Gudrun Sjöden – Vorreiterin für nachhaltige Mode & Heimtextilien

Kontraste und überraschende Kombinationen sind ihre Welt. Die schwedische Designerin und Firmengründerin Gudrun Sjöden liebt es farbstarke Mode mit grüner Seele zu designen und ist für ihren kreativen Mix von Mustern bekannt.

“Mode, die Freude macht und dem Alltag kleine Glanzpunkte aufsetzt”, so beschreibt Gudrun Sjöden selbst ihre Kreationen und Designs. Styles für Frauen, die sich von der Masse abheben möchten. Dabei ist ökologische Baumwolle für Gudrun Sjöden unter allen Textilfasern die liebste. Bereits 1995 kooperiert die Unternehmerin deshalb mit dem im Norden Griechenlands ansässigen ersten “grünen” Lieferanten für Öko-Baumwolle. Seitdem hat sich die Textilproduktion stetig weiterentwickelt. Heute wird vorrangig in nachhaltigen, geschlossenen Kreisläufen produziert.

Gudrun Sjöden ist kein Plus Size Label. Ihre Mode aus Naturmaterialien ist in den Größen S bis XL, viele Modelle auch in XXL erhältlich. Meist sind die Looks komfortabel großzügig geschnitten, so dass Curvy Frauen ihre Lieblingsteile finden. Die Mode der schwedischen Designerin ist ohne jahreszeitliche Einschränkungen kombinierbar. Funktionalität, Nachhaltigkeit und Vielseitigkeit stehen im Fokus. Ihre Kundin soll sich in den Kleidungsstücken wohlfühlen, die sich unabhängig von Modetrends kombinieren lassen.

Modische, nachhaltige Styles für mollige Frauen, Curvys und in Großen Größen aus der Gudrun Sjöden Kollektion sowie weitere Beiträge rund um nachhaltige Mode lesen Sie auf PlusPerfekt.de – Magazin für Plus Size Fashion, Trends und LifeStyle.

PlusPerfekt ist ein Magazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle. Einmal jährlich erscheinen zudem die PlusPerfekt Editionen Business und Curvy Bride als Print- und eMagazin.

