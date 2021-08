Handwerker-Homepage in fünf Minuten konfiguriert

Basis-Homepage für Handwerker innerhalb von 24 Stunden verfügbar / Seite in fünf Minuten im Webshop von GARANT Bad + Haus konfiguriert / Komplett mit Logo und Kontaktmöglichkeiten / Juristische Fettnäpfchen umgangen.

Am Anfang stand eine Wette: Ann-Katrin Schmedt ist als junge Kundenmanagerin und Digital Native bei Garant Bad + Haus davon überzeugt, dass es möglich sein müsse, eine Handwerker-Homepage innerhalb von 24 Stunden verfügbar zu machen. Zudem soll sie bei der Bestellung im Webshop innerhalb von fünf Minuten vom Handwerker zu konfigurieren sein. Geschäftsleiter Marc Schulte hielt – “auch aus Gründen der Motivation” – dagegen und verlor prompt die Wette um eine Flasche Schaumwein. Schmedt hat sich mit Till Kappelhoff einen ebenso jungen Partner im GARANT Marketing gesucht und das Projekt auf eigene Faust vorangetrieben, das jetzt wirklich im Angebot der Verbundgruppe eingelistet ist: Eine individuelle Basis-Homepage in Firmenfarben mit Logo und Themenbildern, im modernen Stil mit den individuellen Schwerpunktthemen des Handwerksunternehmens, voll verlinkt mit E-Mail-Adressen und Ansprechpartnern. Und das Wichtigste: Alle juristischen Fettnäpfchen in Sachen Wettbewerbs- und Datenschutzrecht werden umgangen und auch das Aufsetzen des Homepage-Servers gehört zum Service. Die Verbundgruppe erweitert damit ihr Homepage-Sortiment um eine Plug & Play Lösung.

Die Einsatzbereiche dieser Instant-Homepage beschränken sich nicht nur auf Betriebe, die mit ihrer aktuellen Lösung unzufrieden sind und schnelle Abhilfe ohne monatelange Entwicklungszeiten suchen. Ann-Katrin Schmedt: “Die Seite ist so flexibel, dass ein Unternehmen damit auch bestimmte Leistungsmerkmale thematisieren kann, die sonst zu kurz kommen – regeneratives Heizen zum Beispiel.” Ist die Homepage innerhalb eines Tages aufgesetzt, ist sie natürlich weiter ausbaufähig und das verwendete Redaktionssystem lässt auch die Aktualisierung durch den Handwerker selbst zu.

Die GARANT Gruppe ist die wachstumsstarke Einkaufs- und Marketing-Verbundgruppe für den Mittelstand. In den Geschäftsfeldern Küchen, Wohnen, Schlafen sowie Bad + Haus unterstützen die GARANT Spezialverbände über 1.800 Fachhandels- und Fachhandwerksbetriebe in Deutschland in allen Bereichen der Unternehmensführung. Führende Einkaufskonditionen, exklusive Kollektionsmarken, zielgerichtete Marketingkonzeptionen und ein breites Dienstleistungsportfolio stärken den aktiven GARANT Partner als Unternehmer in seiner Region. Die GARANT Gruppe ist Teil der internationalen GARANT Group, die in derzeit 8 Ländermärkten weltweit vertreten ist.

Bildquelle: @GARANT Bad + Haus