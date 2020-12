Gute Vorsätze für 2021 trotz Corona-Krise

Die Unternehmerin Helen Hain gibt Tipps für den Umgang mit Krisen.

Covid 19 beherrscht seit Monaten unser aller Leben sowie das Business vieler Unternehmer. Während beim ersten Lockdown im Frühjahr noch überwiegend Einigkeit in der Bevölkerung herrschte, werden anlässlich der aktuellen Schließungen auch kritische Stimmen laut. Existenzängste machen sich breit und im Mittelpunkt steht die Frage, wann kehren wir zur Normalität zurück? “Das Schlimmste, das man als Unternehmer in solch einer Situation tun kann, ist in Selbstmitleid zu verfallen und alles schwarz zu sehen,” erklärt die Eschborner Unternehmerin Helen Hain.

Mit dem Bewältigen von Krisen kennt sie sich bestens aus. Im Alter von nur 24 Jahren ist sie Witwe und Mutter eines 18 Monate alten Mädchens. Ihr Erbe: 10 Millionen DM Firmenschulden ihres verstorbenen Mannes. Über Nacht wird sie unfreiwillig in das Unternehmertum katapultiert. Acht Jahre schwebt das Damoklesschwert über Helen Hain. Mit der Unterstützung ihrer Mitarbeiter und Kunden schafft es die Selfmade Unternehmerin dieses traurige Kapitel mit dem Verkauf der Firma und der Tilgung aller Schulden erfolgreich abschließen. “Es war eine schreckliche Zeit, aber heute kann ich sagen, dass ich ohne diese Erfahrung nicht das geworden wäre, das ich heute bin,” gibt Helen Hain offen zu.

Vor 18 Jahren gründete Helen Hain die Vertriebs- und Lösungsagentur MarketDialog in Eschborn. Heute unterstützt sie mit ihrem Team von 60 Sales Spezialisten internationale Konzerne und mittelständische Unternehmen im Bereich Vertriebsoptimierung und Kundengewinnung. Neben der Leitung ihres Unternehmens, hält sie Vorträge zum Thema “Mut als Motor für Visionen, Innovation und Fortschritt.” “Vertrieb und Mut sind zwei Schlüsselfaktoren des Unternehmertums. Immer wenn sich vermeintlich alles im ruhigen Fahrwasser befindet, steht die nächste Herausforderung an. So wie auf unser Rekordjahr 2019, prompt Corona 2020 über uns hereinbrach,” berichtet Helen Hain “Dass wir 2020 besser abschließen werden, als im März befürchtet, verdanken wir unserem Mut nach vorne zu schauen und trotz Krise Visionen zu entwickeln. Wir haben die Nerven behalten und proaktiv gehandelt, sogar Neukunden gewonnen,” erzählt die krisenerprobte Managerin.

Tipps für gute Vorsätze in der Corona-Krise von Helen Hain:

Stellen Sie sich der Realität. Regel Nummer 1: Nicht verdrängen, nicht den Kopf in den Sand stecken. Handeln Sie proaktiv und machen Sie sich zunächst ein genaues Bild ihrer Lage: wie lange können Sie Ihre Verbindlichkeiten zahlen? Warten Sie nicht, bis sich die Mahnungen stapeln, sondern führen Sie offene Gespräche mit ihren Gläubigern, Banken oder dem Vermieter. Durch einen ehrlichen Dialog lassen sich meistens Lösungen herbeiführen. Erledigen Sie alles in der Zeit, in der Sie nicht arbeiten dürfen, um dann mit freiem Kopf wieder starten zu können.

Zusammenhalt. Gerade wenn ganze Branchen von der Krise betroffen sind, schließen Sie sich Netzwerken an und unterstützen einander. Die aktuellen Werbeanzeigen einer Burger-Kette, in denen sie nicht nur für sich, sondern für die ganze Branche werben, finde ich sehr clever und nachahmenswert. Denken sie in größeren Dimensionen. Digital können Sie sich mit der ganzen Welt austauschen. Gibt es Ideen, die nachahmenswert sind? Was kann man gemeinsam bewegen?

Visionen. Zwingen Sie sich trotz Ungewissheit Visionen für 2021 zu entwickeln! Schalten Sie die Nachrichten aus und ignorieren Sie für ein paar Stunden am Tag Corona. Fragen Sie sich, was sie schon immer mal beruflich umsetzen wollten. Betrachten Sie ihren Job oder ihr Business von außen, versetzen Sie sich in ihre Kunden. Scheiben Sie ihre Kunden an und erkundigen Sie sich nach ihrem Befinden. Vielleicht entsteht gerade durch einen Austausch ein neues Konzept. Neue Ziele und positive Gedanken werden sie mental stärken für die Zeit nach dem Lockdown.

MarketDialog GmbH ist eine B2B Sales-Consulting & Lösungsagentur mit über 60 Mitarbeitern. Die 18-jährige Expertise aus über 5.000 erfolgreich realisierten Projekten für internationale Konzerne und mittelständische Unternehmen, basiert auf den Kernkompetenzen Vertriebsberatung, Telemarketing sowie IT-Solutions und CRM.

Kontakt

Marketdialog GmbH

Hermina Deiana

Düsseldorferstrasse 40

65760 Eschborn

061967695183

hermina.deiana@marketdialog.com

http://www.marketdialog.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.