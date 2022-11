Handball-WM 2023 in Polen und Schweden – Tickets & Reisen

„Fan“tastische Reisepakete zur Handball-WM 2023 von dem Spezialisten für Sportreisen – Vietentours.

Handball-WM 2023 in Polen und Schweden: vom 11. bis 29. Januar 2023 teilen sich die beiden Gastgeber Schweden und Polen die Austragung der 28. IHF Handball-Weltmeisterschaft der Männer. Dynamik, Spannung pur, viele schnelle Tore, knappe Entscheidungen und nicht zuletzt die enthusiastischen Fans werden für eine einzigartige und atemberaubende Atmosphäre in den Handball-Arenen sorgen. Der Spezialist für Handball-Fanreisen Vietentours bietet wieder hochattraktive Reisepakete inkl. Handball-WM Tickets 2023 an, und folgt der deutschen Handball-Nationalmannschaft – von der Vorrunde bis, so die Hoffnung aller Fans, zum Finale im schwedischen Stockholm.

Handball-WM 2023 – Vorrunde in Kattowitz

Die DHB-Auswahl startet mit seinen drei Vorrunden-Spielen in Kattowitz (Katowice). Dort muss sich die deutsche Mannschaft den Gruppengegnern Serbien, Katar und Algerien stellen. Keine leichte, aber eine lösbare Aufgabe. Zieht die Nationalmannschaft in die Hauptrunde ein, bleiben die deutschen Handballer und die Gäste von Vietentours in dem sehenswerten polnischen Städtchen, das malerisch von Wald umgeben ist und für seine Besucher eine Vielzahl von interessanten Freizeitmöglichkeiten bereithält: Antiquitäten- und Second Hand-Markt, historische Sehenswürdigkeiten, schlesisches Museum, Shopping in der Innenstadt, um nur einige der Highlights zu nennen. Wer sich zwischen den WM-Spielen den kulinarischen Genüssen zuwenden möchte: Polnische Spezialitäten schlemmt man in Kattowitz nahezu an jeder Ecke – in den typischen Restaurants oder beim schmackhaften, authentischen Streetfood, das weit mehr als die traditionellen Teigtaschen, die Pierogi, kennt. In der bekannten Straße „Mariacka“ gibt es zudem jede Menge Bars und einige Clubs.

Handball-WM 2023 – Viertel- und Halbfinale in Danzig

Sollte die deutsche Handball-Nationalmannschaft nach der Hauptrunde das Viertelfinale erreichen, geht es mit Vietentours vom 24. bis 28. Januar weiter an die Ostseeküste, – in die besonders reizvolle Hafenstadt Danzig. Die altehrwürdige, ehemalige Hansestadt ist allein für sich eine Reise wert. Mit seinen prachtvollen Patrizierhäusern, der romantischen Altstadt und der einzigartigen Mischung aus Historie und Moderne gilt Danzig als eine der schönsten Städte Polens. Bei einem Erfolg der Nationalmannschaft im Achtelfinale findet das Halbfinale für die deutschen Handballer ebenfalls in Danzig statt. Das Finale der Handball-Weltmeisterschaft 2023, im besten Fall ebenfalls mit deutscher Beteiligung, wird dann in der schwedischen Hauptstadt Stockholm ausgetragen.

Handball-WM-Reisen 2023 – Tickets und Vietentours-Extras

Zwischen den Handball-WM-Spielen sorgt Vietentours in allen Reisepaketen mit zusätzlichen Leistungen für das Wohl seiner Gäste – mit fast 40 Jahren Erfahrung und dem typischen familiären Vietentours-Feeling: Welcome-Dinner, Stadtrundfahrten und Ausflüge runden das einmalige Erlebnis der Handball-Weltmeisterschaft 2023 ab. Die Reisepakete können im Übrigen miteinander kombiniert werden, – die Handball-WM-Tickets sind dabei inklusive und die Vietentours-Reiseleitung ist immer vor Ort.

Erlebnis Vietentours – der Spezialist für Events & Sportreisen

Wer sich für die Fanreisen zur Handball-Weltmeisterschaft 2023 in Polen und Schweden interessiert, findet auf der Website des Veranstalters für Sporteventreisen weitere Informationen zu den eingeschlossenen Leistungen und den Preisen der einzelnen Reisepakete: www.vietentours.com

Vietentours mit Sitz in Düsseldorf gehört in Deutschland zu den führenden Veranstaltern im Bereich Sportreisen & Hospitality. Tickets und/oder Reisen zu den Top-Sportevents weltweit – vom Super Bowl bis zur Fußball-WM. Incentives, Gruppenreisen und Sporteventreisen in familiärer Atmosphäre sind eines der Markenzeichen von Vietentours.

