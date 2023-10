Hanna-Sophie Welker ist neue Geschäftsführerin der German Speakers Association

Hanna-Sophie Welker, seit Anfang 2022 in der Geschäftsstelle des GSA e.V. in München aktiv, hat zum 1. Oktober die Geschäftsführung des Deutschen Rednerverbandes übernommen.

(München) Hanna-Sophie Welker, seit Anfang 2022 in der Geschäftsstelle des GSA e.V. in München aktiv, hat zum 1. Oktober die Geschäftsführung des Deutschen Rednerverbandes übernommen. Die studierte Theaterwissenschaftlerin und Kulturmanagerin tritt die Nachfolge von Klaus Dombrowski an, der nach sieben Jahren an der Spitze des führenden Netzwerkes für Professional Speaking in den Ruhestand geht.

Mit Hanna-Sophie Welker übernimmt eine Fachfrau für die Welt der Bühne, für Kultur, Event- und Künstlermanagement die Leitung der GSA Geschäftsstelle. Der Werdegang der gebürtigen Münchenerin führte sie durch alle Disziplinen der Bühnenlandschaft. Sie machte zunächst ihren Magister in Theaterwissenschaft, Philosophie und Neuere deutsche Literatur an der LMU München und schloss dann 2013 ihr zweites berufsbegleitendes Diplomstudium zum Executive Master in Arts Administration an der Universität Zürich ab; das Ganze flankiert mit Assistenzen, Hospitanzen und Produktionsleitungen bei Film, Theater und Oper u.a. bei renommierten Regisseuren wie Peter Konwitschny und George Tabori.

Nach freien Engagements als Regieassistentin arbeitete sie seit 2012 im Künstlerischen Betriebsbüro des Residenztheaters München sowie als Mitarbeiterin der Schauspieldirektion bei der Stiftung Staatstheater Nürnberg. Seit 2017 war sie als selbstständige Kulturmanagerin in den Bereichen Veranstaltungskonzeption- und Management und in der Moderatoren-, Künstler- und Speakerbetreuung aktiv, bevor sie 2022 in die Geschäftsstelle der GSA wechselte.

Die German Speakers Association e.V. ist der führende Berufsverband für professionelle Redner, Trainer und Coaches im deutschsprachigen Raum. Über den Dachverband Global Speakers Federation (GSF) ist die GSA mit mehr als 6.000 Experten im Netzwerk weltweit verbunden. Sie vereint Experten der verschiedenen Sparten, die eines gemeinsam haben: die Wissensvermittlung an ein Publikum. Mit der GSA wurde ein Berufsverband für professionelle Speaker geschaffen, um von den Besten zu lernen, Ideen und Erfahrungen auszutauschen sowie dem Wert der Rede in der Gesellschaft Anerkennung zu verschaffen. https://germanspeakers.org/

