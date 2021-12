Gute Vorsätze – Abnehmen

Die Divinia Ultra Körperbehandlung hilft beim Abnehmen

Alle Jahre wieder zeigen sich nach den Feiertagen Speckröllchen auf den Hüften.

Die üppigen Festtagsspeisen, Glühwein und Plätzchen haben Spuren hinterlassen.

Unbeliebtes „Hüftgold“ und ein aufgeblähtes Gefühl sind das Ergebnis.

Dann geht es mit guten Vorsätzen ins neue Jahr: mehr Bewegung, regelmäßig Sport!

Doch das allein bringt keine schnellen Diät-Erfolge.

beautystyle in München hat die Lösung!

Der Kosmetiksalon bietet seinen Kundinnen und Kunden eine erstklassige Behandlungsmethode an, die sowohl Lymphdrainage als auch EMS-System als Sportprogramm vereint- und das bequem im Liegen!

Die DiViNiA Ultra Körperbehandlung bei beautystyle in München zeigt bereits ab der ersten Behandlung sichtbare und messbare Erfolge.

Werden Sie die lästigen Pfunde im Nu los und straffen Sie ganz nebenbei das Bindegewebe und die Haut.

Abspecken mit DiViNiA!

Verlieren Sie pro Behandlung 2-7 cm Umfang.

DiViNiA strafft die Haut, baut die Muskulatur auf und baut Fett ab.

Die Vorher-/Nachher-Erfolge sprechen für sich!

Wann wird DiViNiA eingesetzt?

-zur Gewichts- und Fettreduktion bzw. Verringerung des Körperumfangs

-zur Hautstraffung

-zur Kräftigung des Bindegewebes

-bei Lipödemen, schwachem Bindegewebe & Reiterhosen

-Befreit von Rücken- und Nackenschmerzen

-Effektiv bei Fibromyalgie und Stoffwechselstörungen

-Gezielter Muskelaufbau

-Stärkung der Tiefenmuskulatur

-Anregung des Stoffwechsels

Gesichtsbehandlungen:

-Anti-Aging / Gesichtslifting

-Aktivierung des Lymphsystems bei Tränensäcken

-Doppelkinn

-Faltenreduzierung

Sichtbare und spürbare Erfolge direkt nach der ersten Behandlung!

Überzeugen Sie sich selbst und sichern Sie sich einen Probetermin für NUR 69,-EUR statt 169,-EUR

Terminvereinbarung online unter: http://bit.ly/2ZrOFOr

Das 1996 gegründete Unternehmen beautystyle Andrea Reindl ist deutschlandweit das einzige Beautyunternehmen, welches seinen Kundinnen und Kunden ein erfolgreiches Gesamtkonzept aus: Modeboutique, Make-up, Kosmetik, Nägel, Visagistik, Friseur und exklusiven Wellnessangeboten bietet. Dadurch können Kundinnen und Kunden ein Styling mit sofortiger Umsetzung erleben. Über 4000 zufriedene Kundinnen und Kunden sowie zahlreiche TV- und Presseauftritte zeichnen beautystyle Andrea Reindl-Krüger aus.

Kontakt

beautystyle

Andrea Reindl-Krüger

Wirtstraße 34a

81539 München

089531264

089536830

info@beauty-style-muenchen.de

http://www.beauty-style-muenchen.de

Bildquelle: Canva