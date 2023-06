Gute Laune verschenken ist ganz einfach

Warum humorvolle Kunstdrucke im Trend sind

Termine, Verpflichtungen und andere Stressfaktoren erfordern im Alltag nicht selten großes Durchhaltevermögen. Umso wichtiger, aus den eigenen vier Wänden einen Rückzugsort zu schaffen, der zum Durchatmen einlädt, aber auch dazu, mal an etwas anderes zu denken als den Terminplan des nächsten Tages. Eine optimale Ablenkung vom gedanklichen Hamsterrad sind Kunstdrucke mit humorvollen Motiven, die beim Betrachten unwillkürlich zum Schmunzeln anregen und To Do-Listen & Co. für einen Moment vergessen lassen. Ein ideales Geschenk daher für alle, die ihren Liebsten etwas Gutes tun wollen.

Der positive Effekt humorvoller Kunstmotive auf die Stimmung der Betrachtenden ist ganz einfach zu erklären. Mit einem Grinsen, Schmunzeln oder Lächeln auf ein Bild zu reagieren, das uns erheitert, erfolgt völlig unbewusst, signalisiert dem Gehirn jedoch direkt die Botschaft „gut gelaunt“, was wiederum zur Ausschüttung entsprechender Hormone und damit tatsächlich zu guter Laune führt. Ein simpler aber höchst effektiver Trick zur Stimmungsaufhellung, für den nur eines nötig ist: ein Bild, das einen immer wieder amüsiert.

Exklusive Künstler-Editionen mit persönlicher Signatur

„In unserem Repertoire an humorvollen Kunstdrucken finden sich verschiedenste Stilrichtungen“, erklären Uwe Suthmann und Frank Reger, die Gründer der Online-Galerie bildergipfel.de. „Dazu gehören beispielsweise Karikaturen, satirische Darstellungen oder einfach absurde Szenen. Noch dazu bieten wir gerade in diesem Bereich zahlreiche exklusive Künstlereditionen an, bei denen die hochwertigen Kunstdrucke persönlich signiert und nummeriert sind.“ Zu den Bestsellern der „Schmunzelkunst“ gehören unter anderem Illustrationen und Cartoons des niederbayerischen Malers Rudi Hurzlmeier, dessen Karikaturen sich seit mehreren Jahrzehnten in großen Magazinen finden.

Magische Momente für entspannende Gedankenreisen

Ein Meister der „stimulierenden“ Motive ist der Maler und Illustrator Quint Buchholz. Die atmosphärischen Kompositionen seiner Werke laden auf subtile Weise zum Schmunzeln und vor allem zu (ent)spannenden Gedankenreisen ein – fernab alltäglicher Belange. So können die überraschenden oder unkonventionellen Verbindungen innerhalb seiner Bilder neue Perspektiven eröffnen und dem Betrachter ermöglichen, einen Teil der Welt neu zu sehen und vielleicht auch ein Stück seiner eigenen Sehnsucht zu finden.

Wenn Poesie auf Humor trifft

Mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, zählt Reinhard Michl zu den bekanntesten deutschen Buchillustratoren. Seine Bilder erreichen dabei stets eine scheinbar mühelose Verschmelzung von Poesie und Humor, die ein willkommenes Gefühl der Leichtigkeit vermittelt. „Vor allem die zahlreichen amüsanten Tiermotive von Reinhard Michl werden häufig für die Gestaltung von Kinderzimmern gewählt, auch wegen ihrer harmonischen Farbgestaltung „, weiß Uwe Suthmann. „Aber auch seine bayerischen Motive gehören zu den Bestsellern unserer Online-Galerie.“

Must-have für Cartoon-Fans

Ein häufiger Impuls humorvoller Kunst ist eine mehr oder minder direkte Gesellschaftskritik. Ein Meister dieses Fachs ist der deutsche Cartoonist Peter Gaymann, der nicht zuletzt für seine berühmten Hühner-Cartoons bekannt ist. In seinen Zeichnungen verarbeitet er auf sympathisch-satirische Weise unter anderen die typischen Probleme zwischen Mann und Frau oder Trends der modernen Gesellschaft.

Die Bildergipfel oHG ist eine Onlinegalerie, die von Frank Reger und Uwe Suthmann geleitet wird. 2010 wurde das Unternehmen gegründet und seit 2011 ist Bildergipfel.de online. Das Angebot umfasst qualitativ hochwertige Kunstdrucke historischer und zeitgenössischer Gemälde und Fotografien sowie Editionen von zeitgenössischen KünstlerInnen in limitierten Auflagen, einige davon exklusiv. Bildergipfel übernimmt das Einrahmen der Bilder mit handgefertigten Bilderrahmen. Auch die Beschaffung von nicht online gezeigten Bildern und Motiven ist möglich. Mehr über Bildergipfel erfahren Sie auf www.bildergipfel.de

