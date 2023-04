Rasante Datenanalysen

Der beliebte Big Data Hackathon von Consist bietet Studierenden und anderen Interessierten am 8. Mai 2023 die Chance, Daten eines virtuellen Autorennens in Echtzeit zu sammeln und auszuwerten. Dieses Mal ist die Veranstaltung gleichzeitig Teil der Interdisziplinären Wochen der FH Kiel und der Digitalen Woche Kiel.

Kiel – Der Big Data Hackathon von Consist findet am 8. Mai 2023 von 16:00 bis 22:00 Uhr in der Seeburg (Düsternbrooker Weg 2, 24105 Kiel) statt. In diesem Jahr ist die beliebte Veranstaltung, die traditionell in die Interdisziplinären Wochen der FH Kiel eingebettet ist, zugleich Programmpunkt der Digitalen Woche Kiel. Consist unterstützt bereits seit vielen Jahren als Friends-Sponsor dieses große Digitalfestival im Norden.

Der Hackathon richtet sich primär an Studierende oder andere Interessierte, die sich für Datenanalysen und Big Data begeistern. Die Teilnehmenden werden ihre Daten vor Ort selbst generieren mit einer schnellen Runde an der Konsole. Durch umfangreich bereitgestellte Telemetrie ist es möglich, viele Parameter eines Rennwagens während der Fahrt in Forza Horizon 5 in Echtzeit zu sammeln und im Anschluss mit Hilfe von Splunk auszuwerten. Splunk ist eine Plattform für zentrales Logmanagement, Monitoring und Reporting und basiert auf Big-Data-Technologie. Durch Suchen, Statistiken und Reports wird es möglich sein, das Renngeschehen in Splunk auf vielfältige Weise zu analysieren und spannende Fragen zu beantworten. Hierbei begleiten und betreuen Splunk-Expert:innen von Consist die Teilnehmenden. Interessierte können sich hier anmelden.

Die Consist Software Solutions GmbH ist Spezialist für Digitale Transformation, IT Security und Managed Services.

Das ganzheitliche Dienstleistungs- und Lösungsangebot umfasst:

– IT-Beratung

– Design von IT-Architekturen und IT-Landschaften

– Konzeption, Entwicklung und Integration von individuellen IT-Lösungen

– Betreuung von Anwendungen und Systemen (Teilaufgaben bis komplettes Outsourcing)

– Vertrieb von Software-Produkten

Fundiertes Know-how von modernsten bis hin zu Legacy-Technologien zeichnet die mehr als 200 Beschäftigten von Consist aus. Consist verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung am Markt und ist an den Standorten Kiel und Frankfurt präsent.

