Günstig reisen trotz Inflation – Tipps für den Sommer 2023 in Deutschland

Hamburg, 16.02.2023 – Trotz steigender Preise wollen die Deutschen auch in diesem Jahr wieder reisen. Die gute Nachricht: Bei der Wahl des Reiseziels lässt sich einiges sparen. Eine Auswertung von Travanto Ferienwohnungen zeigt, welche Reiseziele in Deutschland in diesem Sommer am günstigsten sind und wie Urlauber schon bei den Vorbereitungen und der Anreise sparen können. Dafür hat der Reisespezialist aus Hamburg mehr als 70.000 Ferienunterkünfte in Deutschland analysiert.

Die günstigsten Orte und Regionen im Sommer 2023: Erzgebirge vor Harz und Lüneburger Heide

In Deutschlands ländlichen Regionen lässt sich am meisten sparen: Spitzenreiter sind die Urlaubsregionen Erzgebirge, mit einem Medianpreis von 79 Euro pro Objekt/Nacht, gefolgt vom Harz und der Lüneburger Heide mit jeweils 93 Euro pro Objekt/Nacht. Auch der Bayerische Wald ist mit einem Medianpreis von 98 Euro pro Nacht für Urlauber erschwinglich. An der Ostsee locken die Ferienwohnungen auf den Inseln Poel und Fehmarn mit den niedrigsten Übernachtungspreisen. Im Vergleich zur Ostsee insgesamt sind die beiden Orte damit mehr als 20 Prozent günstiger. An der Nordsee sind Büsum und die Region Wangerland im Sommer 2023 mit etwas mehr als 100 Euro pro Objekt/Nacht die günstigsten Urlaubsziele.

Büsum statt Sylt oder Fehmarn statt Rügen – so dürfte in diesem Jahr das Motto der Sparfüchse lauten, weiß auch Tim Hochmuth, Geschäftsführer von Travanto. „Die Reiselust der Deutschen ist trotz steigender Lebenshaltungskosten auch in diesem Jahr ungebrochen und der Urlaub im eigenen Land steht weiterhin hoch im Kurs. Wer nicht auf eine bestimmte Urlaubsregion festgelegt ist, kann deutlich sparen und trotz gestiegener Preise günstig in den Urlaub fahren.“

Sparen vor Ort: Urlaub in der Ferienwohnung

Ein Aufenthalt in einer Ferienwohnung schont per se das Urlaubsbudget. In der eigenen Ferienunterkunftsküche können sich Urlauber selbst versorgen und müssen nicht auf Restaurantbesuche ausweichen, die für Familien mit Kindern schnell zum teuren Vergnügen werden können. Bei der Wahl der Ferienunterkunft lohnt es sich, auf eine optimale Küchenausstattung und die Nähe zum Supermarkt zu achten. Zudem bedeutet eine Ferienwohnung mehr Platz und Rückzugsraum für alle Mitreisenden, sodass ein Ausweichen auf Lokalitäten in der Umgebung nicht zwangsläufig notwendig ist.

Sparen bei der Anreise: das 49-Euro-Ticket nutzen

Ab Mai 2023 wird das 49-Euro-Ticket eingeführt, das eine zusätzliche Möglichkeit bietet, mit öffentlichen Verkehrsmitteln günstig in den Urlaub zu fahren und die hohen Spritpreise zu umgehen. Viele der preisgünstigsten Reiseziele sind gut an den Regionalverkehr angebunden und mit dem 49-Euro-Ticket erreichbar, sodass Gäste gleich doppelt sparen. Die Insel Poel oder Graal-Müritz sind von Berlin oder Hamburg aus mit dem Nahverkehr in drei bis vier Stunden gut zu erreichen. Büsum erreichen Urlauber von Hamburg aus in knapp zwei Stunden.

Im Binnenland sind insbesondere der Harz und das Erzgebirge verkehrsgünstig gelegen, wobei Bad Harzburg von Hannover aus in weniger als 1,5 Stunden und das Erzgebirge von Dresden oder Leipzig aus in zwei bis zweieinhalb Stunden zu erreichen ist.

Auch in den Urlaubsorten selbst gibt es oft gute Möglichkeiten, die Umgebung mit Bus, Bahn oder dem Fahrrad zu erkunden.

Sparen bei der Buchung: der richtige Zeitpunkt & Flexibilität

Frühzeitige Planung ist wichtig. Vor allem für Objekte mit mehr als zwei Schlafzimmern gilt: Je früher gebucht wird, desto größer die Auswahl. Wer lange im Voraus bucht, hat die Möglichkeit, Preise zu vergleichen und das beste Angebot zu finden. Für Kurzentschlossene lohnt sich die Nutzung von Last-Minute-Angeboten, da in letzter Minute oft ein echtes Schnäppchen möglich ist. Sparvorteile von bis zu 20 Prozent sind keine Seltenheit.

Außerdem gilt: Je höher die Flexibilität in Bezug auf Zeit und Ort, desto mehr Angebote stehen durch die flexible Suche zur Verfügung. Damit steigen auch die Chancen, Buchungslücken und besondere Schnäppchen zu finden.

Die Methodik

Die Top 20 günstigsten Orte und Regionen: Für die Auswertung von Travanto wurden auf Grundlage von rund 70.000 Ferienunterkünften in Deutschland die günstigsten Urlaubsziele für den diesjährigen Sommer in Deutschland ermittelt. Die Medianpreise beziehen sich auf die Preise pro Nacht für Ferienunterkünfte in den Sommermonaten Juni – August 2023.

Die Travanto Ferienwohnungen GmbH gehört mit über 70.000 Ferienunterkünften zu den führenden Vermittlern von Ferienwohnungen in Deutschland. Das Hamburger Unternehmen mit rund 80 Mitarbeitern hat seinen Ursprung im bereits 1999 gegründeten Buchungsportal Sylt-Travel. Nach der Erstellung weiterer regionaler Portale entstand im Jahr 2005 schließlich Travanto als überregionaler Anbieter für Ferienwohnungen. Gemeinsam mit weiteren Anbietern gehörte Travanto im Jahr 2014 zu den Gründungsmitgliedern des Deutschen Ferienhausverbands (DFV). Gastgeber können ihre Unterkunft auf Travanto.de direkt zur Buchung einstellen und mit dem eigenen Channelmanager Reichweite+ auch auf anderen Plattformen wie Booking, Airbnb oder Fewo-direkt anbieten.

