Günstiger Einstieg zum 100. Geburtstag des Radios mit dem digitalen DAB+/FM-Taschenradio DOR-290

Überall die Lieblings-Sender genießen und die Musik vom Handy streamen

– Bluetooth 5 für kabellose Musik-Übertragung von Smartphone, Tablet-PC & Co.

– Große Sendervielfalt in digitaler Empfangsqualität

– Jeweils 20 Senderspeicher für digitale und analoge Sender

– Radio Data System (RDS) für Infos zu Interpret, Titel, Nachrichten u.v.m.

– Integrierter Wecker mit 2 Weckzeiten und Snooze-Funktion

– Beleuchtetes Dot-Matrix-LCD-Display mit einstellbarer Helligkeit

Mit dem digitalen DAB+/FM-Radio mit Bluetooth und Wecker von VR-Radio genießt man die volle Programmvielfalt: Per DAB+ kann man die meisten Radiosender deutschlandweit in bester digitaler Qualität empfangen. Oder man schaltet einfach auf das lokale Lieblings-UKW-Programm um. Je bis zu 20 analoge und digitale Sender lassen sich zum schnellen Abrufen als Favoriten abspeichern.

Stets über das Programm informiert: Das beleuchtete Dot-Matrix-LCD-Display zeigt neben Datum und Uhrzeit auch Sender- und Programm-Informationen, Musiktitel und mehr an. Die Helligkeit regelt man bequem nach Wunsch.

Musik-Streaming für mehr Abwechslung: Die Lieblings-Songs lassen sich einfach kabellos per Bluetooth 5 von Smartphone oder Tablet-PC übertragen – und das auch noch in bis zu 10 Metern Entfernung!

Perfekt für unterwegs: Der ausdauernde Akku versorgt einen bis zu 8 Stunden lang mit Musik – unabhängig von einer Steckdose. Er lässt sich ganz einfach an jedem USB-Port wieder aufladen, z.B. am PC, mit dem USB-Netzteil oder per Powerbank.

Angenehm wecken lassen und bis zu 2 Weckzeiten einstellen: Wenn“s noch zu früh ist, schlummert man dank Snooze-Funktion einfach ein paar Minuten weiter. So startet man immer entspannt mit dem Lieblingssender in den Tag.

– Kompakt und leicht: ideal auf Reisen, beim Wandern und Camping, im Urlaub u.v.m.

– Bluetooth 5 für kabellose Musik-Übertragung von Smartphone, Tablet-PC und Bluetooth-fähigen Audiogeräten, bis zu 10 m Reichweite (freies Feld)

– Große Sendervielfalt dank Empfang per DAB+ und FM (UKW)

– Einfache Sendersuche: per Auto-Scan oder manuell

– Frequenzbereich DAB+: 170 – 240 MHz, FM: 87,5 – 108 MHz

– Bester FM-Empfang dank PLL-Technologie: findet automatisch die beste Sender-Frequenz

– 40 Senderspeicher: jeweils 20 für digitale und analoge Sender

– Integrierter Lautsprecher mit 1,2 Watt Ausgangsleistung (RMS), Spitzenleistung: 2,4 Watt

– Beleuchtetes Dot-Matrix-LCD-Display: 35 x 12 mm, Helligkeit einstellbar

– RDS (Radio Data System): für Infos zu Interpret, Titel, Nachrichten u.v.m.

– Digital-Uhr mit automatischer und manueller Zeit- und Datumseinstellung

– Wecker mit 2 Weckzeiten und Schlummer-Funktion: wecken per Radio

– Abschalt-Timer: 15/30/45/60/90 Minuten wählbar

– Einfache Bedienung über 10 Tasten: Power, Info/Menü, Senderspeicher, Wiedergabe-Modus, Scan, vorheriger Sender, nächster Sender, zurück, lauter, leiser

– Integrierte Teleskop-Antenne (ausziehbar von 110 – 415 mm)

– Betriebstemperatur: 0 – 45 °C

– Anschlüsse: 3,5-mm-Klinkenbuchse (für Kopfhörer), USB-C-Buchse (Stromversorgung/Laden)

– Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 2.000 mAh, lädt per USB-C, für bis zu 8 Stunden Laufzeit bei 50 % Lautstärke (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 120 x 25 x 65 mm, Gewicht: 165 g

– Taschenradio DOR-290 inklusive USB-Ladekabel (USB-A auf USB-C) und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107415002

Preis: 34,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3443-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3443-1235.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/8t54bRkcmrczwWi

