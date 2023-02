Häußler verleiht Rasenroboter Award 2022 an Segway Navimow

Knapp 2.000 User wählen den Rasenroboter des Jahres 2022

Im Mittelpunkt der Umfrage für den Award „Rasenroboter des Jahres 2022“ standen nicht die verkauften Stückzahlen, sondern vor allem Innovation und Fortschrittlichkeit der Marke.

Vom 22.09.2022. bis zum 31.01.2023 nahmen 1.981 User bei der Wahl zum Rasenroboter des Jahres auf der Häußler-Plattform robomaeher.de teil.

Mit über 1 Million User Reichweite in 2022 ist robomaeher.de, mit den angeschlossenen Sozialen Kanälen, die wohl reichweitenstärkste Internetplattform für Rasenroboter im DACH-Raum.

Der Gewinner ist: Segway Navimow

Mit 47% der abgegebenen Stimmen gewann der Segway Navimow äußerst knapp vor Husqvarna/Gardena (45%).

Seit knapp einem Jahr vertreibt telsnig Forst- & Gartentechnik / Herkules Motorgeräte den Segway Navimow in Deutschland. Bei diesem Mähroboter ist keine Verlegung von Begrenzungskabeln im Garten erforderlich. Die zentimetergenaue Ortung und die systematischen Mähmuster erhöhen nicht nur die Effizienz, sondern lassen den Navimow auch in der Kundenbeliebtheit steigen.

Verleihung des Awards erfolgte am 7. Februar 2023 bei telsnig Forst- & Gartentechnik

Die Verleihung des ersten Häußler Rasenroboter-Awards fand am 7. Februar 2023 im Rahmen einer Mähroboterschulung bei telsnig Forst- & Gartentechnik in Fuldatal statt. Inhaber Kai Telsnig übernahm persönlich den Award von Michael Häußler und freute sich sehr darüber, dass der Segway Navimow gut angenommen wird und erfolgreich ist

VisionFence

Mit dem neuesten Feature „VisionFence“ wird der Navimow weiter in der Beliebtheit steigen. Mit einer zusätzlichen Kamera erkennt der Mäher eigenständig Objekte wie Pflanzkübel und Mauern und spart sie aus.

Alle Infos, Fotos, Videos zum Rasenroboter Award:

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen für Garten- u. Haushaltsgeräte, sowie Industriereiniger. Gegründet 1984 von Karl Häußler kümmern wir uns inzwischen mit 7 Mitarbeitern um die Belange unserer Kunden. Neben unseren Produkten wie Rasenmäher Roboter und Dampfsauger bieten wir selbstverständlich auch den Kundendienst und den Service für unsere Geräte und Maschinen an. Wir sind immer bestrebt, die Haus- u. Gartenarbeit so einfach wie möglich zu machen. Mit den Rasenrobotern und Saugrobotern können bereits Mäh- und Saugarbeiten vollautomatisch erledigt werden.

Kontakt

Häußler – Motor- u. Reinigungsgeräte

Michael Häußler

Grundweg 10

89604 Schwörzkirch

4973917726655

4973917726659

michael-haeussler@karlhaeussler.de

https://www.robomaeher.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.