GTT führt Secure Co-Manage für SD-WAN ein

Verbesserte Netzwerktransparenz und Self-Service-Funktionalität im GTT-Kundenportal

Frankfurt, 21. Juli 2021 – GTT Communications, Inc., ein führender globaler Anbieter von Cloud-Netzwerken für multinationale Kunden, hat die Erweiterung seines EtherVision-Portals um die Funktion “Secure Co-Manage” angekündigt. Diese bietet Kunden eine verbesserte Transparenz der Netzwerksicherheit sowie die Möglichkeit, Änderungen an der Netzwerkkonfiguration und den Firewall-Richtlinien in Echtzeit vorzunehmen. Das neue Portal-Feature ist für GTT SD-WAN sowie Security Services verfügbar und bietet erweiterten Einblick in die Netzwerksicherheit und -leistung. Kunden profitieren von erweiterten Self-Service-Funktionen mit schnellen Reaktionszeiten auf Sicherheitsbedrohungen und einer optimierten Anwendungs-Performance.

Secure Co-Manage von GTT sorgt für ein umfassendes Sicherheitsmanagement. Darüber lassen sich Firewall-Richtlinien und Objekte verwalten oder Funktionen der nächsten Generation für erweiterte Firewall-Dienste direkt aus dem Kundenportal konfigurieren. So können Kunden historische und aktuelle Netzwerkbedrohungen beobachten. Außerdem erhalten Unternehmen aussagekräftige Einblicke in Protokolldaten, Verkehrsflüsse und die Ausführung von Sicherheitsfunktionen wie Intrusion Prevention, Anti-Virus, Anwendungskontrolle, Webfilter und Sandbox-Ausführungen. Diese detaillierten Einblicke liefern ihnen umfassende Informationen über das Verhalten des Unternehmensnetzwerks, einschließlich risikoreicher Anwendungen und erkannter Bedrohungen. Darüber hinaus können IT-Systemadministratoren die Zugriffskontrolle über die Netzwerkzugriffe flexibel anpassen – basierend auf dem Benutzerstatus.

Mithilfe von Secure Co-Manage können Unternehmen ihre SD-WAN-Dienste von GTT über intuitive Tabellen, Widgets und Kartenansichten leichter monitoren. Diese bieten einen umfassenden diagnostischen Einblick in die Netzwerkschnittstellen, einschließlich Latenz, Jitter, Datenvolumen, Bandbreite und Sitzungsauslastung. Zusätzlich hat das neue Portal-Feature Funktionen, mit denen Kunden Policy-Änderungen vornehmen können, ohne einen Auftrag zu erteilen. Dadurch erhalten Unternehmen eine bessere Transparenz über die Bandbreitennutzung für eine optimierte Anwendungsleistung sowie über ihre Netzwerksicherheit.

“Unternehmen müssen auf eine Bedrohungslandschaft reagieren, die sich ständig weiterentwickelt. Gleichzeitig sollten sie aber auch die Anwendungsperformance managen und ihre Netzwerkauslastung optimieren”, so Don MacNeil, COO von GTT. “GTT Secure Co-Manage ermöglicht eine größere Ende-zu-Ende-Transparenz und verbesserten Monitoring-Mechanismen. Die neue Funktion ist ein Beispiel dafür, wie wir die Wünsche unserer Kunden direkt umsetzen und Self-Service-Funktionen weiterentwickeln. So erfüllen wir die Anforderungen an Cloud-Netzwerke in einem sich ständig wandelnden Umfeld.”

Laut Gartner gibt es inzwischen viele Co-Managed SD-WAN-Services, die es Unternehmen ermöglichen, Services zu monitoren und SD-WAN-Routing-Richtlinien zu ändern, ohne dass der Provider beteiligt ist. Solche neuen Co-Managed SD-WAN Services bieten einen großen Vorteil: “Unternehmen müssen Änderungen weder beauftragen, noch darauf warten, dass der Provider den Auftrag ausführt.”*

*Gartner, Quick Answer: What Are Co-Managed SD-WAN Services?, Danellie Young, 3 June 2021.

