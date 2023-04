Händlertagung bei Whirlcare® in Deißlingen-Lauffen

Otmar Knoll unterstreicht einmal mehr die unternehmerische Power seiner Produktionsstätte für Whirlpools und Swim-Spas – Made in Germany

Ende letzter Woche waren die Fachhändler der Whirlcare® Industries GmbH zu Besuch in Deißlingen-Lauffen, um sich vor Ort ein konkretes Bild der innovativen und zielgerichteten Strategie des Unternehmens zu machen. CEO Otmar Knoll begrüßte die Runde in seiner eigens eingerichteten Trainings-Area, um gleich darauf in die Thematik „Der Whirlpool Markt national und international“ einzusteigen. Die Whirlcare® Philosophie der Premium Luxus Whirlpools wurden flankiert von Qualität, Nachhaltigkeit, Innovation und Zuverlässigkeit. Unzählige Alleinstellungsmerkmale und ein hohes Maß an Fertigungsqualität im Produktionsprozess stehen qualitativ weit über den „Blubber“-Whirlpools, die man aus Baumärkten kennt. Hier kommen die Fachhändler ins Spiel. Nur so sind die Whirlcare® Premium Whirlpools gut aufgehoben und werden mit fachmännischer Beratung an den Kunden gebracht.

Qualitäts- und Modellkunde hautnah am Whirlpool

Die Teilnehmer konnten sich selbst ein Bild aller Qualitätsmerkmale in der angrenzenden 5.000m² großen Wellness-Ausstellung machen, in der eine Vielzahl an Whirlcare® Whirlpools und Swim-Spas ausgestellt sind. Die Mitarbeiter selbst stellten die Whirlpools live vor und erklärten die zuvor angesprochenen theoretischen Punkte nun auch in der Praxis. Hier wurde schnell klar, welche Unterschiede im Mittelpunkt stehen und dass man Wellness-Interessenten darauf aufmerksam machen muss. Viele qualitative Unterschiede sind nämlich auf den ersten Blick nicht sofort erkennbar. Auch deshalb ist eine Produkt-Schulung für Fachhändler so wichtig.

Produktionsführung, Nachhaltigkeit, Marketing & Technik

Bei der Produktionsführung ging es für die Fachhändler über das 62.000m² umfassende Areal und den Werkshallen der klimaneutralen Produktion. Whirlcare® Industries ist weltweit das erste „CO² Klimaneutrale Unternehmen“ in der Herstellung von Whirlpools und Swim-Spas. Die moderne Produktion im Industriestandard 4.0, mit Robotern und fahrerlosen Transportsystemen, sowie SAP gestützten Fertigungsprozessen hat von Beginn an großen Wert auf die Nachhaltigkeit in allen Bereichen gelegt.

Ein Ausblick der Lust auf Mehr macht

Die eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung steht für die richtungsweisende Innovationskraft des Unternehmens, welche schon mehrfach für seine Ideen und Neuheiten ausgezeichnet wurde. Zum Thema Marketing und Händlerunterstützung waren Marcel Riedlinger und Prokurist Bertram Krainz mit dem Thema Whirlpool-Technik weitere Sprecher der Veranstaltung. Mit großer Erwartung und Vorfreude stellte Otmar Knoll die Zukunft des Unternehmens vor, welches auf der Aquanale in Köln spür- und sichtbar präsentiert wird. Schlagwort: Energie-Einsparung mit Whirlcare® Whirlpools und Swim-Spas – Made in Germany.

Whirlcare vereint Gesundheit, Technologie und Ökologie in Verbindung mit Wellness und Luxus. Und das vollumfänglich unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit, des Umweltschutzes und der CO2-Einsparung. Wellness ist heute vor allem eine gesundheitsbewusste Lebensweise im Alltag, in der die Regeneration des Körpers und der Psyche zum allgemeinem Wohlbefinden führen – Medical Wellness by Whirlcare®.

Die Hydrotherapie, sowie die heilende Kraft des Wassers tragen Ihren Teil dazu bei, jedoch unterstützen wir diesen Prozess noch weiter mit technisch anspruchsvollen und hochwertigen Features, wie zum Beispiel die Hydro-Oxygen-Therapie Skinoxyform® oder auch durch die anatomisch korrekt platzierten Düsen, die ihre Wirkung direkt am muskulären Reaktionspunkt entfalten. Ausgezeichnet mit mehreren German Innovation und Brand Awards legen wir aus Eigenverantwortung großen Wert auf eine ressourcenschonende, nachhaltige Produktion und langlebige Materialien, die frei von Schadstoffen und recyclingfähig sind. Ein Unternehmen mit Nachhaltigkeitsstrategie für die Zukunft

