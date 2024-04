Gutjahr-Aktion „Masters@Work“ geht weiter

Award für gute Zusammenarbeit bereits viermal vergeben

Bickenbach/Bergstraße, 18. April 2024. Gemeinsam besser bauen: Darum geht es bei dem Award „Masters@Work“. Viermal hat der Entwässerungsspezialist Gutjahr den Preis 2023 an ein Team aus Verarbeiter und eigenem Mitarbeiter vergeben. Sie haben jeweils zusammen ein kniffeliges Projekt zum erfolgreichen Abschluss geführt. Jetzt geht die Kampagne weiter. Sie soll in den Fokus rücken, wie wichtig eine gute Zusammenarbeit zwischen Hersteller und Ausführenden ist.

Wie gutes Teamwork funktioniert, konnten alle bisherigen Preisträger von „Masters@Work“ unter Beweis stellen. Mit dem Preis zeichnet Gutjahr seit 2023 erfolgreiche Projekte aus, bei denen es besonders auf die gute Zusammenarbeit ankam. Viermal konnten sich jeweils ein Verarbeiter und ein Gutjahr-Mitarbeiter – immer Meister ihres Fachs – über die Auszeichnung freuen. 2024 werden weitere Preisträger folgen. „Wir waren erstaunt, wie groß das Interesse an der Aktion war, sowohl von Seiten der Verarbeiter als auch bei uns im Haus“, sagt Gutjahr-Marketingleiterin Silke Ponfick. „Umso mehr freuen wir uns darauf, in diesem Jahr weitere „Meister“ auszeichnen zu können.“

Sanierung einer Dachterrasse in historischem Speicher

Den allerersten „Masters@Work“-Award erhielten 2023 Andreas Zimmermann, Fliesenlegermeister aus dem sächsischen Meuselwitz, und Gutjahr-Fachberater Ingo Warschawsky. Bei der Sanierung der Dachterrasse eines alten Speichergebäudes in Naumburg galt es wie so oft, bei einer schwierigen Untergrundsituation einen optimalen Systemaufbau zu entwickeln. Dabei warteten auf sie gleich mehrere Herausforderungen: unterschiedliche Gefällesituationen mit großen Höhenunterschieden, eine sehr geringe Aufbauhöhe am Türübergang. Gutjahr-Fachberater Ingo Warschawsky und Fliesenlegermeister Andreas Zimmermann entwickelten gemeinsam eine passende Drainagelösung, bestehend aus dem leichtgewichtigen Alu-Rahmensystem TerraMaxx RS, Drain- und Ablaufrosten sowie Sockelprofilen. „Für die enormen Höhenunterschiede und die Anforderungen an die Stabilität war das Alu-Rahmensystem das ideale System“, erklärt Andreas Zimmermann die gemeinsam gefundene Lösung.

Anspruchsvolle Terrassengestaltung im mediterranen Stil

Die Firma Rahm-Gartendesign aus Obermoschel in Rheinland-Pfalz arbeitet bereits seit vielen Jahren mit Gutjahr und dem Fachberater Markus Mannweiler zusammen. Auf einer Baustelle in Roxheim wünschte sich die Bauherrin nichts Geringeres als eine 200 qm große, in organischen Formen rund um das Haus geschwungene Terrassenanlage mit Pool und Koi-Teich – und bestehend aus unterschiedlich großen, im römischen Verband verlegten Keramikplatten und eingefasst mit Quarzit-Pflastersteinen. Das alles musste auf einem unebenen, bindigen Boden mit hohem Lehmanteil und geringer Wasserableitfähigkeit funktionieren. Den beiden Experten war klar, dass hier eine leistungsfähige Entwässerung zwingend nötig war, um die hochwertige Außenfläche vor Frostschäden, Belagsrissen und Verfärbungen im Naturstein zu schützen. Das gelang ihnen mit dem Drainagesystem AquaDrain HU-EK. „Markus Mannweiler kommt öfter mal auf die Baustelle raus und berät uns zur richtigen Produktauswahl. Wenn“s rund geht im Garten-Landschaftsbau, ist man dankbar, wenn man die Materialplanung outsourcen kann an Leute, denen man vertraut“, freut sich Firmengründer und -inhaber Björn Rahm über die gute Zusammenarbeit.

