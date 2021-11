HAAS. Steuerberatung ist ein klimaneutrales Unternehmen

HAAS. Steuerberatungsgesellschaft mbH ausgezeichnet

Klimaschutz ist eines der wichtigsten Themen der Gegenwart und hat in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Nun zeigt, die HAAS. Steuerberatungsgesellschaft mbH aus Bergisch Gladbach deren Engagement für den Klimaschutz und wurde nach dem Standard des DIQP Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V. als „Klimaneutrales Unternehmen (DIQP)“ ausgezeichnet.

Zum Erreichen der Klimaneutralität wurden im ersten Schritt die anfallenden Emissionen gemessen. Das Unternehmen hat dazu seine Treibhausgasemissionen ermittelt. Dazu wurde eine sogenannte Treibhausgasbilanz (Company Carbon Footprint) auf Grundlage des international anerkannten GHG-Protocol erstellt. Berücksichtigt wurden verschiedene Bereiche, wie zum Beispiel der Stromverbrauch, die Emissionen von Heizungen und Fahrzeugen, aber auch Dienstreisen der Beschäftigten und zum Beispiel der Papierverbrauch.

Die gemachten Angaben wurden anschließend von der Zertifizierungsgesellschaft SQC-QualityCert GmbH im Rahmen einer stichprobenartigen Dokumentenprüfung überprüft. Die zurzeit nicht eingesparten Treibhausgas-Emissionen wurden anschließend durch anerkannte Programme kompensiert. Dabei wurde ausschließlich auf Klimaschutzprojekte gesetzt, welche dem Gold Standard entsprechen. Dieser Standard gilt weltweit als einer der strengsten Zertifizierungsstandards. Dabei wird auch auf die Zusätzlichkeit von Klimaschutzprojekten geachtet und es müssen zahlreiche weitere Kriterien erfüllt werden, die eine nachhaltige Entwicklung sicherstellen.

Anschließend hat das Unternehmen damit den Status als „Klimaneutrales Unternehmen (DIQP)“ erreicht. Um einer Zertifizierung als klimaneutrales Unternehmen mit der Bewertung „sehr gut“ zu erhalten, ist eine Kompensation der nicht vermeidbaren von Treibhausgasemissionen in Scope 1, Scope 2 und teilweise aus Scope 3 des GHG-Protocol notwendig. Die Zertitifizierung als „Klimaneutrales Unternehmen (DIQP)“ geht somit über die Grundanforderung des Scope1 und Scope 2 bei anderen Auszeichnungen für Klimaneutralität hinaus.

Um den Anteil an Treibhausgas in der Atmosphäre zu verringern, führt an einer Reduzierung von Emissionen kein Weg vorbei. Dieses Anspruch hat die HAAS. Steuerberatungsgesellschaft mbH und sucht kurz-, mittel- und langfristig nach weiteren Einsparpotenzialen um einen nachhaltigen Wandel der Wirtschaft in Richtung Klimaneutralität auch weiterhin zu unterstützen.

Über die HAAS. Steuerberatungsgesellschaft mbH:

Als inhabergeführtes Steuerberatungs-Unternehmen in dritter Generation arbeitet das Unternehmen unbeirrt nach den Prinzipien der Väter: Gründlich. Gewissenhaft. Diskret. Mit Wissen, Weitblick und persönlichem Rat sichert man wirtschaftlichen Erfolg auf Dauer. Nach dem Motto „lieber Fehler vermeiden als teuer reparieren“ entwickelt man gemeinsam Lösungen nach Maß. Dabei ist die Nähe zu den Mandanten das wertvollste Kapital. In steuerfremden Fragen unterstützt ein Netzwerk aus Anwälten, Notaren und anderen Spezialisten. Für das Unternehmen gilt: Man ist erst zufrieden, wenn die Mandanten zufrieden sind.

Über SQC-QualityCert:

Das Unternehmen SQC-QualityCert GmbH bietet verschiedene Zertifizierungen nach Standards des DIQP Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V. aus Berlin an. Dazu gehören neben Nachhaltigkeitssiegeln wie „Klimaneutrales Unternehmen (DIQP)“ und „Nachhaltiges Unternehmen (DIQP)“ auch Arbeitgebersiegel wie zum Beispiel “ Top Arbeitgeber (DIQP)“ oder „Top Ausbildungsbetrieb (DIQP)“.

SQC-QualityCert ist Mitglied in der DGFP – Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V. und engagiert sich zudem in den Bereichen Bildung und Umweltschutz. Das Unternehmen arbeitet zudem selber als klimaneutrales Unternehmen.

Über das DIQP Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V.

Beim DIQP handelt es sich um eine private Non-Profit Organisation, welche Qualitätssiegel und Standards entwickelt. Unternehmen können sich anschließend anhand dieser Standards durch SQC-QualityCert GmbH als Zertifizierungsgesellschaft nach dieses Standards zertifizieren lassen.

Verschiedene Zertifizierungen wurden vom Verbraucherportal Label-online.de als „besonders empfehlenswert“ bezeichnet. Dabei bewertet das Verbraucherportal verschiedene Label nach transparenten Kriterien.

