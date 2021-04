Gute-Laune-Song gegen den Corona-Frust

Newcomer “GLIFFO” legt mit seiner neuen Single “Feel Good The Way You Are” einen energiegeladenen, tanzbaren Ohrwurm vor.

Gliffo… noch nie gehört? Dabei wurde der aus der bayerischen Provinz stammende Pop/Rock Künstler bereits weit über 2 Millionen Mal gestreamt. Seine neue Single “Feel Good The Way You Are” ist ein melodiöser, kraftstrotzender Rock/Pop-Song, der gerade etliche Playlisten bei Spotify erobert.

Das Musik-Portal “Soundjungle” (soundjungle.de) schreibt zu seiner neuen Single:

Zitat: “”Good Mood” Sound gegen Corona-Frust: Newcomer “GLIFFO” legt mit seiner neuen Single “Feel Good The Way You Are” einen energiegeladenen, tanzbaren Ohrwurm vor, der insbesondere durch atemberaubenden Satzgesang sowie durch die herausragende Produktionsqualität besticht!”

Und weiter: “Fazit: Dem Gliffo-Team ist hier produktionstechnisch ein absoluter Meilenstein gelungen, der sich klangtechnisch vor der internationalen Konkurrenz aus den besten Tonstudios der Welt nicht zu verstecken braucht!”

Wie kam es zu dem Überraschungserfolg des Newcomers mit der angenehmen Barritonstimme?

Im Frühjahr 2018 pfiff Gliffo eine kurze Melodie in sein Smartphone und sandte diese einem alten Schulfreund zu, seines Zeichens Musiker & Musikproduzent mit Sitz in Berlin. Bei der Melodie handelte sich um den Refrain seiner späteren Debüt-Single “Get The Sun In Your Head”. Etliche Monate, viele Produktionsstunden und einige Gesangs-Coachings später platzierte sich der Newcomer damit in den deutschen und italienischen Amazon Charts. Es war die Geburtsstunde der Gliffo-Erfolgs-Story… denn bereits im Februar 2020 wurde der Künstler mit seinem Produzenten & Co-Songwriter von einer hochkarätig besetzten Jury (Mitglieder u.a. Lenny Kravitz, Alicia Keys, Steven Tyler (Aerosmith), Dave Grohl ( ), The Edge (U2)…) mit einem internationalen Songwriting Award ausgezeichnet, dem “Runner Up” Award des “Song Of The Year” Song Contest. Mittlerweile wurde dieser 1. Gliffo-Song in verschiedenen Versionen bereits weit über 1.000.000 x gestreamt, davon alleine über 400.000 x bei Youtube.

Es folgten die Reggae-Rock-Single “Island Of Tears” und die in zwei Sprachen aufgenommene Ballade “Saide” (“Saide (sad song)” in der englischen bzw. “Saide (Abschiedslied)” in der deutschen Version). Wie schon beim Debüt setzte man auch hier auf eine konsequent hohe Produktionsqualität und verpflichtete für die Streicherpassagen (die in den meisten Produktionen nur mit synthetischen “Streichern” eingespielt werden) ein handverlesenes String-Ensemble (Violinen, Violas, Celli & Kontrabass) des berühmten Konzerthaus-Orchesters Berlin. Als Gastsänger wurde der Berliner Sänger Benny Hiller engagiert, der mit einem bewegenden Falsett-Solo “Gänsehaut-Feeling” pur bei den Hörern erzeugte.

Bei so hohem Produktionsaufwand noch eine Schippe draufzulegen ist eine große Herausforderung. Und dennoch ist es Gliffo und seinem Produzenten Jörg Sieghart gelungen mit “Feel Good The Way You Are”, das auch in einer RADIO EDIT Version erhältlich ist, erneut ein Zeichen zu setzen. Letzterer komponierte für den Newcomer eigens einen äußerst eingängigen, melodischen Song, der hervorragend in die Gehörgänge geht. Erreicht wird dies vor allem durch eine einprägsame Melodie und den erstklassigen Satzgesang (von Sängerin Selin Akbaba im Duett mit dem Produzenten, der auch alle Musikinstrumente selbst eingespielt hat), der die wunderbare, sonore Stimme des Künstlers punktgenau einbettet.

Diesen immensen Aufwand an Chorstimmen kennt man eigentlich sonst nur von Hit-Produktionen aus den 70- oder 80er Jahren (z.B. Queen, Electric Light Orchestra, diverse Motown-Produktionen…), wenn auch das sonstige Sound-Gewand absolut zeitgemäß daher kommt. Der Sound bzw. die “Klangwand” der Produktion ist absolut transparent mit viel Druck und bildet alle Produktions-Details gut ab. HiFi-Freunde dürften sich freuen! Vom Song-Aufbau her geht es los mit einem breiten Chorsatz, gefolgt von einem (echten) dominierenden Bass im Vers, der zum Refrain hin mit einer breiten “Gitarrenwand” mit unterlegten Keyboard-Sounds richtig “fett” wird, immer mit dem akkuraten Satzgesang zu Gliffos einprägsamer Stimme. Eine perfekte Mischung aus Rock und Pop-Elementen…

Am besten verschafft man sich selbst einen Höreindruck von Gliffo auf den verschiedenen, gängigen Download- und Streaming-Plattformen von Spotify bis Youtube.

Weitere Pressestimmen zum neuen Gliffo-Song:

“Put on your headphones and enjoy the pure and fantastic Hi-Fi sound… Gliffo”s memorable sonorous voice is superbly embedded in first-rate set vocals. Gliffo is on radio rotation with the track “Feel Good The Way You Are”.” (Jamsphere Rock Radio)

“The stand out music production is done on an extremely high level and can be classified to the top of the international world class” (PlayByVip Magazine)

