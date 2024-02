HARRY POTTER: VISIONS OF MAGIC endet am 2.6.2024 in Köln

LETZTE CHANCE FÜR FANS, DIE MAGIE IM ODYSSEUM ZU ERLEBEN

Köln, 22. Februar 2024 – Dies ist die letzte Gelegenheit für Fans der Wizarding World™, eine transformative Reise in Harry Potter: Vision of Magic im ODYSSEUM Köln zu erleben. Aufgrund der hohen Nachfrage sind zusätzliche Ticketkontingente an allen Tagen verfügbar. Nur noch bis zum 2. Juni sind die letzten Tickets für Köln erhältlich unter www.HarryPotterVisionsOfMagic.de

Harry Potter: Visions of Magic, entwickelt von Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment und NEON, ist ein faszinierendes und interaktives Kunsterlebnis, bei dem die Besucher:innen auf über 3.000 Quadratmetern einige der mysteriösesten Orte der Wizarding World™ entdecken können. Inspiriert von den geheimnisvollen Schauplätzen der magischen Welt, wie dem Raum der Wünsche, Newts Menagerie, dem Zaubereiministerium und vielen mehr, bietet das Erlebnis eine Vielzahl kreativer und immersiver Themenwelten. Interaktive Videoinhalte, eindrucksvolle Architektur und einzigartige Klanglandschaften schaffen beeindruckende Installationen, die alle Sinne ansprechen. Gleichzeitig lädt die interaktive Technologie Besucher: innen dazu ein, ihre eigenen Visionen der Magie zu entfalten.

Informationen und Tickets

Harry Potter: Visions of Magic wird bis 02. Juni 2024 im ODYSSEUM in Köln zu sehen sein. Tickets gibt es unter www.HarryPotterVisionsOfMagic.de und www.ticketmaster.de

Der Eintritt für Harry Potter: Visions of Magic beginnt ab 20,90 EUR. Es gibt Familien- und Gruppentickets sowie Sonderpreise für Senior:innen, Schüler:innen und Studierende. Die Tickets sind an einen zeitlich begrenzten Einlass gebunden.

Weitere Tourstädte werden zeitnah bekannt gegeben.

Weitere Infos zu Harry Potter: Visions of Magic gibt es unter www.HarryPotterVisionsOfMagic.de

Über die Explorado Group

Die Explorado Group GmbH ist eines der führenden Unternehmen in Europa für Unter-haltungsangebote. Mit fast 30 Jahren Erfahrung und zahlreichen Referenzprojekten bietet die Explorado Group ein breites Angebot an Produkten für Wanderausstellungen und umfangreiche Services rund um Besucherattraktionen. Dazu gehören die Entwicklung und der Betrieb verschiedener Attraktionen, Veranstaltungen und Standorte wie das ODYSSEUM in Köln. Die Explorado Group hat bereits erfolgreich verschiedene Blockbuster-Ausstellungen realisiert, darunter Harry Potter™: The Exhibition, Star Wars™ Identities – The Exhibition, Ice Age: Dem Mammut auf der Spur, Jurassic World: The Exhibition als Deutschlandpremieren im ODYSSEUM in Köln sowie Game of Thrones: The Touring Exhibition und die Erlebnisausstellung Das Schlumpf Abenteuer im Centro in Oberhausen. Weitere Informationen finden Sie unter www.explorado-group.com

Bildquelle: @Harry Potter Visions of Magic