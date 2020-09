Hauptversammlung der DEWB wählt Jörg Ohlsen in den Aufsichtsrat

Jena, 14. September 2020 – Die Aktionäre der Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG ( DEWB, WKN: 804100 / ISIN: DE0008041005) haben auf der ordentlichen Hauptversammlung 2020 am Donnerstag, den 10. September 2020, Jörg Ohlsen zum Aufsichtsrat gewählt. In der anschließenden konstituierenden Aufsichtsratssitzung wurde er zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats und Rolf Ackermann zu seinem Stellvertreter gewählt.

Jörg Ohlsen ist Diplom-Kaufmann sowie Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Er verfügt über 38 Jahre Erfahrung als Partner bei KPMG, Gründer und Managing Partner einer Beratungsgruppe sowie nach deren Verkauf an Deloitte als Deloitte-Partner. Zuletzt verantwortete er als Managing Partner von Deloitte Corporate Finance Deutschland den Bereich M&A und Investment Banking. In der Transaktionsberatung arbeitete Jörg Ohlsen für börsennotierte und private Unternehmen unterschiedlicher Industriesektoren in allen Unternehmensphasen und deckte bei Käufen, Verkäufen und IPOs sowie Restrukturierungen von der Strategie über das Deal Management bis zur Post-Merger Integration und Reorganisation von Unternehmensgruppen die gesamte Beratungsbandbreite ab. Zudem engagierte er sich als Vorsitzender und Mitglied von Aufsichtsräten von Start-Up-Unternehmen, Management Buyouts, Investment Fonds und IPO-Kandidaten. Seit 2007 ist Jörg Ohlsen Mitglied des Kuratoriums des Instituts für Unternehmens- und Kapitalmarktrecht der Bucerius Law School.

“Wir freuen uns, dass unsere Aktionäre Herrn Ohlsen mit sehr breiter Zustimmung im Amt bestätigt haben. Mit ihm haben wir einen sehr erfahrenen Manager für den Aufsichtsrat gewonnen, von dessen umfangreichem Know-how in der Transaktions- und Strategieberatung sowie starker Vernetzung DEWB in den vergangenen Monaten bereits stark profitieren konnte”, kommentiert Bertram Köhler, Vorstand der DEWB.

Jörg Ohlsen wurde auf Antrag der Gesellschaft im Januar 2020 zunächst gerichtlich in den Aufsichtsrat bestellt. Er folgte dem bisherigen Aufsichtsratsvorsitzenden Achim Plate, der aufgrund seiner Bestellung zum Vorstandsvorsitzenden der DEWB-Beteiligung Lloyd Fonds AG sein Amt am 16. Dezember 2019 niedergelegt hatte.

Die Wahl zum Aufsichtsrat sowie die Beschlussfassungen zu den weiteren Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung 2020 wurden mit Zustimmungsquoten von über 99,9 Prozent der abgegebenen Stimmen gefasst. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung sowie weitere Informationen sind auf der Website der DEWB veröffentlicht.

Honorarfreies Foto von Jörg Ohlsen, Aufsichtsratsvorsitzender DEWB AG: www.tower-pr.com/dewb

Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB AG, WKN: 804100 / ISIN: DE0008041005) ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, die ihren Investitionsfokus auf das Asset Management und Geschäftsmodelle legt, die entscheidend zur Digitalisierung dieses Wirtschaftszweiges beitragen. Die DEWB hat in den letzten 20 Jahren über 390 Millionen Euro in 60 Unternehmen investiert und mit 50 Exits, darunter neun Börsengänge, mehr als 500 Millionen Euro realisiert. Mit ihrer fast 200-jährigen Unternehmensgeschichte steht die DEWB für Kontinuität im Kapitalmarkt. Aufbauend auf dieser Erfahrung und einem Gespür für zukunftsweisende Entwicklungen unterstützt die DEWB ihre Beteiligungen mit Kapital, Expertise in der Unternehmensentwicklung und ihrem weitgespannten Experten-Netzwerk.

