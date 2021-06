Hattrick bei Sabre Awards für Schwartz Public Relations

Münchner Agentur erneut “Best Agency To Work For” in EMEA Continental

München, 09. Juni 2021 – Jubel bei Schwartz Public Relations in München: Die Kommunikationsagentur wurde mit dem renommierten Sabre Award von PRovoke (ehemals Holmes Report) als “Best Agency To Work For 2021” in der Region Kontinentaleuropa, Afrika und Naher Osten ausgezeichnet.

Zum dritten Mal in Folge – und insgesamt zum fünften Mal nach 2016, 2017, 2019 und 2020 – wurde Schwartz PR zur “Best Agency to Work For” und damit zum besten PR-Agentur-Arbeitgeber in Kontinentaleuropa gewählt. Besonders die “familiäre Kultur sowie die drei Kernwerte Transparenz, Vertrauen sowie ständige Weiterentwicklung” wurden von PRovoke als herausragend angeführt. Ferner war die Jury beeindruckt von dem bedingungslosen Zusammenhalt von Team und Geschäftsleitung: Agenturchef Christoph Schwartz garantierte zu Beginn der Coronakrise die Sicherheit jedes einzelnen Arbeitsplatzes und verzichtete komplett auf Kurzarbeit oder Freistellungen.

PRovoke Media erhebt jährlich in anonymen Befragungen der Agenturbelegschaften die Stimmung und Arbeitgeberbewertungen. In der Kategorie der besten Agenturarbeitgeber konnte Schwartz PR die internationalen Agenturen Spark Communications, Atmosphere Communications, Graffiti PR und Canela hinter sich lassen ( https://www.provokemedia.com/events-awards/agencies-of-the-year/2021-agencies-of-the-year/2021-best-agencies-to-work-for/emea-2021). Die offizielle Vergabe aller Sabre Awards 2021 EMEA findet am heutigen Mittwochabend, 09. Juni 2021, digital statt.

“2020 war für die gesamte Agenturbranche kein ganz leichtes Jahr. Ich bin aber der Überzeugung, dass solche Risiken zunächst nicht die Mitarbeitenden zu tragen haben. Deshalb haben wir frühzeitig Jobgarantien ausgesprochen und auf Kurzarbeit verzichtet. Möglich war das durch unsere sehr gute wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre”, erklärt Agenturinhaber Christoph Schwartz. “Dass wir nun ganz herausragend in das Jahr 2021 gestartet sind, ist auch dem großen Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschuldet, die sich auch im Homeoffice extrem motiviert eingesetzt haben. Unserem ganzen Team gebührt die Auszeichnung “Best Agency To Work For”. Durch die anhaltende positive Entwicklung bauen wir unser Berater- und Content-Team auch aktuell weiter aus und sind daher auf der Suche nach Top-Talenten und erfahrenen Kommunikatoren.”

Schwartz Public Relations hat seinen Schwerpunkt in der Öffentlichkeitsarbeit für deutsche und internationale Unternehmen aus dem Technologie- und dem Dienstleistungssektor und gehört in diesem Segment zu den vier führenden Agenturen in Deutschland. Die Agentur bietet ihren Kunden die gesamte Bandbreite der Unternehmenskommunikation – von Corporate Communications, Social Media und Produkt-PR über interne Kommunikation und Krisenkommunikation bis hin zu Web-Content-Erstellung und Corporate Publishing. Schwartz Public Relations wurde 1994 von Christoph Schwartz in München gegründet und ist exklusiver DACH-Partner des internationalen PR-Netzwerkes Eurocom Worldwide. 2016, 2017, 2019, 2020 und 2021 wurde Schwartz PR von den Sabre Awards als bester Agentur-Arbeitgeber in EMEA ausgezeichnet.

