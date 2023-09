Handlich, sicher und vielseitig: Die neue Akku-Gehölzsäge von Metabo

– Kompakt und leistungsstark

– Einfache und sichere Anwendung

– In Kombination mit dem Teleskopstab erledigt die Gehölzsäge auch den Baumschnitt in der Höhe

Nürtingen, September 2023: Metabo erweitert seine Motorsägen-Produktfamilie um eine neue leistungsstarke Akku-Gehölzsäge. Die MS 18 LTX 15 ist ideal für den Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern sowie für Grünschnittarbeiten. Ob für Einsätze im Garten- und Landschaftsbau oder für private Nutzer: Die kompakte und nur 1,6 Kilogramm (ohne Akkupack) leichte Maschine hat eine nutzbare Schnittlänge von 15 Zentimetern. „Der Rückschnitt von Sträuchern und Bäumen mit einer handelsüblichen Astsäge oder -schere ist meist zeitaufwändig und kräftezehrend. Abhilfe schafft die MS 18 LTX 15. Unsere Akku-Gehölzsäge ist wie eine Mini-Kettensäge, die gut in der Hand liegt und die jeder einfach und sicher bedienen kann“, sagt Produktmanagerin Ines Unterkircher und fügt hinzu: „Mit der neuen Akku-Gehölzsäge stellen wir unser Garten-Portfolio nun noch breiter auf. Bei uns gibt es die passenden Akku-Maschinen für zahlreiche Anwendungen – von der Rasenpflege über die Be- und Entwässerung bis hin zur Baum- und Strauchpflege.“

Kompakt, aber leistungsstark

Mit einem vollgeladenen 18-Volt-Akkupack (2.0 Amperestunden) schafft die MS 18 LTX 15 bis zu 60 kraftvolle Schnitte in Hartholz mit einem Durchmesser von 80 Millimetern. Sie hat eine konstant hohe Kettengeschwindigkeit von fünf Metern pro Sekunde und sorgt auch unter Last für einen schnellen Arbeitsfortschritt und ein sauberes Schnittbild. Dank des Schnellverschlusses und des Spannwerkzeugs, das jederzeit griffbereit im Gehäuse verstaut ist, können Anwender die Sägekette leicht wechseln und spannen. Das ergonomische Design ermöglicht eine unkomplizierte Handhabung und die gummierten Griffbereiche sorgen für extra Sicherheit. „Um die Gehölzsäge so leicht und kompakt wie möglich zu gestalten, haben wir auf einen integrierten Öltank verzichtet – dieser würde zu einem höheren kopflastigen Gewicht führen. Das in einer praktischen Dosierflasche mitgelieferte Bio-Sägekettenhaftöl ermöglicht den Auftrag des Öls direkt auf die Kette vor Arbeitsbeginn binnen weniger Sekunden“, erklärt Unterkircher.

Sicher und flexibel

„Die Sicherheit unserer Anwender hat für uns oberste Priorität. Wir haben die Säge deshalb mit einer Schutzhaube, einem Griffschutz und einem Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Starten ausgestattet. Unsere rückschlagarme 1/4″ Sägekette sorgt zudem für geringe Vibration und sichere Schnitte“, betont Unterkircher.

Mit dem als Zubehör erhältlichen Teleskopstab MS, der variabel von 120 bis zu 180 Zentimetern verlängerbar ist, können Anwender die neue Akku-Gehölzsäge in Sekundenschnelle wie einen Hochentaster für den Baumschnitt in der Höhe verwenden. Dazu einfach die Säge an der Schiebesitz-Verbindung anbringen und mit der Schraube sichern.

Die Akku-Gehölzsäge ist Teil des 18-Volt-Systems von Metabo und ergänzt die markenübergreifende Akku-Allianz CAS (Cordless Alliance System). Innerhalb von CAS sind derzeit mehr als 300 Maschinen von mehr als 30 unterschiedlichen Herstellern mit einem Akku kompatibel und beliebig kombinierbar.

Die Metabowerke GmbH in Nürtingen ist ein traditionsreicher Hersteller von Elektrowerkzeugen für professionelle Anwender aus den Kernzielgruppen Metallhandwerk und -industrie sowie Bauhandwerk und Renovierung. Metabo steht für leistungsstärkste Akku-Werkzeuge und ist mit seiner LiHD-Technologie führender Anbieter im Akkusegment. So hat Metabo seine Vision der Kabelfreien Baustelle zur Wirklichkeit gemacht. Die LiHD-Technologie ist zudem die Basis des Akku-Systems CAS (Cordless Alliance System), das Maschinen und Elektrowerkzeuge verschiedener, branchenspezifischer Hersteller umfasst. Unter dem Markennamen Metabo bietet der Vollsortimenter Maschinen und Zubehör für alle gängigen Anwendungen, aber auch Kompetenzprodukte und Systemlösungen für spezielle Anforderungen. Das Metabo Programm umfasst außer dem umfangreichen Sortiment an Akkugeräten auch kabelgebundene Netzmaschinen und Druckluftwerkzeuge. 1924 im schwäbischen Nürtingen gegründet, ist Metabo heute ein mittelständisches Unternehmen, das außer am Stammsitz Nürtingen auch im chinesischen Shanghai produziert. 25 Vertriebsgesellschaften und mehr als 100 Importeure sichern die internationale Präsenz. Weltweit arbeiten rund 2.000 Menschen für Metabo. Sie haben im Geschäftsjahr 2018 (April 2018 bis März 2019) einen Umsatz von 493 Millionen Euro erwirtschaftet. Mehr über das Unternehmen Metabo und seine Produkte unter www.metabo.com

