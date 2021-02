Günstiger Standort mit vielen Vorteilen

“ThePoint” – das neue Domizil für Ihr Unternehmen

Das Gewerbeobjekt “ThePoint” an der Dornacherstrasse 114 in Aesch ist ab Oktober 2021 wieder verfügbar. Die Flächen sind auf sechs Stockwerke verteilt und eignen sich für fast alle Branchen. Nach Bedarf können diese individuell und flexibel genutzt werden. Neben den Büroflächen ist ausserdem genügend Platz z.B. für Labor, Produktion, Werkstatt, Konfektionierung, Vertrieb, Logistik, Archiv und Lager.

Nach Auszug des derzeitigen Mieters werden umfangreiche Umbauarbeiten durchgeführt. Bei der zukünftigen Raumaufteilung und Planung der Gesamtnutzfläche von ca. 10.000 qm kann der zukünftige Mieter mitgestalten. Die Liegenschaft verfügt über eigene Parkplätze und ist gut erschlossen.

Lage und Umgebung

Der Standort besticht durch seine grüne Umgebung. Abseits des umtriebigen Stadtzentrums von Basel können die Mitarbeiter*innen die Natur geniessen. Trotzdem sind Sie in wenigen Minuten an wichtigen Punkten in Basel und der Agglomeration. Grosse Areale, wie das Schorenareal in Arlesheim, der Roche Tower, der Novartis Campus oder Volta Nord sind vom “ThePoint” in Aesch aus schnell zu erreichen.

Mit dem PKW erreicht man die Schnellstrasse in wenigen Minuten und damit alle Richtungen nach Zürich/Luzern, Frankreich und Deutschland. Der EuroAirport liegt weniger als 30 Minuten entfernt, zum Bahnhof SBB gelangt man mit dem Auto in fünfzehn Minuten. Eine gute Verkehrsanbindung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln Tram, S-Bahn und Bus ist ebenfalls gewährleistet.

Aesch, ein Standort mit Charme und vielen Möglichkeiten

In der Umgebung des Gebäudes gibt es Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten. Das Naherholungsgebiet wie der Birsuferweg ist wenige Schritte entfernt. Auch die öffentlich zugängigen Grünflächen des Goetheanums sind gut zu erreichen. Mitarbeiter*innen finden im Ort an der Birs attraktive Angebote sowohl zum Wohnen als auch für Kultur, Freizeit und Erholung.

Die grosse Anzahl der vor Ort ansässigen Firmen und Gewerbetreibenden spricht für die Gemeinde Aesch als begehrter Gewerbe- und Industriestandort. Kurze Wege und eine engagierte Gemeindeverwaltung werden hier gross geschrieben.

Ihre neuen Businessflächen? dann geht es hier weiter

Peter Straub Immobilienmanagement ist der Spezialist für die Vermarktung von aussergewöhnlichen Liegenschaften in ganz Europa.

Kontakt

Peter Straub Immobilienmanagement

Peter Straub

Reservoirstrasse 1

4416 Bubendorf

+41 61 534 03 54

info@straubundpartner.com

http://www.straubundpartner.com

