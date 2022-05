Halten länger als Holz: Keter Gartenhäuser, Gartenboxen und Hochbeete aus neuen Materialien

Witterungsbeständige Ordnungsschaffer für Garten und Terrasse

Wolframs-Eschenbach, 17.05. 2022 // Harmonie ist Trumpf. Das gilt auch für den Garten. Von der Lifestyle-Marke Keter ( www.keter.com/ge_de/) gibt es deshalb jetzt DARWIN & MAPLE – eine ganze Outdoor-Familie bestehend aus Gartenhäusern, Geräteschuppen, Gartenboxen und Hochbeeten, die optisch perfekt aufeinander abgestimmt wurden. In angesagtem Anthrazitton setzten sie im Außenbereich moderne Akzente, während die Modelle in warmer Holzoptik sich dezent im Hintergrund halten. Das Besondere daran: alle DARWIN- und MAPLE Produkte bestehen aus EVOTECH™ – einem vollkommen neuen Verbundstoff, der extrem witterungsbeständig und pflegeleicht ist und dabei in Aussehen und Haptik natürlichem Holz in nichts nachsteht. Auf diese Weise harmonieren sie optisch nicht nur miteinander bestens, sondern auch mit ihrer Umgebung und bereits vorhandenen Gartenmöbeln.

Das Ergebnis ist ein ruhiger und aufgeräumter Gesamteindruck im Garten und auf der Terrasse. Denn Sets wirken immer eleganter als ein Mix aus verschiedenen Einzelteilen.

Bloggerin „Grüne Liebe“: Holz nicht immer die nachhaltigere Variante

Abschleifen, Ölen oder Malern – während Gartenmöbel und -häuser aus Holz ein gewisses Maß an Pflege erfordern, ist das bei den DARWIN Modellen nicht der Fall. Hergestellt aus wetterfestem EVOTECH™ Verbundstoff ist ein Splittern und Verwittern ausgeschlossen. Und

dank UV-Schutz bleibt auch die Farbe lange schön und leuchtend.

Deshalb hat sich Bloggerin Sandra Jägers von „Grüne Liebe“ jüngst für ein DARWIN Gartenhaus entschieden. Was für die Naturliebhaberin neben dem schnellen und einfachen

Aufbau bei der Entscheidung für das Keter Gartenhaus zählte, war die Tatsache, dass das DARWIN Modell zu 20% aus recyceltem Kunststoff besteht und zu 100 % recycelbar ist. Ihr Fazit: Holz ist nicht immer die nachhaltigere Variante bei der Materialwahl im Garten.

DARWIN Gartenboxen bringen Ordnung in den Outdoor-Bereich

Passend zum Gartenhaus gibt“s von Keter auch die passenden DARWIN Gartenboxen an: 2 Modelle mit einem Fassungsvolumen von 380 bzw. 570 Litern, ebenfalls erhältlich in angesagtem Anthrazit oder natürlichen Holzton. Sie lassen vom Spielzeug bis zum Sitzkissen alles verschwinden. Praktisch: der abschließbare Deckel ist so stabil, dass er eine zusätzliche Sitzgelegenheit für zwei Personen bietet. Und dabei nicht nur wasserdicht, sondern dank Hydraulikunterstützung trotz seiner Robustheit leicht zu öffnen.

Hochbeet MAPLE macht Gärtnern komfortabel

Tomaten das ganze Jahr über ernten und das Ganze rückenschonend: das neue Hochbeet MAPLE ergänzt die DARWIN Serie. Es steht auf einem Sockel und kann durch eine flexibel anbringbare Nylonabdeckung schnell zum Mini-Gewächshaus umgewandelt werden. Auch Setzlinge und Jungpflanzen gedeihen darin bestens, nicht zuletzt auch wegen des integrierten Bewässerungssystems für optimale Feuchtigkeit.

Curver ist Teil der Keter Gruppe und ein weltweit führender Hersteller von Aufbewahrungs- und Haushaltslösungen aus Kunststoff für den Innenbereich. Die Keter Gruppe stellt ausschließlich Produkte her, die wirklich nachhaltig sind: sie tragen zur Reduzierung der Umweltbelastung bei und sind gleichzeitig sehr funktional und erschwinglich. Aktuell verwendet kein anderes Unternehmen der Branche mehr recycelten Kunststoff als Keter. So werden beispielsweise die Curver-Serien Jute und Infinity zu 100 % aus recyceltem Kunststoff hergestellt. Und: Curver-Produkte sind keine Einwegprodukte, sondern Produkte, die sich durch eine ausgesprochene Langlebigkeit auszeichnen und frei von Weichmachern und BPA sind. Das „We Care“ Nachhaltigkeitsprogramm stellt außerdem sicher, dass sämtliche Abläufe – von Material- und Designinnovationen bis hin zu Herstellungsprozessen – verantwortungsbewusst durchgeführt werden.

