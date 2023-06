GUESS und Arvato erweitern Distributionszentrum in Polen

Weitere Expansion für GUESS nahe Poznań

Jasin, Polen – Nach nur einem Jahr der Zusammenarbeit haben Arvato und GUESS das Distributionszentrum im Logistikpark der CLIP Group in Jasin bei Poznań von 20.000 auf 32.000 Quadratmeter erweitert. Für Arvato ein wichtiger Meilenstein in der erfolgreichen Zusammenarbeit mit der globalen Lifestyle-Marke.

Das Erweiterungsprojekt, das in nur drei Monaten vollständig abgeschlossen wurde, erhöht die Lagerkapazität deutlich von 960.000 auf 1,6 Millionen Modeartikel. Der zusätzliche Platz wurde genutzt, um einen größeren Bereich für die Retourenabwicklung und mehr Lagerfläche für hängende und liegende Ware zu schaffen. „Die Erweiterung war aufgrund der Zunahme des Versandvolumens durch die dynamische Entwicklung der Marke GUESS in Nordosteuropa notwendig. Die Zusammenarbeit mit einem Partner wie Arvato hilft uns, weitere Entwicklungspläne in dieser Region umzusetzen“, sagt Marcello De Melgazzi, European Logistics Senior Director bei GUESS.

Durch den Einsatz zusätzlicher Packstationen und die Anwendung einer TSP-basierten Lösung ist das Lager nun ideal auf die Optimierung der Produktlagerung und -verpackung eingestellt. Bei TSP, dem „Travelling salesman problem“, handelt es sich um ein algorithmisches Problem, bei dem es darum geht, den kürzesten Weg zwischen einer Reihe von Punkten zu finden. Dank dieser Verbesserungen konnte die Umschlagskapazität des gesamten Logistikzentrums deutlich gesteigert werden.

„Ich möchte mich bei GUESS für das Vertrauen bedanken. Wir haben gerade erst vor gut einem Jahr unsere Zusammenarbeit begonnen und freuen uns, bereits jetzt einen neuen Teil des Lagers zu eröffnen und die Fläche um mehr als 50 Prozent zu vergrößern. Das beweist, dass die Entwicklung des E-Commerce-Kanals, die Investitionen in Polen und die Entscheidung für eine Zusammenarbeit mit Arvato die richtigen Entscheidungen waren“, sagt Lidia Ratajczak-Kluck, Managing Director von Arvato in Polen.

Zu den Dienstleistungen, die Arvato in Jasin bei Poznań anbietet, gehören das Fulfillment für GUESS, einschließlich Lagerhaltung, Kommissionierung und Verpackung von Bestellungen, das Retourenmanagement sowie Value-Added Services.

Arvato ist ein innovativer und international führender Dienstleister im Bereich Supply Chain Management und E-Commerce. Durch die Kombination von langjährigem Branchenwissen mit den richtigen Technologien entwickelt Arvato innovative Lösungen für seine Kunden. Arvato konzentriert sich auf die Bereiche Consumer Products, Tech, Healthcare, Automotive und Publisher und hat seine Organisation nach den Bedürfnissen seiner globalen Kunden und ihren Branchen ausgerichtet. Rund 17.000 Mitarbeitende arbeiten an rund 100 Standorten mit modernsten Cloud-Technologien. So gelingt es Arvato, seine Kunden bei ihren Wachstumszielen bestmöglich zu unterstützen.

Arvato ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Bertelsmann SE & Co. KGaA. Mit 145.000 Mitarbeitern ist Bertelsmann als Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen weltweit aktiv.

