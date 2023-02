Handelsblatt verdeutlicht, was zum Verkaufserfolg einer Immobilie beiträgt

Das Handelsblatt veröffentlicht am 25.11.2022 einen Artikel, der verdeutlicht, warum ein Makler an der Seite des Immobilienverkäufers wertvoll ist. Dazu verweist das Handelsblatt auf City Immobilienmakler Hannover als kompetente Profis.

In der Regel verkauft man eine Immobilie nur ein Mal im Leben. Daher mangelt es natürlich an Fachwissen aufseiten des Verkäufers, so das Handelsblatt. Des Weiteren spielen häufig viele Emotionen in den Verkauf, gerade, wenn man die Immobilie selbst bewohnt hat oder in ihr aufgewachsen ist.

Da es beim Immobilienverkauf um große Summen Geld geht, empfiehlt das Handelsblatt, sich einen erfahrenen Immobilienmakler an die Seite zu holen, bei dem Kundennähe, Transparenz und Problembewusstsein im Vordergrund stehen. Zudem sind hervorragendes Fachwissen, Verhandlungsgeschick, ortsbezogene Marktkenntnisse, professionell gestalteter Verkaufsprozess und rechtliches Wissen unabdingbar.

Immobilienmakler für Hannover

Viele unterschätzen den enormen Zeitaufwand, den ein Immobilienverkauf mit sich bringt: Papiere und Gutachten besorgen, Vermarktung, Besichtigungen, Verhandlungen. Da gehen viele Stunden ins Land, die nicht jeder hat.

Das Handelsblatt sprach mit Markus Meyer von City Immobilienmakler Hannover, was sein Maklerbüro auszeichnet. Dabei betont er, wie wichtig es ist, dass jeder Kunde seine individuelle Beratung ohne Zeitdruck bekommt. Die Makler arbeiten immer transparent, sodass der Kunde jeden Schritt beim Verkaufsprozess nachvollziehen kann. Fragen und persönliche wirtschaftliche Situationen werden immer und zu jeder Zeit ernst genommen.

Natürlich steht es jedem Kunden frei, sich mehrere Maklerangebote einzuholen und externe Professionen wie Anwälte und Sachverständige mit ins Boot zu holen. Den Profis von City Immobilienmakler Hannover liegt weit mehr als nur der schnelle Verkauf der Immobilie am Herzen.

Natürlich hat das Maklerbüro City Immobilienmakler Hannover auch eine Haftpflichtversicherung, um vor allen Fehlern gewappnet zu sein. Zudem bieten sie Kunden die bestmögliche Transparenz im Verkaufsprozess und neue Methoden wie Home Staging zum besseren Verkauf der Immobilie.

Kunden von City Immobilienmakler Hannover schätzen, laut Handelsblatt, das Eingehen auf Wünsche und das lösungsorientierte Handeln der Profis

City Immobilienmakler Hannover

Kurt-Schumacher-Straße 25

30159 Hannover

Niedersachsen

0511 13221100

info@city-immobilienmakler.de

https://www.handelsblatt.com/adv/firmen/makler-hannover.html



City Immobilienmakler Hannover – Wir sind das Maklerunternehmen, was Sie suchen! Bei uns gilt Klasse statt Masse, weshalb wir uns wirklich Zeit für Sie und Ihr Anliegen nehmen.

City Immobilienmakler Hannover

Winfried Wengenroth

Kurt-Schumacher-Straße 25

30159 Hannover

0511 13221100

0511 13221120

info@city-immobilienmakler.de

https://www.sueddeutsche.de/firmen-eintraege/immobilienbewertung-hannover.html

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.