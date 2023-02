Handz.on schließt ISO-27001-Zertifizierung erfolgreich ab

Kunden des Münchner IT-Dienstleisters profitieren ab sofort von offiziell attestierter, höchster Informationssicherheit ihrer Daten

München, 06.02.2023: handz.on ist seit Januar 2023 ISO-27001 zertifiziert und unterstreicht damit seine Spezialisierung im Bereich Informationssicherheit. Dem IT-Dienstleister eröffnet die Zertifizierung durch den TÜV Rheinland jetzt noch besseren Zugang zu besonders sicherheitssensiblen Kunden, die ab sofort die offizielle Bestätigung haben, mit handz.on einen starken Partner für ihre kritischen Informationswerte an der Seite zu haben.

Die Zertifizierung nach ISO 27001 ist die international führende Norm für Informationssicherheits-Managementsysteme (ISMS) und damit die wichtigste Cyber-Security-Zertifizierung. Sie bietet Unternehmen einen systematischen und strukturierten Ansatz zur Planung, Umsetzung, Überwachung sowie Verbesserung der betrieblichen Informationssicherheit und trägt dazu bei, vertrauliche Daten optimal zu schützen.

Unternehmen, die sich erfolgreich zertifizieren wollen, müssen alle für die Informationssicherheit relevanten Prozesse genau festgelegt haben – beginnend bei der Klassifizierung von Informationen und einem Verzeichnis dieser Informationswerte bis hin zu den entsprechenden, unterstützenden Systemen. Außerdem gilt es, eine erfolgreiche Implementierung und Verwendung eines Informationssicherheits-Risikomanagements sowie die Definition der Behandlung potenzieller Vorfälle sicherzustellen. Ein besonderes Augenmerk des ISO-Standards liegt darüber hinaus auf der kontinuierlichen Optimierung der Prozesse sowie der Sensibilisierung des gesamten Personals.

„Die Informationssicherheit steht für uns seit jeher im Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeit“, erklärt Markus Obser, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von handz.on. „Das spiegelt sich insbesondere in unserem integrativen Beratungsansatz wider, der bei jeder Herausforderung im Enterprise Servicemanagement oder Assetmanagement permanent und von Beginn an auch die Fragestellungen bzgl. Datenschutz und Informationssicherheit berücksichtigt. Die ISO-Zertifizierung unterstreicht unseren Sicherheitsanspruch und verschafft unseren Kunden die Gewissheit, dass unsere Geschäftsprozesse den höchsten Standards an die Informationssicherheit entsprechen“, so Obser weiter.

handz.on ist ein IT-Dienstleister mit Sitz in München und Dortmund, der sich auf die Bereiche Enterprise Service Management und Informationssicherheit spezialisiert hat. Das Besondere des Unternehmens ist sein nachhaltiger, dualer Ansatz aus Beratung und Entwicklung. Dabei erarbeitet handz.on nur in den Bereichen Software, in denen es auch über Beratungskompetenz verfügt und bietet für seine Fokusthemen auch eigene Software-Lösungen an, die den operativen Alltag optimieren. Aufgrund der Vielzahl der umgesetzten Projekte profitieren Kunden von einer fachlich fundierten, realistischen Aufwandseinschätzung und mehrstufigen Angeboten, die eine genaue Budgetierung zulassen und einen schnellen und sicheren Projektstart gewährleisten. Weitere Informationen gibt es unter: https://www.on.de

