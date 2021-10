Hainan/China: Fachleute aus aller Welt willkommen

Chinas Freihandelszone Hainan wirbt um internationale Talente

Mit dem “2021 Hainan Free Trade Talent Attraction Program” wirbt die Inselprovinz Hainan im Süden Chinas um Talente aus aller Welt. Die am 24. Oktober in der Provinzhauptstadt Haikou gestartete Initiative richtet ein Angebot an mehr als 1000 Hochschulen sowie studentische Vereinigungen, Netzwerke und Organisationen im In- und Ausland. Die Spitzengehälter in der ersten Tranche von 36.000 ausgeschriebenen Positionen liegen oberhalb von 350.000 US$.

Die bis Juni 2022 angesetzte Initiative steht unter der Schirmherrschaft des nationalen Ministeriums für Personalwesen und Sozialversicherung (Ministry of Human Resources and Social Security) und der Provinzregierung Hainan. Talentierte Menschen aus aller Welt und quer über alle Bereiche sollen sich angesprochen fühlen, betont Zhang Jinan als zuständiger Minister. Der Bedarf in der Freihandelszone Hainan sei groß. Entsprechend den in der Region vertretenen Kernbranchen stehen strategische Industrien und Wachstumsmärkte in den Bereichen Hightech und Spitzentechnologie im Mittelpunkt. Von besonderer Bedeutung sind die Tourismusbranche sowie innovationsgetriebene Entwicklungen in den Bereichen Technologie und Dienstleistung.

Seit Einführung des Masterplans zum Aufbau der Freihandelszone Hainan im vergangenen Jahr verzeichne die Region besonders starkes Wachstum, betont Xu Qifang, Chef der Organisationsabteilung der Hainan Provinzregierung. Die dynamische Entwicklung spiegele sich in allen wesentlichen Kenngrößen wider, vom Bruttosozialprodukt bis zu den Investitionen in Sachanlagen und dem Konsumgüterumsatz. Seit Juni 2020 seien hier 260.000 moderne Arbeitsplätze entstanden, ein Zuwachs von 391 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Zahlreiche Vergünstigungen für Spezialisten aus dem Ausland

Um die Attraktivität der Region für Fachleute zu fördern, habe Hainan seit 2018 laut Xu Qifang zahlreiche Vergünstigungen geschaffen. Sie betreffen insbesondere die Bereiche Steuern und Aufenthaltserlaubnis, aber auch den Immobilienerwerb oder Autokauf sowie das Ausbildungs- und Gesundheitswesen. Für Experten aus dem Ausland, Architekten oder Apotheker zum Beispiel, sind die Bedingungen für eine Qualifizierung in Hainan in insgesamt 38 Bereichen klar definiert. Darüber hinaus werden mittlerweile 219 im Ausland erworbene Fachqualifikationen anerkannt. Der individuelle Einkommenssteuersatz für in Hainan beschäftigte Spezialisten und Talente ist auf maximal 15 Prozent begrenzt.

Auch bei der Krankenversicherung ist die Region um attraktive Konditionen bemüht. So investiert Hainan zwischen 3000 und 10.000 Yuan (ca. 400 – 1.400 EUR) in Gruppenversicherungen für festangestellte Spezialisten. Gesonderte Initiativen widmen sich unter anderem der Rekrutierung, Förderung und Vernetzung von Talenten. Die Auszeichnung als “Hainan Excellent Talents Team” wird mit einem Arbeitskapital von bis zu 30 Millionen Yuan (ca. 4 Millionen Euro) belohnt.

Für den Aufbau und die Entwicklung der Freihandelszone sei dies eine sehr spannende Phase, betont Shen Xiaoming, Parteisekretär der Provinzregierung in Hainan. Deshalb komme den Bemühungen, Talenten ein attraktives Arbeitsumfeld zu bieten, große Bedeutung zu. Qualifizierte Menschen aus aller Welt seien hier herzlich willkommen und sollen ihre Fähigkeiten nach besten Kräften umsetzen können.

