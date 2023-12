Härtel Wasser stellt die universale Ultimate 3 / 3U

Härtel Wasser stellt die revolutionären Ultimate 3 und Ultimate 3U Wasserstrahlschneidanlagen vor.

Die Ultimate 3 ist eine hochmoderne 3-Achsen-Wasserstrahlschneidanlage, die für ihre Präzision und Zuverlässigkeit bekannt ist. Sie eignet sich ideal für das Schneiden einer Vielzahl von Materialien, von Metallen bis hin zu Verbundstoffen, und bietet Anwendern eine beispiellose Kontrolle und Genauigkeit. Gepaart mit einem hohen Eilgang (Verfahrgeschwindigkeit) und hohen Vorschub) Arbeitsgeschwindigkeit), trifft Präzision auf Schnelligkeit.

Eine Erweiterung dieses beeindruckenden Systems ist die Ultimate 3U, die mit einer innovativen, drehbaren U-Achse ausgestattet ist. Diese Achse erreicht Drehgeschwindigkeiten von bis zu 1000 U/min, was die Ultimate 3U besonders geeignet für das präzise Schneiden von Rohren und Vierkantmaterialien mit Durchmessern von 200 mm bis 500 mm macht. Diese Fähigkeit eröffnet neue Möglichkeiten in der Fertigung und Produktion, insbesondere in Branchen, die eine hohe Präzision erfordern.

Beide Modelle zeichnen sich durch hohe Wiederhol- und Positionsgenauigkeit aus, was sie zu einer zuverlässigen Wahl für anspruchsvolle industrielle Anwendungen macht. Darüber hinaus bietet Härtel Wasserstrahltechnik verschiedene Tischgrößen an, um den unterschiedlichen Bedürfnissen und Anforderungen der Kunden gerecht zu werden.

„Mit der Einführung der Ultimate 3 und Ultimate 3U setzen wir unsere Tradition fort, innovative und leistungsstarke Wasserstrahlschneidlösungen zu liefern“, sagte der Geschäftsführer. „Diese neuen Modelle sind das Ergebnis umfangreicher Forschung und Entwicklung und spiegeln unser Engagement wider, die Grenzen dessen zu erweitern, was mit Wasserstrahlschneidtechnik möglich ist.“

Die Ultimate 3 und Ultimate 3U sind ab sofort verfügbar. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte [ www.haertel-wasser.de/ultimate-3] und [ www.haertel-wasser.de/6-achsen-schneidanlagen].

Härtel Wasser, ein führender Anbieter von hochwertigen Wasserstrahlschneidanlagen. Unsere innovativen Wasserstrahlschneidanlagen von 3- bis

6-Achsen repräsentieren die Spitzenprodukte in der Wasserstrahlschneidtechnologie und bieten unübertroffene Präzision, Zuverlässigkeit,

Schnelligkeit und Effizienz für eine Vielzahl von Anwendungen

Härtel Laser + Wasser GmbH & Co. KG

Team Härtel

Rheinpromenade 4a

40789 Monheim am Rhein

+49-212-38216571



https://www.haertel-wasser.de

