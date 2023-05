Häuser Druck druckt alles – seit mehr als 100 Jahren!

Häuser Druck ist eine der größten Druckereien in Köln. Das Unternehmen bietet seinen Kunden aus ganz Europa seit 1922 beste Druckerzeugnisse an. Die Druckerei arbeitet dabei immer auf dem technisch aktuellen Stand. Dafür finden sich im Maschinenpark die immer neueste Drucktechnologie und clevere Produktionsprozesse.

Hervorragende Umsetzung durch ein motiviertes Team

Aber auch die beste Technik ist alleine kein Garant für hervorragende Produkte. Dafür braucht es auch exzellente Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Bei Häuser Druck arbeiten rund 160 motivierte und gut ausgebildete Fachkräfte als motiviertes Team zusammen. Diese Druckprofis stehen auch als Ansprechpartner zur Verfügung und klären alle Fragen zu den angebotenen Produkten, Möglichkeiten der Druckveredlung und den persönlichen Lieferterminen.

Online-Angebote ergänzen das Angebot

Häuser Druck ist eine moderne Druckerei und will den Kunden mehr bieten als nur das klassische „Offline-Geschäft“. Aus diesem Grund bietet die Druckerei seit 2003 auch die Online Druckerei DruckDiscount24 an. Hier können Kunden jederzeit standardisierte Drucksachen bestellen. Rund um die Uhr, an sieben Tagen in der Woche und 365 Tagen im Jahr können sie Aufträge in gewohnt guter Qualität zusammenstellen. Im Onlineshop gibt es zahlreiche unterschiedliche Produkte. Darunter sind Broschüren, Flyer, Banner, Visitenkarten oder Hohlkammerplakate zu finden. Die Aufträge können einen kleinen Umfang haben. Aber auch große Projekte stellen kein Problem dar.

Fotodrucke im Online-Angebot

Das Online-Angebot „foto-drucken24.de“ ergänzt die Möglichkeiten. Dadurch ist in den vergangenen Monaten auch der Bereich des Großformatdrucks (LFP) weitergewachsen. Mit den Großformatdruckern können Klebefolien, Planen, Hartschaum- und PVC-Platten, Acrylglas und viele andere Materialien direkt und dauerhaft bedruckt werden. Mit dem digitalen Direktdruck können die Projekte schnell und kostengünstig umgesetzt werden. Damit eigenen sich die großformatigen Drucke vor allem für verschiedenste Werbezwecke. Vor allem die Hohlkammerplakate machen sich überall mit guter Qualität bezahlt. Sie können auch im Außenbereich mit einer hohen Langlebigkeit überzeugen.

Aber auch im privaten Bereich machen sich die großen Druckprodukte gut. Mit den speziellen Drucktechniken bringt Häuser Druck die Fotos der Kunden optimal zur Geltung. Dadurch können die Produkte – wie zum Beispiel bedruckte Leinwände – die heimische Dekoration veredeln und sind ein tolles Geschenk zu jedem Anlass.

Ein stetig wachsendes Team

Häuser Druck ist ständig auf der Suche nach motivierten Fachkräften, die bei allen Projekten unterstützen. Die Druckerei bietet einen sicheren Arbeitsplatz und verantwortungsvolle, anspruchsvolle sowie abwechslungsreiche Aufgaben.

Als eine der größten Druckereien in Köln beeindrucken wir seit 1922 Kunden aus ganz Europa. Ein motiviertes Team produziert mit modernstem Maschinenpark auf einer Fläche von zwei Fußballfeldern beste Druckerzeugnisse.

Kontakt

Buch- und Offsetdruckerei Häuser GmbH & Co. KG

Thomas Wieneritsch

Venloer Straße 1271

50829 Köln

–

–



https://haeuserdruck.de/

Bildquelle: @Häuser Druck | TW