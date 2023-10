Handelsimmobilien: REBA IMMOBILIEN AG

REBA IMMOBILIEN AG: Experten für den off-market An- und Verkauf von Nahversorgungs- und Fachmarktimmobilien

REBA IMMOBILIEN AG erweitert ihr Portfolio um Handelsimmobilien: Experten für den off-market An- und Verkauf von Nahversorgungs- und Fachmarktimmobilien

Die REBA IMMOBILIEN AG, ein renommiertes Immobilienunternehmen im Bereich der off market Immobilienberatung und -vermittlung, setzt ihren Expansionskurs fort und gibt die Erweiterung ihres Portfolios um Handelsimmobilien wie Nahversorgungs- und Fachmarktimmobilien bekannt. Das Unternehmen hat sich bereits einen Ruf als Experte im off-market An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz erworben.

Die REBA IMMOBILIEN AG begegnet der wachsenden Nachfrage ihrer Kunden mit einer dedizierten Abteilung, die sich auf den Markt für Handelsimmobilien, Nahversorgungs- und Fachmarktimmobilien, spezialisiert hat. Diese Immobilienkategorie umfasst Supermärkte und Nahversorger, Einkaufszentren und Fachmarktzentren sowie Baumärkte, die eine wichtige Rolle in der Nahversorgung und dem täglichen Leben der Bevölkerung spielen.

Mit langjähriger Erfahrung und tiefgreifendem Branchenwissen bietet das Team der REBA IMMOBILIEN AG ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen für den diskreten An- und Verkauf von Handelsimmobilien. Die Experten des Unternehmens arbeiten eng mit Investoren, Eigentümern und Entwicklern zusammen, um off-market Transaktionen zu erleichtern, bei denen Diskretion und Vertraulichkeit oberste Priorität haben.

„Die Erweiterung unseres Portfolios um Handelsimmobilien ist ein strategischer Schritt, um den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden und unser Dienstleistungsangebot weiter zu diversifizieren“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG. „Wir stehen Eigentümern und Entwicklern in diesem Marktsegment als kompetenter Partner zur Verfügung und freuen uns darauf, unseren Kunden bei ihren Transaktionen in diesem Bereich erfolgreich zur Seite zu stehen.“

Die REBA IMMOBILIEN AG hat bereits erfolgreich eine Reihe von Handelsimmobilientransaktionen abgeschlossen und verfügt über ein breites Netzwerk von Kontakten in der Branche. Das Unternehmen baut jetzt sein Engagement im Bereich der Handelsimmobilien weiter aus und bietet erstklassigen Service und exzellente Ergebnisse für ihre Kunden.

Für weitere Informationen über die Dienstleistungen der REBA IMMOBILIEN AG im Bereich Handelsimmobilien und für Anfragen steht das Unternehmen gerne zur Verfügung.

Die REBA IMMOBILIEN AG agiert im Bereich der Immobilienberatung und diskreten off-market Immobilienvermittlung. Mit einem erfahrenen Team von Experten bietet das Unternehmen umfassende Dienstleistungen im Bereich des diskreten An- und Verkaufes von Gewerbeimmobilien.

Die REBA IMMOBILIEN AG hat sich auf den Off-Market Immobilienbereich spezialisiert und zeichnet sich durch Diskretion, Fachwissen und erstklassigen Service aus. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in der Schweiz, Repräsentanzen in Deutschland und ist national sowie international tätig.

www.reba-immobilien.ch

Über die REBA IMMOBILIEN AG: Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Durch den Einstieg der REBA IMMOBILIEN AG als 50%iger Gesellschafter bei der Vinson Metallbau GmbH werden auch Metallbauarbeiten aller Art umgesetzt.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