Sanierung der Außentreppe einer Architektenvilla

Als Jörg Dinger, Geschäftsführer eines Fliesenfachbetriebs in Lauf im Schwarzwald, eine Anfrage für die Sanierung der Außentreppe einer Architektenvilla im Bauhaus-Stil in Baden-Baden erhielt, galt sein erster Anruf Gutjahr-Fachberater Holger Kunz. Denn Gutjahr ist der einzige Hersteller, der eine speziell für Außentreppen entwickelte Stufendrainage anbietet. Zusammen entwickelten sie eine Aufbaulösung sowohl für die große Treppenanlage als auch für den terrassenartigen Eingangsbereich – der kaum Aufbauhöhe bot. „Bei so einem hochwertigen Objekt wünscht man sich einen ausblühungsfreien Belag, der „ewig“ hält. Mit Gutjahr-Produkten haben wir die besten Erfahrungen gemacht“, betont Jörg Dinger.

Sonderlösung für Innenhof in den Dünen von Sylt

Ein Planungsbüro aus Sylt brachte Gutjahr-Fachberater Jens Hundt und den Sylter Fliesenlegermeister Sönke Rahn zusammen. Es ging um den Innenhof einer hochwertigen Wohnanlage hinter der Düne direkt am Strand, der seit zwei Jahren eine Baustelle war. Gewünscht war die feste Verlegung großformatiger Keramikplatten. Ein ursprünglich beauftragter Galabau-Betrieb hatte diese mit einer Drainagematte und herkömmlichem zementären Drainmörtel geplant. Dieser erfordert in der Regel eine Dicke von mindestens 5 cm – der über einer Tiefgarage liegende Innenhof hatte jedoch insgesamt nur rund 6 cm Aufbauhöhe und so gut wie kein Gefälle. Die geplante Lösung war also schlicht nicht möglich. Fachberater Jens Hundt konnte in Abstimmung mit seinen Kollegen aus der Gutjahr-Produkttechnik eine regelgerechte Lösung erarbeiten: die Drainagematte AquaDrain EK, die selbst bei geringem Gefälle eine hohe Entwässerungsleistung aufweist, und der Drainagemörtel MortecDrain EP, der einen Aufbau schon ab 2,5 cm Dicke erlaubt. „Es war das erste Mal, dass wir direkt mit Gutjahr gearbeitet haben. Alles hat so gut geklappt, dass wir uns inzwischen für eine Schulung angemeldet haben, um mehr über die Produkte zu lernen. Denn für die Sylter Witterungsbedingungen sind die optimal“, sagt Fliesenlegermeister Rahn.

Gutjahr Systemtechnik mit Sitz in Bickenbach/Bergstraße (Hessen) entwickelt seit 35 Jahren Komplettlösungen für die sichere Entwässerung, Entlüftung und Entkopplung von Belägen – auf Balkonen, Terrassen und Aussentreppen ebenso wie im Innenbereich. Herzstück der Systeme sind Drainage- und Entkopplungsmatten. Passende Drainroste, Randprofile und Rinnen sowie Abdichtungen und Mörtelsysteme ergänzen die Produktpalette. Mittlerweile werden die Produkte von Gutjahr in 26 Ländern weltweit eingesetzt, darunter neben zahlreichen europäischen Ländern auch die USA, Kanada, Australien und Neuseeland. Zudem hat das Unternehmen bereits mehrere Innovationspreise erhalten.

Firmenkontakt

Gutjahr Systemtechnik GmbH

Silke Ponfick

Philipp-Reis-Straße 5-7

64404 Bickenbach/Bergstraße

06257/9306-37



https://www.gutjahr.com

Pressekontakt

Arts & Others

Anja Kassubek

Daimlerstraße 12

61352 Bad Homburg

06172/9022-131



https://www.arts-others.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.