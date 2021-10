Hannes Kernert: Diamanten als perfekte Kapitalanlage

ei Hannes Kernert und 5C-Diamant sicher Anlagediamanten kaufen

Der Dresdner Geschäftsmann Hannes Kernert kennt die Problematik nur zu gut: wie kann man heutzutage noch Kapital gewinnbringend anlegen? Das Auf und Ab an den Aktienmärkten ist ein nervenaufreibendes Geschäft, dem sich nicht jeder aussetzen möchte. Selbst Edelmetalle wie Gold und Silber sind Schwankungen ausgesetzt, die einen kurzfristigen Verkauf eher nicht ratsam machen. Wie also kann man Geld anlegen, das sicher seinen Wert behält und diesen langfristig sogar noch steigern kann? Und wo das Kapital im Zweifelsfall schnell wieder zur Verfügung steht? Hannes Kernert von der AVESTA REAL Beteiligungs- und Immobilien GmbH hat für diese verständlichen Kundenwünsche eine perfekte Lösung gefunden. Über das 5C-Diamant Handelsportal bietet er ausgewählte Anlagediamanten, die der Kunde einfach und sicher erwerben und auch wieder veräußern kann.

– Was sind Anlagediamanten?

– Sind Diamanten eine gute Wertanlage?

– Können Diamanten an Wert verlieren?

– Welche Diamanten eignen sich als Anlage?

– Wie erkennt man als Laie den Wert eines Diamanten?

– Was sind die 5Cs von Diamanten?

– Wo kann man Anlagediamanten erwerben?

– Wie funktioniert das 5C-Diamant Handelsportal?

WAS SIND ANLAGEDIAMANTEN?

Anlagediamanten, wie sie Hannes Kernert über die Plattform 5C-Diamant anbietet, gehören zu den mobilen Sachwerten. Es handelt sich dabei um lose Diamanten von höchster Qualität, die nicht zu Schmuck verarbeitet wurden. Aufgrund ihres Wertes, den Diamanten nie verlieren, sondern nur steigern können, erfahren Diamanten eine immer größer werdende Beliebtheit bei Anlegern. Das Ziel ist dabei nicht, innerhalb kürzester Zeit bei großem Risiko eine Vermehrung des Vermögens zu erreichen, sondern vielmehr das Vermögen gegen Inflation langfristig abzusichern.

SIND DIAMANTEN EINE GUTE WERTANLAGE?

Die Erfahrung hat Hannes Kernert gezeigt, dass der Preis von Diamanten sich weitaus weniger sprunghaft entwickelt als Aktien oder Gold, die starken Preisschwankungen unterliegen. Die Preise von Diamanten entwickeln sich etwas langsamer, dafür aber stabiler. Von Krisen aller Art bleibt ihr Wert dabei unberührt. Im Gegenteil, in den letzten fünfzehn Jahren erlebten die Preise für Diamanten – je nach Steingröße und Steintyp – eine Steigerung zwischen 20 und 30 Prozent. Kein anderes Anlageprodukt brachte seinen Anlegern mehr Rendite. Hannes Kernert geht außerdem davon aus, dass Diamanten ihr volles Preispotenzial längst noch nicht entfaltet haben.

KÖNNEN DIAMANTEN AN WERT VERLIEREN?

Im Vergleich zu anderen Sachwerten, wie zum Beispiel Immobilien, unterliegen Diamanten keinem Verschleiß und erfordern keinerlei Unterhaltskosten, weil sie klein sind und verhältnismäßig einfach gelagert werden können. Dies, weiß Hannes Kernert, ist ein Grund dafür, dass sie ihren einmal festgelegten Wert nie mehr verlieren. Die Erfahrung des Handels über die 5C-Diamant Plattform zeigt außerdem, dass Anleger davon profitieren, dass Diamanten in der Regel eine steuerneutrale Anlage sind und keine Kapitalertragsteuer mit sich bringen.

WELCHE DIAMANTEN EIGNEN SICH ALS ANLAGE?

Da nicht jeder Diamant als Wertanlage zu empfehlen ist, bietet Hannes Kernert über das 5C-Diamant Handelsportal nur ausgewählte Diamanten an. Je nachdem, ob der Anleger mehr auf schnellen Wiederverkauf (Fungibilität) oder auf langfristige Wertentwicklung setzen möchte, lassen sich grundsätzlich drei Anlagemöglichkeiten unterscheiden:

– Hohe Fungibilität. Am leichtesten lassen sich Diamanten mit folgenden Eigenschaften wieder verkaufen, da der Markt für diese Art Diamanten stets groß ist: Brillanten (die populärste aller Schliffformen), GIA-zertifiziert, 0,5 bis 2 Karat.

– Auf Wertstabilität setzen. Diamanten, die in allen Bereichen Spitzenwerte erreichen, besitzen die höchste Wertstabilität. Unter Umständen ist der Markt für diese Steine begrenzter, Die höchste Wertstabilität bei geringfügig geringerer Liquidität, da noch seltener, erreichen Diamanten, die jeweils in allen Bereichen Spitzenwerte erreichen. Allerdings ist der Markt für diese Steine unter Umständen kleiner. Das Gewicht dieser Steine beträgt 1 bis 3 Karat.

