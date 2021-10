Gustavo Gusto: Mit Premium-Tiefkühlpizzen bei der Anuga

Geretsried/Köln, 7. Oktober 2021. Mit einem Informationsstand wird die Tiefkühlpizza-Kultmarke Gustavo Gusto auf der Anuga 2021 (9. bis 12. Oktober) in Köln vertreten sein. Unter dem Motto “Bella Italia – Made in Germany” wird das Unternehmen erstmals auf der Weltleitmesse für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie seine Premium-Tiefkühlpizzen und sein Speiseeis präsentieren.

“Die Anuga bietet uns das Forum, unsere Gustavo Gusto-Produkte einem internationalen Fachpublikum vorzustellen und neue Handelskontakte zu knüpfen. Schließlich wollen wir in den nächsten Jahren in Deutschland noch weiterwachsen und auch im Ausland expandieren”, betont Christoph Schramm, Gründer und Geschäftsführer von Gustavo Gusto. “Als wachstumsstärkste Foodmarke Europas, so die Financial Times, sehen wir noch großes Potential für unsere Marke.”

Im Mittelpunkt der Präsentation auf der Anuga werden die beiden Premium-Steinofenpizzen “Prosciutto e Ananas” und “Salame Piccante” stehen, die seit Juni in Deutschland auf dem Markt sind. Darüber hinaus werden die fünf Speiseeissorten von Gustavo Gusto vorgestellt, die in diesem Jahr erstmals bundesweit angeboten werden.

Ein weiterer Schwerpunkt wird das Thema klimaneutrale Produktion und klimaneutrale Produkte sein. Das Unternehmen ist bereits seit Mai 2019 zertifiziert und trägt als erster Tiefkühlpizzahersteller in Deutschland die Siegel “Klimaneutrales Unternehmen” und “Klimaneutrales Produkt”. Schon jetzt werden jährlich über 181 Tonnen CO2 kompensiert.

Über den gesamten Zeitraum der Messe werden insgesamt 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Anuga über das Unternehmen Franco Fresco und die Marke Gustavo Gusto informieren und den Besuchern Rede und Antwort stehen.

Weiter auf Erfolgskurs

Derzeit gibt es unter der Marke Gustavo Gusto acht unterschiedliche Premium- Tiefkühlpizzen sowie fünf Sorten Speiseeis. Damit setzt das Unternehmen seinen Erfolgskurs weiter fort, der erst vor fünf Jahren als Start-up begonnen hat. Derzeit werden am Stammsitz im bayerischen Geretsried rund 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Ein weiteres Werk befindet sich in Artern (Thüringen) in der Bauphase.

Weitere Informationen unter www.gustavogusto.com, bei Facebook https://www.facebook.com/pizzagustavogusto und auf Instagram https://www.instagram.com/pizzagustavogusto/

Über Gustavo Gusto

Gustavo Gusto ist eine Marke der Franco Fresco GmbH & Co.KG, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die Tiefkühlpizza zu revolutionieren. Ihre Pizza soll sich nicht mehr von einer echten, sehr guten Pizzeria-Pizza unterscheiden lassen. Deshalb werden diese Pizzen möglichst authentisch – nach italienischem Rezept – mit feinstem Mozzarella und nur mit hochwertigen – soweit möglich – regionalen Zutaten hergestellt. Die Premium-Tiefkühlpizzen gibt es in den Lebensmittelgeschäften in Deutschland, Österreich und in der Schweiz, wie auch in Onlineshops- und Lieferdiensten zu kaufen. Das Unternehmen wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, nicht zuletzt als schnellst wachsende Foodmarke Europas und Topmarke 2021. Seit Mitte 2021 bietet Franco Fresco auch Tiefkühleis unter der Marke Gustavo Gusto an.

