Habitat for Humanity Deutschland ist Teil der WDR-Spendenaktion „Der Westen hilft“

„Gemeinsam für Mütter in Not“ lautet das Motto des diesjährigen Charity-Events

Die diesjährige gemeinsame Spendenaktion des WDR und dem Bündnis Aktion Deutschland Hilft mit dem Titel „Der Westen hilft. Gemeinsam für Mütter in Not.“ fokussiert sich auf weltweite Hilfsprojekte zugunsten von Frauen und Müttern in Not.

Da Frauen und Mütter auf der ganzen Welt häufig vor besonderen Herausforderungen stehen, wird im Rahmen der Spendenaktion Geld für insgesamt 37 Hilfsprojekte rund um den Globus gesammelt. Alle Projekte fokussieren sich – an den entsprechenden lokalen Kontext angepasst – auf die Stärkung von Müttern und Frauen.

Auch Habitat for Humanity Deutschland ist als Mitgliedsorganisation von Aktion Deutschland Hilft bei „Der Westen hilft“ vertreten.

In Ostafrika setzt die international tätige Hilfsorganisation Projekte im Bereich Wasser-, Sanitär- und Hygieneversorgung um. Denn diese ist für die Frauen und Mütter von zentraler Bedeutung, da sie, insbesondere in Ländern Ostafrikas, für die Beschaffung von Trinkwasser für die Familie verantwortlich sind. Zu den Projektmaßnahmen zählt hier u.a. der Bau von Brunnen und lokalen Wasserpunkten.

Auf den Philippinen beispielsweise wird verbesserter Zugang zur Gesundheitsversorgung geschaffen, der vielen Frauen aus ökonomischen Gründen oftmals verwehrt ist.

Habitat for Humanity setzt sich auch in Deutschland für Frauen und Mütter ein. Im Rahmen des lokalen Hilfsprojektes zur Unterbringung von ukrainischen Geflüchteten im Rheinisch-Bergischen-Kreis konnten bereits 135 Frauen und Mädchen erfolgreich in sicheren und privaten Wohnraum vermittelt werden.

Habitat for Humanity Deutschland e.V. ist seit 1998 ein eingetragener gemeinnütziger Verein mit Sitz in Köln und Teil eines globalen Netzwerkes, das in mehr als 70 Ländern tätig ist. Die Organisation setzt sich im Rahmen von Hilfsprojekten mit dem Fokus auf das Zuhause für die Verbesserung der Lebensbedingungen von Menschen weltweit ein. Habitat for Humanity Deutschland ist Mitglied im Bündnis Aktion Deutschland Hilft und trägt das Zertifikat für verantwortliche Mittelverwendung und geprüfte Transparenz des Deutschen Spendenrats.

Projektseite von Habitat for Humanity Deutschland: https://habitatforhumanity.de/hilfe-fuer-frauen-und-muetter/

Aktionsseite von Aktion Deutschland Hilft: https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/fachthemen/news/nachhaltiges-empowerment-frauen-muetter/

Informationsseite des WDR: https://www1.wdr.de/aktionen/der-westen-hilft/index.html