– Große Steine, große Preissteigerung. Die Anlage in große Qualitäts-Diamanten von mehr als 3 Karat hat in den vergangenen Jahrzehnten die höchste Preissteigerung erfahren. Sie sind allerdings, nicht zuletzt wegen ihres entsprechend hohen Einzelpreises, nicht so schnell und einfach zu veräußern wie kleinere Diamanten.

WIE ERKENNT MAN ALS LAIE DEN WERT EINES DIAMANTEN?

Als Laie sollte man sich nie auf sein eigenes Auge verlassen, warnt Experte Hannes Kernert. Bei der Bewertung von Diamanten kommt es auf Farbe, Schliff, Reinheit und Gewicht an. Die Übergänge sind dabei fließend, und ein ungeübter Blick kann schnell Eigenschaften übersehen, die am Ende einen ganz anderen Wert des Steins ermitteln als erwartet. Besser ist es daher, sich stets auf Fachleute zu verlassen, deren geschultes Auge jeden Einschluss und jede Farbnuance erkennen kann. Aus diesem Grund bietet Hannes Kernert über das 5C-Diamant Handelsportal nur Steine an, die professionell klassifiziert und zertifiziert wurden und deren Preise dem tatsächlichen Wert in jedem Fall entsprechen.

WAS SIND DIE 5CS VON DIAMANTEN?

Die klassische Bewertung von Diamanten erfolgt nach den 4Cs: Color, Cut, Clarity, Carat – also Farbe, Schliff, Reinheit und Karat. Hannes Kernert hat dem noch ein weiteres C hinzugefügt, welches für ihn neben den anderen Eigenschaften für maßgeblich zur Bewertung von Diamanten ist: Certificate, das Zertifikat. Über sein Handelsportal 5C-Diamant werden nur Diamanten angeboten, welche die höchsten Qualitätsmerkmale aufweisen und außerdem international anerkannte Zertifikate besitzen. Ein Diamant, welcher keines der gängigen Zertifikate besitzt, sollte auf keinen Fall erworben werden, betont Hannes Kernert.

WO KANN MAN ANLAGEDIAMANTEN ERWERBEN?

Grundsätzlich sollte der Anleger darauf achten, dass er seine Anlagediamanten bei einem seriösen, professionellen Diamantenhändler erwirbt. Ein Juwelier oder ein Goldschmied sind weniger im Handel mit Diamanten geschult und können daher nicht jene Expertise anbieten, die ein professioneller Händler bietet, erläutert Hannes Kernert. Das Handelsportal 5C-Diamant bietet außerdem eine Plattform, über die man als Käufer eine Auswahl aus hochqualitativen, zertifizierten Steinen treffen kann.

WIE FUNKTIONIERT DAS 5C-DIAMANT HANDELSPORTAL?

Nachdem der Käufer über das 5C-Diamant Portal entschieden hat, welche Art und welche Menge von Steinen er erwerben möchte, erhält er eine schriftliche Bestätigung, in der alle ausgewählten Kriterien nochmals definiert sind. Die passenden Anlagediamanten werden dann bei 5C-Diamant ausgesucht und nach Überweisung des Rechnungsbetrags mit den zugehörigen Zertifikaten eingekauft. Vor dem Versand an den Käufer werden die Diamanten nochmals eingehend geprüft und anschließend mit einem zuverlässigen Werttransport an den Käufer versandt. Die Steine können selbstverständlich auch persönlich bei 5C-Diamant abgeholt werden. 5C-Diamant garantiert bei der Verkaufsabwicklung höchste Sicherheitsvorkehrungen und Diskretion, was die Kunden bei 5C-Diamant insbesondere schätzen, weiß Hannes Kernert.

Anlagediamanten kaufen Sie sicher und günstig bei 5C-Diamant.de!

Zertifizierte Diamanten mit Expertisen der renommiertesten Prüfinstitute, lose zu Anlagezwecken oder für ein individuelles Schmuckstück. Das Diamanten-Zertifikat dient als Gutachten und definiert mit hoher Präzision die Ausprägung der Qualitätsmerkmale eines Steins. Beim Kauf sind also die sogenannten “5C” wichtige Kriterien, die den Handelswert eines Anlagediamanten rechtfertigen. In Vorbereitung des An- und Verkaufes von Diamanten führen wir eine umfassende Prüfung des Steins und des zugehörigen Zertifikates durch. Damit sichern wir Ihnen eine faire und eindeutig nachvollziehbare Preiskalkulation. Zudem beziehen wir Diamanten direkt vom Diamantenschleifer, wodurch wir sie teils unter dem Großhandelspreis (Rappaport) anbieten können.

Firmenkontakt

5C Diamant (Angebot der AVESTA REAL Beteiligungs- und Immobilien GmbH)

Hannes Kernert

An der Frauenkirche 20

01067 Dresden

03 51 – 43 83 89 20

03 51 – 43 83 89 29

info@5C-Diamant.de

https://www.5c-diamant.de/startseite.html

Pressekontakt

5C Diamant (Angebot der AVESTA REAL Beteiligungs- und Immobilien GmbH)

Hannes Kernert

An der Frauenkirche 20

01067 Dresden

03 51 – 43 83 89 20

03 51 – 43 83 89 29

5c-diamant@clickonmedia-mail.de

https://www.5c-diamant.de/startseite.html

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.