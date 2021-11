Günter Huber präsentiert sein neues Buch UNAUFGEFORDERT

Ein neuer Autor ist mit seinem 1. Buch fertig und hat es vor kurzem veröffentlicht. Es ist ein Agenten/Science-Fiction-Welt Roman mit drei gesellschaftskritischen Themen. Die Manipulationen durch div. Medien, neue Weltanschauung und das bedingungslose Grundeinkommen. Parallelitäten zum Thema Impfzwang war auch nicht beabsichtigt und könnte als 4. gesellschaftskritischen Punkt hinzugefügt werden.

Das Ziel war es diese Themen wohldurchdacht in die Geschichten einfließen zu lassen und den Leser unbewusst zum Nachdenken anzuregen. Man könnte meinen, dass der Autor die Pandemie voraussah. Unbeabsichtigt wurden Themen verarbeitet, die jetzt aktueller denn je sind.

Die ausgewählten Örtlichkeiten im Buch sind kein Zufall, denn der Schriftsteller hat viele seiner Erlebnisse in diesen Orten durchlebt. Soweit kann verraten werden, es gibt Berührungspunkte in ganz Österreich, wie z.B. Katzelsdorf, Graz, Wien und Velden am Wörthersee. Wer bereits den letzten James Bond gesehen hat, findet sich hier in seiner Welt. Auch das war nicht beabsichtigt.

Der Umwelt zuliebe, wurde ein Book on demand Verlag ausgewählt. Es wird immer erst dann ein Buch gedruckt, wenn eine Bestellung vorliegt. D.h. dieses Buch liegt bei den meisten Buchhändlern nicht auf, oft gibt es aber ein Leseexemplar. Unser Tipp ist Thalia, Morawa und Amazon.

Lesetests haben befunden, das Buch unaufgefordert spricht gut LeserInnen an, die keine Bücherwürmer sind. Der Autor arbeitet an seinen 2. Buch und würde sich über Feedback freuen. www.huber.contact

Kauf als Buch/E-Book z.B. bei Thalia,

Amazon(Für Prime-Mitglieder günstiger: https://www.amazon.de/dp/3754336789), Morowa, usw.

