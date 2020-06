HARO Parkett 3500 – Landhausdiele und Schiffsboden

Das bekannte Fertigparkett von Hamberger punktet mit Preisleistung

HARO Parkett ist in Deutschland einer der bekanntesten Parkettböden. Mit HARO Parkett 3500 findet sich der ideale Kompromiss zwischen exklusiver Qualität und attraktivem Preis. Seit über 150 Jahren fertigt HARO Qualitäts-Parkett. Erfahrung und Kompetenz stecken in jedem einzelnen Parkettboden-Produkt und ermöglichen eine stetig hohe Qualität. Deshalb gewährt HARO auch bis zu 30 Jahren Garantie auf seine Fertigparkett-Bodenbeläge und damit die Sicherheit, sich für den richtigen Boden entschieden zu haben.

Die Auswahl an HARO Parkettböden ist außergewöhnlich groß in den zwei Serien 3500 und 4000. Durch die Einteilung des Parkettsortiments nach vier Auswahlkriterien findet sich das passende HARO Parkett schnell. Das gesamte Parkettsortiment ist in vier Farbwelten gegliedert: Weiß, Natur, Braun, Grau. Wählen Sie aus der für Sie attraktivsten Farbwelt Ihren neuen Boden aus.

Die HARO 3500 Parkett Serie konzentriert sich dabei auf das Wesentliche. Eine starke Edelholzschicht von 2,5 mm bietet Ihnen Reserven zur Renovierung durch Abschleifen. Ausgewählte Sortierungen in den beliebtesten Oberflächensortierungen überzeugen sofort.

Schiffsboden oder Landhausdoelen – HAROO Parkett 3500 bietet beides

HARO Parket im Schiffsboden Format (SB) lässt Räume lebendiger wirken. Die Fertigparket-Elemente im Maß 180 x 2200 mm zeigen die klassische Dreistab-Optik. Das HARO Parkett Landhausdielenformat (LHD) mit dem Panelmaß 173 x 2200 vermittelt Großzügigkeit und Ruhe. Es ist derzeit das beliebteste HARO Fertigparkett-Format. Das exklusive Format Landhausdiele Plaza der 4000 beeindruckt mit 240 mm Dielenbreite bei ebenfalls 2200 mm Länge. Besonders für große Räume ist dieses Format empfehlenswert.

Die drei Oberflächen des HARO Parkett Serie 3500

Das Finish einer Oberfläche betont nicht nur die natürliche Schönheit eines Parkettbodens. Die Oberfl ächenbehandlungen von HARO erhalten auch seine natürliche Ausstrahlung und schützen ihn zuverlässig – bei geringem Pflegeaufwand. Mit den drei HARO Oberflächen permaDur, naturaDur und naturaLin plus können Sie Ihr Parkett der Art der Beanspruchung und auch Ihren optischen Wünschen individuell anpassen. Die

permaDur – diese Versiegelung ist eine hochwertige Lackoberfläche mit edlem, seidenmattem Glanz. Ihre Oberfläche besticht mit höchster Strapazierfähigkeit und Pflegeleichtigkeit.

naturaDur – Das revolutionäre Premium Oberflächenfinish naturaDur begeistert mit seiner Schönheit und mit der sanften Haptik einer Naturöloberfläche. Gleichzeitig ist das Finish eine widerstandsfähige Spezial-Versiegelung, die den Parkettboden vor Gebrauchsspuren schützt und seine Pflegeleichtigkeit erhöht.

naturaLin Plus – die atmungsaktive Naturöloberfläche naturaLinplus bringt den natürlichen Charakter eines Parkettbodens optimal zur Geltung. Das Öl dringt in das Holz ein, schützt das Parkett und verleiht ihm eine einzigartig matte Optik und natürliche Haptik. Plus: Die Oberfläche ist besonders leicht zu reinigen.

Welche Sortierung darf es für ihr HARO Parkett 3500 sein?

Das Erscheinungsbild eines Parkettbodens wird wesentlich durch die Sortierung geprägt. Von ruhig bis lebhaft, von elegant bis aufregend wild – der Parkettboden wird das Erscheinungsbild Ihres Zuhauses

entscheidend prägen.

Das klassische HARO Schiffsboden Parkett bietet drei Sortierungen an. HARO Parkett TREND steht für natürliche Holzmaserung mit kleinen Punktästen. Die Optik ist klassisch-natürlich. Die Sortierung TERRA zeigt natürliche Holzmaserung mit Ästen und rustikalem Erscheinungsbild. Die Optik ist lebhaft-rustikal. Edelste Sortierung ist die FAVORIT – sie punktet durch ausgewogene Mischung ruhiger bis lebhafter Optik mit stimmigen Farbunterschiede und kann als lebhaft-zeitlos beschrieben werden.

Das beliebte HARO Landhausdielen Parkett der Serie 3500 gibt es lebhaften Holzstrukturen mit schwarz gekitteten Rissen in der Sortierung ALABAMA bis zur Sortierung EXKLUSIV mit ausgewählten Deckelementen in gleichmäßigen Strukturen und ruhig-eleganter Erscheinung insgesamt sogar 5 Sortierungen.

HARO Parkettböden finden Sie auf den bekannten Bodenbelag-Online-Märkten allfloors.de und bodenbelag.de sowie im Fachhandel.

