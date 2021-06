Guter Schnitt mit dem TURBOTRIMM Maxi Disc Schneidkopf

Der TURBOTRIMM Maxi Disc ist ein neu entwickelter innovativer Schneidkopf für eine Motorsense. Mit ihm lassen sich Rasen, Dornen sowie Sträucher schnell und mit wenig Aufwand schneiden.

Hohes Gras, Farne und weiteres Unterholz endlich problemlos schneiden

Statt einem Faden nutzt das Gerät drei Schneide-Messer (“Discs”). Der Schneidekopf ist an einer orangenen Gleitplatte befestigt und bewegt sich unabhängig von den “Discs”. Es ist dadurch leicht, den Freischneider komplett auf den Boden absenken zu lassen und ihn im Halbkreis über das Gelände zu führen. Dadurch arbeitet das Gerät selbst auf abschüssigem und schwer zugänglichem Gelände präzise und zuverlässig.

Der TURBOTRIMM Maxi Disc Schneidkopf reduziert den Aufwand bei der Gartenarbeit. Mit diesem innovativen Produkt ist es möglich, in der gleichen Zeit erheblich mehr zu mähen. Die Gartenarbeit geht viel leichter von der Hand.

Die Innovation – ein neuartiger Schneidkopf für die Motorsense

Die Innovation – Schneidkopf für eine Motorsense: Motorbetriebene Sensen gibt es bereits seit 50 Jahren. Aber lange Zeit gab es keine Lösung für das schwierige Mähen an Steilhängen. Das Mähen von hohem Gras, Farnen und anderem zähen Unterholz mit herkömmlichen Geräten bereitete aber auch andere Probleme. Manche Stellen konnten die üblichen Rasenmäher gar nicht erfassen.

Die Motorsense scheint die beste Alternative zu sein: Kaum ist sie in der Hand, kann sie auch schon gestartet werden. Bei hohem Gras, Waldunterholz oder intensiver Nutzung kommt sie allerdings schnell an ihre Grenzen. Wegen diesem und weiterer Probleme hat Franc Očko in seiner Werkstatt einen Schneidkopf namens TURBOTRIMM Maxi Disc entwickelt.

Innovativer Schneidekopf besteht den Test der Jury

Bei der Internationalen Messe für Landwirtschaft und Nahrungsmittelindustrie Agra fand er mit seiner Erfindung regen Anklang und erhielt den ersten Platz unter 43 nominierten Produkten. Der Jury-Preis war die Anerkennung dafür, dass Očko mit dem TURBOTRIMM Maxi Disc Schneidkopf endlich eine Lösung für das Mähen an Steil-hängen und viele weitere Herausforderungen wie z. B. das Mähen von Ambrosia gefunden hatte.

Vorteile des TURBOTRIMM Maxi Disc Schneidkopfes

Der TURBOTRIMM Maxi Disc Schneidkopf bedeutet nicht nur weniger Aufwand bei der Gartenarbeit. Seine Anwender sparen sich auch Zeit und Kraftstoff. Weitere Pluspunkte sind die schnelle und einfache Montage. Er ist daher ein unverzichtbarer Helfer in der Land- und Forstwirtschaft. Darüber hinaus hat er sich auch bei Kommunal- und Straßenarbeiten bewährt.

Der TURBOTRIMM Maxi Disc Schneidkopf verwendet statt Fäden drei Messer, die aus einem sehr hochwertigen Verbundwerkstoff bestehen. Sie gewähren ihm eine lange Haltbarkeit und sind stark genug für das problemlose Mähen von Waldunterholz.

Wir sind ein zuverlässiger Partner für Profi- und Amateurpfleger von Grünflächen, ein Partner von Menschen, die in einer schön gepflegten Natursaubere Linien und schnelle Lösungen genießen. Wir überzeugen mit dem Produkt TURBOTRIMM Maxi Disc, das ein Partner der modernen Zeit und der Geldwirtschaft ist.

Kontakt

Roteus d.o.o.

Franc Očko

Boharina 24a

3214 Zreče

–

–

office@turbotrimm.eu

https://turbotrimm.eu/maxi-disc/