Handgefertigter Schmuck online bestellen: Darauf ist zu achten

So verlaufen Online-Schmuckbestellungen pannenfrei und zufriedenstellend

Man muss nicht immer vor Ort sein, um handgefertigten Schmuck kaufen zu können. Heutzutage ist handgefertigter Schmuck auch unkompliziert online zu erwerben. Allerdings sollte man für einen ungetrübten Kauf als Kunde einige Punkte beachten.

Handgefertigter Schmuck als traditionelles Kunsthandwerk trifft auf moderne Technik

Das einzig Stetige ist der Wandel – das trifft auch auf das ehrwürdige Handwerk des Goldschmiedes zu, weiß Nico Farrell, Goldschmied und Geschäftsführer von New Creations. „Früher war handgefertigter Schmuck den Reichen und Mächtigen vorbehalten. Heute dagegen können sich auch normale Menschen handgefertigten Schmuck in guter Qualität leisten.“ Auch das Berufsbild des Goldschmieds hat sich verändert. Modernste Technik wie zum Beispiel 3D-Drucker und Stereomikroskope kommen zum Einsatz, um noch präzisere und beeindruckendere Ergebnisse zu erzielen. Doch im Zentrum der Schmuckfertigung stehen nach wie vor Erfahrung, Kunstfertigkeit und die sichere Hand des Goldschmieds. Selbst beim Kauf hat sich vieles verändert, denn heutzutage lässt sich mit wenigen Mausklicks handgefertigter Schmuck im Internet erwerben.

Tipps für reibungslose Online-Bestellungen von handgefertigtem Schmuck

Soll das Schmuckstück ein Geschenk sein, muss es zum Beschenkten passen. Wer bei der Online-Bestellung Farbvorlieben, Augen- und Haarfarbe und bevorzugte Stile des späteren Trägers berücksichtigt, macht der beschenkten Person eher eine Freude als jemand, der nach seinem eigenen Geschmack aussucht. Ein Ringmaß ist unverzichtbar, um die exakte Ringgröße zu ermitteln. New Creations bietet akkurate Maße an, mit denen die Ringgröße für jeden Finger sicher festgestellt werden kann. So ist es praktisch ausgeschlossen, dass ein via Internet bestellter Ring nicht passt. Beratungsgespräche helfen bei Online-Bestellungen ebenfalls, die richtige Wahl zu treffen. Im persönlichen Gespräch lassen sich oft viele Fragen in kurzer Zeit klären und Anlässe für spätere Reklamationen vermeiden. Gerade wer unschlüssig ist, sollte das Beratungsgespräch nutzen, um wichtige Kaufentscheidungen zu treffen. Unverzichtbar ist der telefonische Austausch, wenn handgefertigter Schmuck nach eigenen Entwürfen entstehen soll. „Dann ist eine enge Abstimmung zwischen dem Kunden und der Werkstatt nötig. Und dazu ist das persönliche Gespräch der direkteste und unkomplizierteste Weg“, weiß Nico Farrell.

Ob individueller, handgefertigter oder Unikatschmuck, New Creations bietet ein großes Spektrum für Frauen und Männer! Mit Hilfe von CAD-Software werden virtuelle 3D-Modelle erstellt und durch traditionelle Handwerkskunst angefertigt.

