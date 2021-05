Hans Rauwolf wird COO bei all4cloud

Neuer Leitwolf ergänzt das Team

Cham, 04. Mai 2021 – Die Schweizer Cloud-Company all4cloud Schweiz AG begrüsst mit Hans Rauwolf einen neuen COO in ihren Reihen. Der 53-Jährige bereichert mit seinen über 20 Jahren ERP-Erfahrung das Team von all4cloud und soll dabei helfen, das bisherige Wachstum des SAP-Partners fortzuführen.

“Hans Rauwolf verfügt über langjährige und profunde SAP-Erfahrung, auch und insbesondere in unserem Kernbereich – den ERP-Systemen”, freut sich Wolfgang Kröner, CEO von all4cloud über die zukünftige Zusammenarbeit. “Wir freuen uns sehr, dass wir mit Hans Rauwolf einen ausgezeichneten Experten gewonnen haben, der unsere Wachstumsstrategie aktiv begleitet.”

ERP als Startschuss für die Digitalisierung

Rauwolf ist seit über 20 Jahren im ERP-Geschäft und hatte dabei schon verschiedene Positionen in Beratungsunternehmen inne – sowohl in der klassischen Beratung und Projektleitung als auch in der Kunden- sowie Produktentwicklung. Zusätzlich sammelte er in den vergangen fünf Jahren Erfahrungen in weitergehenden Digitalisierungsprojekten. Sowohl Konzerne als auch KMUs müssen in Zukunft in die Digitalisierung investieren. “Andernfalls werden diese langfristig spürbare Nachteile im Wettbewerb haben”, so Hans Rauwolf. Ein funktionales ERP-System gehöre da nicht nur unweigerlich dazu, es sei das Herzstück einer jeden Organisation. “Unser Auftrag ist nicht mit der Implementierung unserer ERP-Plattformen beendet. Die Beratung bei all4cloud umfasst auch zukünftige, darauf aufbauende Prozesse und Integrationen.”

Am bisherigen Unternehmenserfolg anknüpfen

Anfang 2021 zeichnete die SAP all4cloud als Schweizer Newcomer des Jahres aus. “Wir haben einen tollen Start im Schweizer Markt hingelegt. Daran gilt es jetzt mit klugen Entscheidungen anzuknüpfen”, erklärt Wolfgang Kröner. Zum einen hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, viele weitere Schweizer KMU zuverlässig und sicher in die Cloud zu bringen und sie erfolgreich auf ihrem Weg in die Digitalisierung zu begleiten. “Zum anderen wollen wir als Unternehmen selbst weiter wachsen und unsere Position als der SAP Business ByDesign und SAP Business Technology Platform Partner in der Schweiz weiter ausbauen. Für diese Aufgabe ist Hans der richtige Mann”, so Wolfgang Kröner.

“Ich freue mich auf die neue Herausforderung bei all4cloud. Das Unternehmen spiegelt meine Werte und Ideen eins zu eins wider – hier wird offen, ehrlich, direkt und fair miteinander umgegangen. Das zeigt sich insbesondere im Kontakt zu unseren Kunden”, so Hans Rauwolf.

all4cloud GmbH & Co. KG ist einer der erfolgreichsten und mehrfach ausgezeichneten SAP Business ByDesign Partner, agierend in Deutschland und der Schweiz: Als 100%-ige Cloud-Company haben wir bereits hunderte mitteständische Unternehmen erfolgreich auf dem Weg in die Welt des Cloud-ERP begleitet. Unser Ansatz: Wir führen nicht einfach Software ein. Wir leben und denken in Prozessen, achten auf deren pragmatische Lebbarkeit und treten als ganzheitlicher Partner für unsere Kunden auf. Unser Ziel ist es, unsere Kunden schneller und besser zu machen – durch integrierte Prozesse und mehr Transparenz.

Bildquelle: M. Zonderling // Hans Rauwolf