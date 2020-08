HALEJET – Der Handdesinfektions-“Super-Dispenser” für Großveranstaltungen

Mit “HALEJET” steht Kongress- und Veranstaltungshäusern zukünftig ein bisher nicht erhältlich

gewesener Hochleistungs-Handdesinfektions-Automat zur Verfügung.

Mit “HALEJET” steht internationalen Kongress- und Veranstaltungshäusern sowie Messegeländen und Großveranstaltungen zukünftig ein bisher nicht erhältlich gewesener Hochleistungs-Handdesinfektions-Automat zur Verfügung.

Das Kerngeschäft des Innovationsteams von “HALEJET” ist die technische Unterstützung professioneller Begegnungen von Menschen auf der ganzen Welt im Sinne des fachlichen Austausches. Seit mehr als 20 Jahren betreuen die “HALEJET”- Initiatoren wissenschaftliche – zumeist medizinische – Großkongresse (1.000 – 20.000 Teilnehmer*innen) mit IT- und Logistik-Lösungen. Diese Branchen- und Location- Kenntnis setzen Sie nun auch dafür ein, zukünftig das Entstehen von Kontakt- und Flächen-Infektionsherden in Veranstaltungs-häusern durch extrem leistungsfähige, schnelle und automatisierte Handdesinfektions-Stationen zu bekämpfen.

Durch beidseitig angebrachte Sprühdüsen (“JETs”) ist “HALEJET” flexibel aufstell- und einsetzbar in den Häusern.Die beidseitigeNutzbarkeit gewährleistet bei großen Menschenmengen einen zügigen Handdesinfektions-Ablauf (“im Vorbeigehen”) in Eingangs- und Registrierungs-Areas sowie vor Catering- und Sanitärbereichen. “HALEJET” arbeitet durch seinen integrierten und aufladbaren 18V-Akku mehrere Veranstaltungstage vollkommen kabelunabhängig und besitzt ein so großes Fassungsvermögen nicht-brennbaren Desinfektionsmittels, dass bis zu 8.000 Personen mit einer Tankfüllung bedient werden können.

Grundgedanke bei dieser Entwicklung war die Beobachtung, dass die aktuell mobil eingesetzten, zumeist sehr kleinen Handdesinfektions-Spender, nur sehr langsam und oft kontaktbasiert arbeiten und es dadurch, bei einem dringend notwendigen Neustart der Veranstaltungsbranche, zu Wartezeiten und Gruppenbildungen kommen kann. Beides wäre für die Umsetzung der individuellen Hygienekonzepte sehr nachteilig und nicht im Sinne der Veranstaltungsstätten.

