefeld, 16. November 2022 – Mit der Markteinführung der NP5 für industrielle Anwendungen ergänzt GS YUASA das bisherige NP-Sortiment. Die Batterien mit einer Nennkapazität von 5Ah, einer Nennspannung von 12V und einem 6,35mm Fast-on-Anschluss eignen sich für die Einbindung in vielen Standby-Anwendungen sowie Applikationen im zyklischen Bereich.

Durch die Sortimentserweiterung deckt GS YUASA ein noch weiteres Einsatzspektrum ab, was für Kunden ökonomische und ökologische Vorteile mit sich bringt.

Die 12-V-Batterie ist wartungsfrei und kann in jeder Position (außer über Kopf) betrieben werden. Zudem überzeugt sie durch eine hohe Lebensdauer, sehr gute Ladeeffizienz und eine geringe Selbstentladung. Sie ist als Drei- bis Fünf-Jahres-Batterie „Standard Commercial“ gemäß EUROBAT sowie als Standby-Batterie klassifiziert.

GS YUASA ist einer der größten Hersteller und Lieferanten von wiederaufladbaren Batterien mit Produktionsstätten weltweit und einem weitreichenden Marketing- und Distributionsnetzwerk in Europa. Das breite Angebot an Blei-Säure- und Lithium-Ionen-Batterien deckt die meisten bekannten Industrie-Applikationen ab, wie Sicherheits- und Alarmsysteme, USV- und Notlichtsysteme sowie OEM-Ausrüstung. Zu den drei Geschäftsbereichen zählen neben Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen) die Bereiche Automotive und Motorcycle (Automobil- und Motorrad-Starterbatterien).

Die GS YUASA Battery Germany GmbH, gegründet 1983 als YUASA Battery (Europe) GmbH, hat ihren Sitz in Krefeld und betreut von dort aus 15 Länder innerhalb Europas.

Firmenkontakt

GS YUASA Battery Germany GmbH

Raphael Eckert

Europark Fichtenhain B 17

47807 Krefeld

+49 (0)2151 82095-00

info@gs-yuasa.de

http://www.gs-yuasa.de

Pressekontakt

Agentur Lorenzoni GmbH

Melanie Nagy

Landshuter Str. 29

85435 Erding

08122 / 559170

melanie@lorenzoni.de

http://www.lorenzoni.de

Bildquelle: GS Yuasa